Mourinho: Osvojil sem več prvenstev kot vsi ostali skupaj

28. avgust 2018 ob 08:07

"Nekaj je izgubiti doma zasluženo. Nekaj povsem drugega pa je izgubiti nezasluženo, medtem ko si na zelenici boljša ekipa," je po porazu v derbiju 3. kroga Premier lige proti Tottenhamu (0:3) dejal strateg Manchester Uniteda Jose Mourinho.

Najslabši uvod v sezono v zadnjih 26 letih. Skrb vzbujajoča statistika za vse pristaše rdečih vragov. United je na prvih treh srečanjih v Premier ligi letos dosegel eno zmago in dva poraza.

Še posebej izstopa prvi pravi test sezone, ki ga ekipa iz Manchestra ni prestala. Na derbiju 3. kroga je bil s kar 3:0 na Old Traffordu boljši Tottenham. Na prvenstveni lestvici najuspešnejši angleški klub trenutno kotira na skromnem 13. mestu, za vodilnim Liverpoolom zaostaja že za 6 točk.

V sezoni 1992/93 izgubili uvodni tekmi

Že pred začetkom nove sezone se je menedžer Jose Mourinho pritoževal, da mu ekipe ni uspelo okrepiti po željah. Sezono je sicer odprl s težko zmago nad Leicester Cityjem (2:1), nato pa se je krivulja obrnila navzdol - v naslednjih dveh krogih je klonil pred Brightonom (3:2) in nazadnje še Tottenhamom. Zadnjič se je tako slab začetek Unitedu zgodil v sezoni 1992/93, ko so pod vodstvom Alexa Fergusona izgubili prvi dve tekmi sezone proti Sheffield Unitedu in Evertonu. Tedaj so se rdeči vragi vseeno pobrali in prvenstvo osvojili z 10 točkami razlike, a letos je možnosti za ponovitev takšnega uspeha bistveno manj.

Tottenham dvignil prekletstvo

V ponedeljek zvečer je Tottenham končno dvignil prekletstvo Old Trafforda, kjer Londončani niso slavili vse od ustanovitve Premier lige leta 1992. Tekma bi se lahko razvila tudi drugače, če bi Unitedov napadalec Romelu Lukaku v prvem polčasu izkoristil izjemno priložnost, a je Belgijec zgrešil prazna vrata. Na uvodu nadaljevanja so varovanci Mauricia Pochettina nato gostitelje šokirali z dvema hitrima zadetkoma. Najprej je zadel Harry Kane, dve minuti pozneje se je med strelce vpisal še Lucas Moura. Ta je v 84. minuti z desnico zadel malo mrežico in postavil končni izid 0:3.

Mourinho zahteva spoštovanje

Po tekmi je Mourinho na novinarski konferenci sprva pohvalil navijače in se jim zahvalil za podporo v teh težkih časih, nato ga je novinarjev očitek, da so gledalci začeli zapuščati 'teater sanj' po drugem zadetku Moure, popolnoma vrgel iz tira. "Veste, kakšen je bil rezultat? 3:0. Veste, kaj to pomeni? 3:0. Pomeni pa tudi tri naslove angleškega prvaka - in sam sem osvojil več prvenstev, kot ostalih 19 menedžerjev te lige skupaj. Tri zame, dva za njih," je pobesnel Portugalec, odvihral s konference, vmes pa od sedme sile zahteval spoštovanje.

Ekipa naj bi dihala kot eno

V pogovoru za Sky Sports je 55-letnik sicer ponovil prežvečeno mantro, da je boljša ekipa izgubila. Nekaj, kar je v preteklosti pri Chelseaju, milanskem Interju in madridskem Realu storil že večkrat. "Nekaj je izgubiti doma zasluženo. Nekaj povsem drugega pa je izgubiti nezasluženo, medtem ko si na zelenici boljša ekipa, imaš fantastičen pristop in imaš veliko, veliko smole," je dejal in poudaril, da v njegovi ekipi ni razhajanj. "Nekaj je zagotovo: moja ekipa diha kot eno. Fantje se ne bi borili, če ne bi bilo tako. Mislim, da je čas za konec objavljanja vseh neresnic o ekipi. Igralci so se borili na empatičen, solidaren in dostojanstven način. Seveda je zaradi poraza vsem težko, a nekaj je povsem jasno: ekipa diha kot eno! In vse skupaj ne bi bilo mogoče brez menedžerja," je še povedal.

V septembru Manchester United čakajo tri zanimiva prvenstvena gostovanja, in sicer pri Burnleyju, Watfordu in West Ham Unitedu. Edino prvenstveno tekmo na Old Traffordu bodo rdeči vragi odigrali 22. proti Wolverhamptonu.

