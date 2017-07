Mourinho glede Ibrahimovića: Počakajmo do decembra

O Lukakuju: Potrebovali smo klasično "devetko"

15. julij 2017 ob 11:49

Carson - MMC RTV SLO/Reuters

Ko bo okreval po poškodbi, bi Manchester United Zlatanu Ibrahimoviću lahko ponudil novo pogodbo, je pred prijateljsko tekmo proti Los Angeles Galaxyju namignil trener Jose Mourinho.

35-letni švedski napadalec, ki si je aprila huje poškodoval koleno, naj bi počival do decembra. "Pogovarjamo se in izmenjujemo ideje. Če se odločimo, da počakamo do decembra, zakaj ne bi počakali?" je pojasnil Mourinho.

Prejšnji teden je zmagovalce Evropske lige okrepil Belgijec Romelu Lukaku, ki je prišel iz Evertona. "Veliko naših tekmecev se je v zadnji sezoni jasno odločilo, da se bo branilo, zapiralo prostor in igralo z veliko branilci ter obrambnimi vezisti. Potrebovali smo takšnega napadalca, kot je Romelu, klasično "devetko". Anthony Martial in Marcus Rashford sta drugačen tip napadalcev," je dejal Portugalec.

Vodstvo Manchester Uniteda Ibrahimoviću prejšnji mesec ni ponudilo podaljšanja pogodbe, ki je potekla 30. junija. Na 46 tekmah je za rdeče vrage dosegel 28 golov.

United se bo z Galaxyjem pomeril v noči na nedeljo v Carsonu v Kaliforniji.

M. R.