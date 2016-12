Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 11 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Kjetil Jansrud je po Hermannu Maierju drugi v zgodovini, ki je dobil prve tri super-G-je v sezoni. Foto: Reuters

Jansrud po stopinjah Maierja, Kline trinajsti

V Santa Caterini bosta še dve tekmi

27. december 2016 ob 08:48,

zadnji poseg: 27. december 2016 ob 13:24

Bormio - MMC RTV SLO

Kjetil Jansrud je upravičil vlogo favorita in se je na tretjem superveleslalomu sezone v Santi Catarini še tretjič zavihtel na najvišjo stopničko. S 13. mestom je novo dobro uvrstitev dosegel Boštjan Kline.

Norvežan je bil tudi tokrat razred zase, saj je drugouvrščenega Hannesa Reichelta prehitel za 60 stotink. Tretji je bil Dominik Paris s 65 stotinkami zaostanka. Uvodne tri superveleslalome sezone je dobil le še Hermann Maier v sezonah 1997/98 in 1999/2000.

To je njegova četrta zmaga v tej sezoni in 18. v karieri.

Kline je 5. mestu iz Val d'Isera in 15. iz Val Gardene dodal še trinajsto v Santa Caterini. Od Jansruda je bil počasnejši za dobro sekundo in pol. Kline je v cilj s številko 12 prišel kot šesti, nato pa je izgubil še sedem mest. Najboljši Slovenec je med deseterico tudi v skupnem seštevku te discipline.

Klemen Kosi (37.), Martin Čater (41.) in Miha Hrobat (44.) niso bili blizu dobitnikov točk.

Superveleslalom bi moral biti v Lake Louisu v Kanadi, a je odpadel zaradi pomanjkanja snega. V sredo bo v Santa Caterini ob 11.45 smuk, v četrtek pa bo na programu še alpska kombinacija s superveleslalomom (10.30) in slalomom (14.00).

Končni vrstni red: 1. K. JANSRUD NOR 1:30,88 2. H. REICHELT AVT +0,60 3. D. PARIS ITA 0,65 4. A. A. KILDE NOR 0,99 5. J. FERSTL NEM 1,24 . M. FRANZ AVT 1,24 7. M. CAVIEZEL ŠVI 1,41 8. T. BIESEMEYER ZDA 1,43 9. A. SEJERSTED NOR 1,44 10. V. KRIECHMAYR AVT 1,45 11. B. FEUZ ŠVI 1,51 12. A. WEIBRECHT ZDA 1,54 13. B. KLINE SLO 1,55 . E. GUAY KAN 1,55 ... 37. K. KOSI SLO 2,80 41. M. ČATER SLO 2,95 44. M. HROBAT SLO 3,20 Skupni vrstni red (13/37): 1. M. HIRSCHER AVT 633 2. K. JANSRUD NOR 482 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 382 4. A. PINTURAULT FRA 365 5. M. FAIVRE FRA 270 6. A. KILDE NOR 231 7. F. NEUREUTHER NEM 223 8. A.-L. SVINDAL NOR 220 9. M. FRANZ AVT 217 10. C. JANKA ŠVI 206 ... 21. B. KLINE SLO 131 24. Ž. KRANJEC SLO 123 102. M. ČATER SLO 10 Superveleslalom (3/6): 1. K. JANSRUD NOR 300 2. D. PARIS ITA 152 3. A. A. KILDE NOR 139 4. H. REICHELT AVT 123 5. M. FRANZ AVT 107 6. E. GUAY KAN 104 7. A. SANDER NEM 89 8. B. FEUZ ŠVI 82 9. B. KLINE SLO 81 10. A. L. SVINDAL NOR 80

VIDEO Superveleslalomski nastop Boštjana Klineta

R. K.