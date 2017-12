Mourinho: V zadnjih minutah smo se obnašali prav otročje

Puel: To je res fantastičen izid

24. december 2017 ob 19:00

Jose Mourinho je kar puhtel od jeze v soboto zvečer, ko je Manchester United z igralcem več na zelo naiven način zapravil zmago na stadionu King Power v Leicestru (2:2).

Manchester City ima zdaj 13 točk naskoka pred mestnimi tekmeci, kar je največja razlika med prvim in drugim mestom na božični dan v zgodovini angleškega prvenstva. Vsi strokovnjaki se strinjajo, da izbranci Pepa Guardiole v drugi polovici prvenstva ne bodo zapravili ogromne prednosti. Legendarni napadalec Alan Shaerer je poudaril, da je boj za naslov že končan, saj City ne bo izgubil petkrat do konca sezone.

Rdeči vragi so doživeli drugi šok v tem tednu, potem ko so v sredo izpadli iz ligaškega pokala v Bristolu. V 93. minuti jih je pokopal Korey Smith in zrežiral največjo senzacijo v angleškem klubskem nogometu v letošnjem letu.

Na sobotni večerni tekmi je blestel Juan Mata, ki je dosegel dva zadetka in Manchester United je imel četrt ure pred koncem prednost z 2:1 in še igralca več, saj je rezervist Daniel Amartey prejel drugi rumeni karton. Anthony Martial in Jesse Lingard sta zapravila izjemni priložnosti za povišanje vodstva na 3:1. V 94. minuti je Harry Maguire sijajno unovčil dolgo podajo Marca Albrightona za 2:2.

"Tekmo bi morali dobiti s 5:1 ali 6:1. Ko smo dosegli drugi zadetek, smo popolnoma prevzeli nadzor nad dogajanjem na igrišču. Priigrali smo si izrazite priložnosti za povišanje vodstva. Prav smešno je že vse skupaj, kaj vse smo zapravili. Imeli smo veliko posest žoge, ki pa smo jo v zadnjih minutah zapravili po nekaterih otročjih odločitvah naših igralcev. Prav otročje smo se obnašali v njihovem in seveda tudi v našem kazenskem prostoru. Leicestru smo omogočili, da z dolgimi žogami v kazenski prostor pride do priložnosti za izenačenje. Kazen je prišla v zadnji minuti sodnikovega dodatka, vse skupaj je bila le posledica naših napak," je bil razočaran Mourinho.

Nihče ni pomagal poškodovanemu Smallingu

Gostitelji so v zadnjih desetih minutah skušali z dolgimi žogami v kazenski prostor priti do izenačenja. Branilec Chris Smalling se je poškodoval, potreboval je tudi zdravniško pomoč, a je moral stisniti zobe, saj je Mourinho opravil že vse tri menjave.



"Zelo sem razočaran z igro v zadnje pol ure, ko smo imeli vse v nogah. Lahko bi zmagali s štirimi zadetki prednosti. Smalling je imel težave v zadnjih minutah, a ga nisem mogel več zamenjati. Nihče mu ni pomagal pri pokrivanju Maguirja, ki se je že pred zadetkom nekajkrat vključeval v napad," je še dodal portugalski strateg, ki ga čaka še veliko dela. Že med natrpanim prazničnim sporedom bi se lahko rdečim vragom zgodil še kakšen spodrsljaj.

Trener Leicestra Claude Puel je bil navdušen: "Znašli smo se v zares neugodnem položaju. Verjeli smo, da nam lahko tudi z deseterico uspe izenačiti. To je res fantastičen izid, velika spodbuda za naslednje tekme."

V torek "boxing day"

Večina tekem 20. kroga bo na sporedu v torek, v sredo bo Newcastle skušal zaustaviti Manchester City, ki je nanizal 17 zmag zapored. Crystal Palace se bo v četrtek srečal z Arsenalom. V soboto bo na sporedu že 21. krog, od 1. do 3. januarja pa sledi 22. krog.

20. krog, torek ob 13.30:

TOTTENHAM - SOUTHAMPTON

Ob 16.00:

BOURNEMOUTH - WEST HAM

CHELSEA - BRIGHTON

HUDDERSFIELD - STOKE CITY

MANCHESTER UNITED - BURNLEY

WATFORD - LEICESTER

WEST BROMWICH - EVERTON

Ob 18.30:

LIVERPOOL - SWANSEA



Sreda ob 20.45:

NEWCASTLE - MANCHESTER CITY

Četrtek ob 21.00:

CRYSTAL PALACE - ARSENAL

Lestvica: MANCHESTER CITY 19 18 1 0 60:12 55 MANCHESTER UTD. 19 13 3 3 41:14 42 CHELSEA 19 12 3 4 32:14 39 LIVERPOOL 19 9 8 2 41:23 35 TOTTENHAM 19 10 4 5 34:18 34 ARSENAL 19 10 4 5 34:23 34 BURNLEY 19 9 5 5 16:15 32 LEICESTER 19 7 6 6 29:28 27 EVERTON 19 7 5 7 24:30 26 WATFORD 19 6 4 9 27:34 22 HUDDERSFIELD 19 6 4 9 17:31 22 BRIGHTON 19 5 6 8 15:23 21 SOUTHAMPTON 19 4 7 8 18:25 19 STOKE CITY 19 5 4 10 22:40 19 NEWCASTLE 19 5 3 11 19:29 18 CRYSTAL PALACE 19 4 6 9 16:29 18 WEST HAM 19 4 5 10 19:35 17 BOURNEMOUTH 19 4 4 11 15:28 16 WEST BROMWICH 19 2 8 9 14:27 14 SWANSEA 19 3 4 12 11:26 13

