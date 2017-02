Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Alexis Pinturault kotira najvišje na stavnicah. Foto: Reuters

Moška kombinacija: Smuk v St. Moritzu

Slalom bo ob 13. uri

13. februar 2017 ob 08:10,

zadnji poseg: 13. februar 2017 ob 10:00

St. Moritz - MMC RTV SLO

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v St. Moritzu se nadaljuje z moško alpsko kombinacijo. Pravkar poteka smukaški del.

Nastopajo štirje Slovenci. Klemen Kosi ima številko 18, Martin Čater številko 20, Štefan Hadalin številko 27 in Tilen Debelak številko 36.

Kombinacijski smuk se je začel ob 10. uri, finale s slalomom pa bo na sporedu ob 13.00 uri. Prenos lahko spremljate na TV SLO2, Valu 202 in MMC-ju.

Prvi favorit preizkušnje je Francoz Alexis Pinturault, najboljši smučar v tej disciplini v zadnjih dveh sezonah svetovnega pokala. Glavni tekmec bo Avstrijec Marcel Hirscher, ki pa je imel v zadnjih dneh težave z zdravjem. Švicarji stavijo na Maura Caviezla in Carla Janko.

Štartna lista: 1 M. CAVIEZEL ŠVI 2 B. BENNETT ZDA 3 R. BAUMANN AVT 4 C. JANKA ŠVI 8 M. MAYER AVT 9 A. PINTURAULT FRA 10 P. FILL ITA 11 M. HIRSCHER AVT 14 V. KRIECHMAYR AVT 15 A. A. KILDE NOR 16 A. THEAUX FRA 17 K. JANSRUD NOR 18 K. KOSI SLO 19 D. PARIS ITA 20 M. ČATER SLO 27 Š. HADALIN SLO 36 T. DEBELAK SLO

R. K.