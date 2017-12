Mourinho bentil nad nedosojeno 11-metrovko

Rdeči vragi v Premier ligi padli na tretje mesto

31. december 2017 ob 12:29

Manchester - MMC RTV SLO

"Nad splošno predstavo sodnika Pawsona nimam večjih pripomb, le nad nedosojeno 11-metrovko," je po remiju proti Southamptonu (0:0) na Old Traffordu dejal menedžer Manchester Uniteda Jose Mourinho.

Manchester United je bil dolgo časa edini pravi tekmec letos izjemnemu Manchester Cityju v angleški Premier ligi, a po sobotni tekmi 21. kroga omenjenega tekmovanja so rdeči vragi zdrsnili na tretje mesto.

Razlog so trije zaporedni neodločeni izidi, zaradi katerih so od možnih devetih točk osvojili zgolj tri. Najprej so 23. decembra v gosteh remizirali z Leicester Cityjem (2:2), z enakim izidom jih je tri dni pozneje na Old Traffordu zadržal Burnley, nazadnje so remizirali še s Southamptonom (0:0).

Nezadovoljen z nedosojeno 11-m

Po tekmi je bil menedžer gostiteljev Jose Mourinho - razumljivo - jezen. Še posebej na glavnega sodnika Craiga Pawsona, ki v prvem polčasu ni dosodil domnevne enajstmetrovke, potem ko je žoga v kazenskem prostoru zadela japonskega branilca Maja Jošido v roko. "Še posebej sem nazadovoljen, ker sodnik ni dosodil enajstmetrovke," je povedal Portugalec in nadaljeval: "Igrali smo dovolj dobro, da bi lahko zadeli gol. Zapravili smo nekaj lepih priložnosti, a zelo sem nezadovoljen z nedosojeno enajstmetrovko. Nad splošno predstavo sodnika Pawsona nimam večjih pripomb, le nad nedosojeno enajstmetrovko."

Jošida je po tekmi sicer priznal, da je imel veliko sreče. "Včasih gredo sodnikove odločitve v naš prid, včasih ne. Danes smo imeli srečo," je priznal Jošida.

Brez Lukakuja na naslednjih dveh tekmah

Še več skrbi Mourinho povzroča poškodba Romeluja Lukakuja, ki je svojo pot pri rdečih vragih začel odlično (11 golov na 10 tekmah), v zadnjem času pa mu ne gre najbolje (4 goli na zadnjih 19 tekmah). Belgijca so z zelenice odnesli na nosilih, potem ko je z glavo trčil v Wesleyja Hoedta. Koliko časa bo Lukaku odsoten z zelenic, ni znano, a je Mourinho priznal, da nanj ne bo mogel računati na vsaj dveh naslednjih tekmah.

Premier liga, lestvica: MANCHESTER CITY 20 19 1 0 61:12 58 CHELSEA 21 14 3 4 39:14 45 MANCHESTER UTD. 21 13 5 3 43:16 44 LIVERPOOL 21 11 8 2 48:24 41 TOTTENHAM 20 11 4 5 39:20 37 ARSENAL 20 11 4 5 37:25 37 BURNLEY 21 9 7 5 18:17 34 LEICESTER 21 7 6 8 31:32 27 EVERTON 21 7 6 8 25:32 27 WATFORD 21 7 4 10 30:37 25 HUDDERSFIELD 21 6 6 9 18:32 24 BRIGHTON 21 5 7 9 15:25 22 SOUTHAMPTON 21 4 8 9 20:30 20 BOURNEMOUTH 21 5 5 11 20:32 20 STOKE CITY 21 5 5 11 23:46 20 NEWCASTLE 21 5 4 12 19:30 19 CRYSTAL PALACE 20 4 6 10 18:32 18 WEST HAM 20 4 6 10 22:38 18 SWANSEA 21 4 4 13 13:32 16 WEST BROMWICH 20 2 9 9 14:27 15

M. L.