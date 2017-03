Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 8 glasov Ocenite to novico! Jose Mourinho se je na svoj način odzval na zbadljive napeve, ki se jih v ponedeljek zvečer naposlušal na Stamford Bridgeu. Foto: Reuters Dokler ne pride nekdo in s Chelseajem osvoji štiri naslove, bom še vedno njihov najuspešnejši menedžer. Do takrat 'Judež' ostaja številka ena. Jose Mourinho Kljub temu, da je Portugalec po tekmi stresel svojo jezo nad glavnega sodnika Michaela Oliverja, je slednjemu vseeno segel v roko. Foto: Reuters Sorodne novice Chelsea z izjemnim strelom Kanteja izločil rdeče vrage Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mourinho navijačem Chelseaja: "Judež" ostaja vaša številka ena

14. marec 2017 ob 11:14

London - MMC RTV SLO

Menedžer Manchester Uniteda Jose Mourinho se je po četrtfinalni tekmi FA-pokala, ki jo je z rdečimi vragi izgubil na Stamford Bridgeu (1:0) odzval na zbadljive napeve Chelseajevih navijačev.

Portugalec je dvakrat vodil modre iz Londona, obakrat je službo tudi izgubil. Med tekmo so se navijači Chelseaja šalili na njegov račun, med drugim so ga označili za Judeža, glede na to, da je pred začetkom sezone postal menedžer velikega tekmeca Manchester Uniteda.

54-letnika, ki je Chelseaju leta 2005 prinesel prvi naslov angleškega prvaka po pol stoletja, to ni pretirano zmotilo. Na zbadljive napeve se je odzval z vzdvignjenimi tremi prsti, s katerimi je navijače želel opozoriti na tri naslove prvaka, ki jih je osvojil na Stamford Bridgeu. "Dokler ne pride nekdo in s Chelseajem osvoji štiri naslove, bom še vedno njihov najuspešnejši menedžer. Do takrat 'Judež' ostaja številka ena."

Mourinho: Lahko me zmerjajo kolikor hočejo

Mourinho je pompozno prišel v Anglijo pred začetkom sezone 2004/05, imenoval se je za posebnega menedžerja ("The Special One"), vseskozi je dvigoval prah z izjavami na novinarskih konferencah, a nihče mu ne more oporekati uspešnosti pri vodenju kluba. Pod njegovo taktiriko so modri osvojili tri naslove državnega prvaka (2005, 2006 in 2015), FA-pokal (2007), tri ligaške pokale (2005, 2007 in 2015) ter Community Shield (2005). Je najuspešnejši menedžer v zgodovini Chelseaja. "Lahko me zmerjajo kolikor hočejo. Sem profesionalec. Vedno bom zagovarjal klub, ki ga vodim," je nadaljeval Mourinho in dodal: "Zelo sem ponosen na svoje varovance in na navijače Manchester Uniteda."

Portugalec vseeno stisnil Oliverjevo roko

Portugalski strateg je sicer prepričan, da bi imela tekma drugačen razplet, če ne bi rdeči vragi od 35. minute dalje igrali brez izključenega Anderja Herrere. "Ne bom govoril o rdečem kartonu. Vsi smo si ogledali tekmo do izključitve in nato tisto po izključitvi. Lahko primerjamo oba rumena kartona s tistimi prekrški, ko sodnik ni dal nobene kazni. Michael Oliver je sodnik s fantastičnim potencialom, a na zadnjih štirih srečanjih je dosodil tri enajstmetrovke in en rdeči karton. Vseeno sem mu stisnil roko po tekmi," je še povedal Mourinho in poudaril, da je zdaj njegova glavna naloga, da karseda najbolje pripravi svoje varovance za četrtkovo tekmo proti Rostovu v Evropski ligi.

V najstarejšem nogometnem pokalnem tekmovanju na svetu so tako ostale le še štiri ekipe, ob Chelseaju še Tottenham, Arsenal in Manchester City. Polfinalna para sta Chelsea - Tottenham in Arsenal - Manchester City. Tekmi se bosta odigrali na Wembleyju 22. in 23. aprila.

M. L.