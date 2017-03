Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Miša Marinček je ena od ključnih igralk Krima. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mozaik Krima za naslednjo sezono vse bolj prepoznaven

Kapetanka ostaja v Ljubljani

22. marec 2017 ob 12:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pogodbo z rokometašicami Krima je za eno sezono podaljšala tudi vratarka Miša Marinček, ki je bila v letošnji sezoni med najbolj zaslužnimi, da so Ljubljančanke igrale v drugem delu Lige prvakinj.

"Izredno vesela in zadovoljna sem, da smo s klubom našli skupen jezik in podaljšali sodelovanje še za eno sezono. Po presenečenju v Ligi prvakinj v letošnji sezoni ima Krim Mercator visoke cilje tudi v prihodnji. Kot športnici mi to veliko pomeni, zato je bil to eden pomembnejših jezičkov na tehtnici, da sem se odločila, da ostanem v Ljubljani," je povedala 32-letna kapetanka, ki je v Krim Mercator prvič prišla leta 2004, v svoji karieri pa je ob matičnem Žalcu branila še za Ptuj, Olimpijo in avstrijski Witasek.

Pred Marinčkovo so sodelovanje s Krimom že podaljšali trener Uroš Bregar ter dve prav tako pomembni članici ekipe v tej sezoni, Elizabeth Omoregie in Alja Koren.

Pred kratkim pa so se nekdanje evropske klubske prvakinje okrepile še z dvema obetavnima tujkama, Črnogorko Jeleno Despotović, ki v letošnji sezoni igra za madžarski Debrecen, in Ukrajinko Olgo Perederij, trenutno igralko slovaške ekipe Iuventa Michalovce.

R. K.