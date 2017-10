Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Andrea Dovizioso bo v Španiji lovil svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters Dodaj v

MotoGP: Vse bo jasno v Valencii, razlika znaša 21 točk!

Prva dvojna zmaga Ducatija v sezoni

29. oktober 2017 ob 10:05,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 10:07

Sepang - MMC RTV SLO

Italijanski motociklist Andrea Dovizioso je s šesto zmago sezone na VN-ju Malezije v Sepangu odločitev o naslovu svetovnega prvaka v MotoGP-ju prestavil na zadnjo dirko sezone. Zaostanek za vodilnim Marcom Marquezom je 21 točk.

Marquez je bil danes četrti, potem ko je na razmočeni progi vozil bolj ali manj zanesljivo in se držal v ozadju. Drugi je bil Jorge Lorenzo, tretji pa Johann Zarco. Zarco se je kmalu po štartu prebil v ospredje, a sta mu Lorenzo in Dovizioso z ducatijema vztrajno sledila in ga prehitela 11 krogov pred koncem. Lorenzo je nato proti moštvenemu kolegu vodstvo izgubil pet krogov pred koncem, ko je "Dovi" prevzel prvo mesto in ga ni več izpustil iz rok. To je bila prva dvojna zmaga sezone za Ducati.

Tako Marquez kot Dovizioso imata sedaj po šest zmag v sezoni. Odločitev o svetovnem prvaku za 2017 bo tako padla na zadnji dirki sezone 12. novembra v Valencii.

VN Malezije, Sepang MotoGP, končni vrstni red: 1. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 44:51,497 2. J. LORENZO ŠPA/ducati +0.743 3. J. ZARCO FRA/yamaha 9,738 4. M. MARQUEZ ŠPA/honda 17,763 5. D. PEDROSA ŠPA/honda 29,144 6. D. PETRUCCI ITA/ducati 30,380 7. V. ROSSI ITA/yamaha 39,769 Moto2, končni vrstni red: 1. M. OLIVEIRA POR/KTM 40:28,955 2. B. BINDER JAR/KTM +2,387 3. F. MORBIDELLI ITA/kalex 6,878 Moto3, končni vrstni red: 1. J. MIR ŠPA/honda 40:14,545 2. J. MARTIN ŠPA/honda +0,724 3. E. BASTIANNI ITA/honda 0,763 Skupni vrstni red (17/18) MotoGP: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 282 2. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 261 3. M. VINALES ŠPA/yamaha 226 4. V. ROSSI ITA/yamaha 197 5. D. PEDROSA ŠPA/honda 185 Moto2: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex * 288 2. T. LUTHI ŠVI/kalex 243 3. M. OLIVEIRA PORTKTM 216 Moto3: 1. J. MIR ŠPA/honda * 321 2. R. FENATI ITA/honda 235 3. A. CANET ŠPA/honda 192 * - svetovni prvak

