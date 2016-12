Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Jose Mourinho zelo ceni Zlatana Ibrahimovića. Švedski napadalec je v letošnji sezoni na 16 prvenstvenih tekmah za Manchester United zadel 11 golov. Foto: Reuters Ibrahimović je kot prost igralec z Manchester Unitedom pred začetkom sezone 2016/17 podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja glede na predstave. Po navedbah britanskih medijev na teden pri rdečih vragih zasluži 235 tisoč evrov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mourinho: V Franciji so lahko hvaležni za Zlatanov odhod

"Ibra" ne prinaša le golov

25. december 2016 ob 08:54

Francosko elitno nogometno prvenstvo Ligue 1 je po odhodu švedskega napadalca Zlatana Ibrahimovića v Manchester United postalo precej zanimivejše, meni menedžer rdečih vragov Jose Mourinho.

Ibrahimović, ki je barve Paris Saint Germaina branil med letoma 2012 in 2016 - na 188 uradnih tekmah za pariški klub je dosegel 156 zadetkov -, je v Franciji štirikrat zapored osvojil naslov državnega prvaka, v zadnjih dveh sezonah tudi obe pokalni tekmovanji.

"V Franciji morajo biti nogometni navdušenci veseli, da je odšel, saj imajo zdaj končno zanimivo prvenstvo. Z njim to ni bilo mogoče," je prepričan Mourinho, ki je z odličnim napadalcem sodeloval že pri Interju iz Milana.

Vesel za Balotellija, Jardima ...

"Z njim je Pariz pobral vse lovorike. Letos je malce drugače. Francosko prvenstvo je končno postalo zanimivo. To je zdaj prvenstvo, ki ga redno spremljam. Zelo me pritegne. V Nici sem vesel za Maria Balotellija, v Monacu za dobrega prijatelja Leonarda Jardima, PSG je zanimiv. Res morajo biti v Franciji hvaležni, da je Zlatan odšel," je poudaril Mourinho, ki z Manchester Unitedom v angleški Premier ligi zaseda trenutno šesto mesto.

"Ibra" ne prinaša le golov

53-letni portugalski strateg je izredno vesel, da se je Ibrahimović poleti odločil za prestop v klub z Old Trafforda. Brez njega bi bil položaj 20-kratnih angleških prvakov na lestvici trenutno najverjetneje precej slabši. "To, da igra za nas, je fenomenalno. Pri njemu ne gre le za zadevanje golov, gre tudi za vso energijo in strast, ki jo prinese s seboj na treninge," je še pojasnil Mourinho in sklenil: "Treniral sem ga, ko je bil star 25, 26, morda 27. Treniram ga tudi zdaj, ko je v zadnjem obdobju svoje kariere. Všeč mi je kot igralec."

