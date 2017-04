Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! David Moyes je med letoma 2002 in 2013 zelo uspešno vodil Everton, potem pa se ni znašel pri Manchester Unitedu in Real Sociedadu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Moyes se bo zagovarjal zaradi grožnje novinarki s klofuto

Sunderland na zadnjem mestu Premier lige

3. april 2017 ob 20:46

London - MMC RTV SLO

David Moyes, ki se bo s Sunderlandom zelo težko obdržal v Premier ligi, je znova v težavah. Neprimerno se je vedel do novinarke BBC-ja Vicki Sparks in čaka ga zagovor pred disciplinsko komisijo.



Sparksova ga je 18. marca vprašala, ali čuti dodaten pritisk, ker si je remi z Burnleyjem lastnik kluba Ellis Short ogledal s tribune.

"Čeprav si ženska, še vedno lahko dobiš klofuto. To vprašanje na koncu je bilo že malce zlobno. Naslednjič bodi previdnejša pri vprašanjih," je po koncu pogovora Moyes zabrusil novinarki.

Novinarka Moyesa ni prijavila. Pri BBC-ju so bili drugačnega mnenja, zahtevali so njegovo opravičilo in ga tudi dobili.

"Vse skupaj se je zgodilo takoj po tekmi, ko je glava še zelo vroča. Zdaj seveda globoko obžalujem te besede. Vsekakor nisem taka oseba. Vsi delamo napake in novinarki sem se že opravičil," se je pokesal Moyes.

Legendarni Gary Lineker, ki vodi kultno oddajo BBC Match of the Day, je bil zelo kritičen do Moyesa: "Že nekaj čaka opažam, da trenerji v Premier ligi takoj po koncu tekme zelo grdo obravnavajo novinarje, če se tekma ne izide po njihovih načrtih. Seveda obstajajo pritiski v tej službi, ki je odlično plačana. Ni opravičila za taka dejanja!"

Sunderland je na zadnjem mestu v angleškem prvenstvu in se bo zelo težko rešil v preostalih devetih srečanjih.

