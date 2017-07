Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nemanja Matić zapušča Chelsea in bo spet sodeloval s Josejem Mourinhom, tokrat pri Manchester Unitedu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mourinho pozdravil Matića: Dobrodošla, številka 31

Manchester United bo prejel 40 milijonov funtov odškodnine

31. julij 2017 ob 17:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nemanja Matić je tudi uradno postal novi član Manchester Uniteda, ki bo moral Chelseaju plačati 40 milijonov funtov (skoraj 45 milijonov evrov) odškodnine.

Matić, ki bo v torek praznoval 29. rojstni dan, je podpisal triletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto. "Zelo sem vesel, da sem se pridružil Manchester Unitedu. Nisem mogel zavrniti priložnosti, da še enkrat delam s Josejem Mourinhom. Užival sem pri Chelseaju in bi se mu rad zahvalil ter tudi navijačem za podporo. Komaj čakam, da z novimi soigralci začnem vaditi," je dejal Matić, ki je v karieri igral za Kolubaro, Košice, Vitesse, Benfico in Chelsea.

"Nemanja je igralec Manchester Uniteda in igralec Joseja Mourinha. Predstavlja vse, kar si želimo pri nogometašu: lojalnost, konsistentnost, ambicije in moštveni duh. Zahvalil bi se mu rad za njegovo željo po igranju pri nas, brez tega do prestopa ne bi prišlo. Prepričan sem, da ga bodo soigralci in navijači vzljubili. Dobrodošla, številka 31," je za spletno stran kluba povedal trener Uniteda Jose Mourinho.

To je tretji nakup Manchester Uniteda v letošnjem pelotju. Prišla sta tudi branilec Victor Linfelöf in napadalec Romelu Lukaku.

T. O.