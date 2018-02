Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Trener Newcastla Rafa Benitez je takole čestital Mattu Ritchieju za zadetek, ki je odločil zmagovalca. Foto: Reuters Sorodne novice Kane odločil severnolondonski derbi na Wembleyju Dodaj v

Mourinho: Če bi igrali deset ur, ne bi dosegli gola

V sodnikovem podaljšku izenačenje preprečil novi vratar Dubravka

11. februar 2018 ob 20:54

Newcastle - MMC RTV SLO, Reuters

Nogometaši Newcastla so v 27. krogu Premier lige prvič po petih letih premagali Manchester United in mu zadali peti poraz v letošnji sezoni. Za zmago z 1:0 je v 65. minuti zadel Matt Ritchie.

Gostitelji so pred domačimi navijači slavili prvič po oktobru. Ritchie je mrežo zatresel z nizkim strelom po podaji Dwighta Gayla v prazen prostor, v statistiko je vpisal svoj prvi gol v sezoni. Akcija se je začela s prostim strelom na sredini igrišča, ko je bil Chris Smalling zaradi simuliranja kaznovan z rumenim kartonom.

Rdeči vragi so bili v napadu neučinkoviti, najlepše priložnosti sta zapravila Anthony Martial in Alexis Sanchez. V sodnikovem podaljšku je izenačenje ob svojem debitantskem nastopu v Angliji s sijajno obrambo preprečil vratar Newcastla Martin Dubravka (do konca sezone ga je srakam posodila Sparta Praga), ki je ustavil žogo, ko jo je proti vratom poslal eden izmed njegovih soigralcev. Slovak je bil skozi vso tekmo dobro razpoložen.

Manchester United zdaj zaostaja že 16 točk za vodilnim Manchester Cityjem, ki je v soboto s 5:1 porazil Leicester. "Mislim, da ne bi dosegli gola, četudi bi igrali deset ur. Borili so se kot živali, to je kompliment za njih. Tudi bogovi so bili na njihovi strani," je po tekmi dejal trener gostov Jose Mourinho, ki v Newcastlu na sedmih ligaških gostovanjih še nikoli ni zmagal!

Nedeljske tekme:

HUDDERSFIELD - BOURNEMOUTH 4:1 (2:1)

Pritchard 7., Mounie 27., 66., La Parra 95./11-m; Junior 13.

NEWCASTLE - MANCHESTER UNITED 1:0 (0:0)

Ritchie 65.

Newcastle: Dubravka, Yedlin, Lascelles, Lejeune, Dummett, Ritchie, Shelvey, Diame, Kenedy (84./Atsu), Ayoze Perez (94./Hayden), Gayle (80./Joselu).

Man. United: de Gea, Valencia, Smalling, Jones, Young, Pogba (66./Carrick), Matić (77./McTominay), Martial, Lingard (66./Mata), Sanchez, Lukaku.

Sodnik: Craig Pawson

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL 0:2 (0:2)

Firmino 6., Salah 42.



Odigrano v soboto:

MANCHESTER CITY - LEICESTER 5:1 (1:1)

Sterling 3., Agüero 48., 53., 77., 90.; Vardy 24.

TOTTENHAM - ARSENAL 1:0 (0:0)

Kane 49.



EVERTON - CRYSTAL PALACE 3:1 (0:0)

Sigurdsson 46., Niasse 51., Davies 75.; Milivojević 83./11-m



STOKE CITY - BRIGHTON 1:1 (0:1)

Shaqiri 68.; Izquierdo 32.

SWANSEA - BURNLEY 1:0 (0:0)

Ki 81.

WEST HAM - WATFORD 2:0 (1:0)

Hernandez 38., Arnautović 78.

Ponedeljek ob 21.00:

CHELSEA - WEST BROMWICH

Lestvica:

MANCHESTER CITY 27 23 3 1 79:20 72 MANCHESTER UTD. 27 17 5 5 51:19 56 LIVERPOOL 27 15 9 3 61:31 54 TOTTENHAM 27 15 7 5 52:24 52 CHELSEA 26 15 5 6 46:23 50 ARSENAL 27 13 6 8 51:36 45 BURNLEY 27 9 9 9 21:24 36 LEICESTER 27 9 8 10 39:40 35 EVERTON 27 9 7 11 32:46 34 BOURNEMOUTH 27 8 7 12 31:41 31 WATFORD 27 8 6 13 37:47 30 WEST HAM 27 7 9 11 34:46 30 NEWCASTLE 27 7 7 13 25:36 28 BRIGHTON 27 6 10 11 22:36 28 CRYSTAL PALACE 27 6 9 12 25:42 27 SWANSEA 27 7 6 14 20:37 27 HUDDERSFIELD 27 7 6 14 23:47 27 SOUTHAMPTON 27 5 11 11 28:40 26 STOKE CITY 27 6 7 14 27:53 25 WEST BROMWICH 26 3 11 12 21:37 20

M. R.