Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Los Angeles je v svoji dvorani izgubil drugič zapored. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Morski psi slavili v Los Angelesu

Vsi zadetki padli do 36. minute

19. januar 2017 ob 09:05

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa v Ligi NHL doživeli nov poraz. V domači dvorani so s 3:2 izgubili proti San Joseju. Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce.

Že v prvem delu sta za goste zadela Brent Burns in Tommy Wingels, pri Kraljih pa je bil uspešen Tanner Pearson. Tekmo je v 30. minuti odločil Joe Pavelski, ki je zadel ob številčni prednosti San Joseja za vodstvo s 3:1, Marian Gaborik pa je v 36. minuti znižal na končnih 2:3.

V zadnjem delu je Los Angeles poskušal vse za izenačenje, v končnici zamenjal tudi vratarja s šestim igralcem v polju, a ni zmogel preobrata.

Los Angeles Kings zdaj čakata dva dneva počitka, pa tudi pot na vzhodno obalo, saj jih v soboto tam čaka obračun z New York Islandersi.

LOS ANGELES - SAN JOSE 2:3

Pearson 6., Gaborik 36.; Burns 4., Wingels 16., Pavelski 31.



MONTREAL - PITTSBURGH 1:4

WINNIPEG - ARIZONA 6:3

DETROIT - BOSTON ** 6:5

EDMONTON - FLORIDA * 4:3

* - podaljšek ** - kazenski streli

Tekme 19. januarja:

NY ISLANDERS - DALLAS

COLUMBUS - OTTAWA

TORONTO - NY RANGERS

ST. LOUIS - WASHINGTON

MINNESOTA - ARIZONA

CALGARY - NASHVILLE

ANAHEIM - COLORADO

SAN JOSE - TAMPA BAY

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 46 27 13 6 60 BOSTON BRUINS 48 23 19 6 52 TORONTO MAPLE LEAFS 42 21 13 8 50 OTTAWA SENATORS 42 23 15 4 50 FLORIDA PANTHERS 47 20 18 9 49 TAMPA BAY LIGHTNING 46 21 20 5 47 DETROIT RED WINGS 45 20 19 6 46 BUFFALO SABRES 44 17 18 9 43 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACKETS 43 30 9 4 64 WASHINGTON CAPITALS 44 29 9 6 64 PITTSBURGH PENGUINS 44 28 11 5 61 NEW YORK RANGERS 45 28 16 1 57 PHILADELPHIA FLYERS 46 22 18 6 50 CAROLINA HURICANES 44 21 16 7 49 NEW JERSEY DEVILS 46 19 18 9 47 NEW YORK ISLANDERS 42 17 17 8 42 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 43 28 10 5 61 CHICAGO BLACKHAWKS 47 28 14 5 61 ST. LOUIS BLUES 45 23 17 5 51 NASHVILLE PREDATORS 44 20 17 7 47 DALLAS STARS 46 19 19 8 46 WINNIPEG JETS 48 21 23 4 46 COLORADO AVALANCHE 42 13 28 1 27 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS 47 25 13 9 59 EDMONTON OILERS 47 25 15 7 57 SAN JOSE SHARKS 45 27 16 2 56 CALGARY FLAMES 47 24 20 3 51 LOS ANGELES KINGS 45 22 19 4 48 VANCOUVER CANUCKS 46 21 19 6 48 ARIZONA COYOTES 44 13 25 6 32

R. K.