Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Jose Mourinho je v letu in pol prepričal vodstvo Manchester Uniteda. Rdeči vragi so na drugem mestu Premier ligi, uvrstili so se tudi v osmino finala Lige prvakov. Foto: Reuters Dodaj v

Mourinho ostaja na Old Traffordu vsaj do junija 2020

Na Sancheza računa že v petek

25. januar 2018 ob 19:04

Manchester - MMC RTV SLO

Jose Mourinho je podaljšal sodelovanje z Manchester Unitedom vsaj do leta 2020 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. Dozdajšnja pogodba bi se 54-letnemu Portugalcu iztekla junija 2019.

Maja lani je z rdečimi vragi osvojil Evropsko ligo, pri vodstvu kluba pa so z njim zadovoljni tudi zato, ker v člansko ekipo uspešno vključuje igralce iz mladinskega pogona. Maja 2016 je nasledil Louisa van Gaala, ki je moral oditi po osvojitvi Pokala FA.

"Zelo sem ponosen, da sem trener Manchester Uniteda. Rad bi se zahvalil lastnikom in preostalemu vodstvu, da so prepoznali moje trdo delo in predanost. Počaščen sem, da mi zaupajo in verjamejo, da sem pravi trener ekipe tudi za prihodnost. Postavili smo visoke standarde, v eni sezoni osvojili tri lovorike, ampak takšne so moje ambicije v vsakem klubu - osvajati lovorike. Seveda ne smem pozabiti na navijače in njihovo podporo, da so me tako hitro sprejeli. Zato znova poudarjam, biti trener ManU je velika čast in vsak dan sem zato srečen," je za spletno stran kluba povedal Mourinho.

Portugalec je bil navdušen ob prihodu Alexisa Sancheza. "Mislim, da je naredil odlično potezo. Alexis se je iz fantastičnega kluba preselil v pravega velikana. V kadru bo že za petkovo tekmo 4. kroga Pokala FA proti Yeovil Townu. Posel je bil odličen za vse vpletene," je pojasnil Mourinho.

A. G.