Mozaik v Oklahomi vse bliže želenemu

25 podaj Rajona Ronda

28. december 2017 ob 07:58

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Oklahome so po slabem začetku sezone očitno našli pravo kemijo in ritem. Njihova nova žrtev je bil Toronto, zmaga s 124:107 pa že šesta zapored, s katero so se zavihteli na 5. mesto Zahoda Lige NBA.

Paul George je s sedmimi trojkami (met 7/10) izenačil klubski rekord in srečanje končal pri 33 točkah. Motor je bil znova Russell Westbrook s 30 točkami, 13 podajami in 8 skoki. Po 18 točk sta dodala Carmelo Anthony in Steven Adams. Thunderji imajo v decembru izkupiček 12:3.

Oklahoma je preživela tudi delni izid 23:2 v prvem polčasu, s katerim je Toronto povedel za 12. Raptorsi so bili najbolj vroče moštvo na Vzhodu, a so zdaj izgubili drugo noč zapored. V decembru je njihov izkupiček 10:3.

Rondo s 25 podajami sedmi v zgodovini

Vse boljši je New Orleans, ki je s 128:113 odpravil Brooklyn. Pelikani so zadnje tri tekme dobili v povprečju za 14 točk. Anthony Davis je 33 točkam dodal 11 skokov in 6 blokad. DeMarcus Cousins je vknjižil 27 točk in 14 skokov, Jrue Holiday pa 23 točk. V vlogi organizatorja igre se je izkazal Rajon Rondo, ki je v 30 minutah podelil kar 25 podaj in s tem postavil rekord kariere. Tak dosežek je uspel le sedmim igralcem v zgodovini Lige NBA.



"Na določeni točki smo delovali kot Harlem Globtrottersi. Užitek je biti del tega," je povedal Cousins.

40-letni Carter zavrtel čas nazaj

Sacramento je bil s 109:95 boljši od Clevelanda, kljub trojnemu dvojčku LeBrona Jamesa (16 točk, 14 podaj, 10 skokov). Junak tekme je bil 40-letni veteran Vince Carter, ki je bil s 24 točkami prvi strelec obračuna. Iz igre je metal 10:12.

CHARLOTTE - BOSTON 91:102

Walker 24, Howard 12 in 17 skokov; Irving 21, Horford 20, 11 skokov.

INDIANA - DALLAS 94:98

Turner, Collison, Stephenson (15 skokov) po 16; Nowitzki 15, Barnes 13.

ATLANTA - WASHINGTON 113:99

Schröder 21, Ilyasova 20, Belinelli 19; Beal 20, Morris 18, Wall 10, 11 podaj.

CHICAGO - NEW YORK 92:87

Dunn 17, Markkanen 12; Porzingis 23, Lee 17.

MINNESOTA - DENVER * 128:125

Butler 39, Wiggins 21, Gibson 20; Barton 28, Lyles 23, Jokić 22.

* - po podaljšku

NEW ORLEANS - BROOKLYN 128:113

Davis 33, 11 skokov, Cousisn 27, 14 skokov, Rondo 25 podaj; LeVert 22.

SACRAMENTO - CLEVELAND 109:95

Carter 24, Bogdanović 16; Love 23, James 16, 14 podaj in 10 skokov.

GOLDEN STATE - UTAH 126:101

Durant 21, McCaw 18, Thompson 15; Hood 26, Favors, Mitchell po 17.

LA LAKERS - MEMPHIS 99:109

Ingram 23, Clarkson 22; Evans 32, Martin 20, Harrison 15.

OKLAHOMA - TORONTO 124:107

George 33, Westbrook 30, 13 podaj, 8 skokov; Miles 20, Valančiunas 16.

Tekme 28. decembra:

ORLANDO - DETROIT

BOSTON - HOUSTON

MILWAUKEE - MINNESOTA

SAN ANTONIO - NEW YORK

PORTLAND - PHILADELPHIA

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 38 28 10 73,7 TORONTO RAPTORS 33 23 10 69,7 CLEVELAND CAVALIERS 35 24 11 68,6 DETROIT PISTONS 33 19 14 57,6 WASHINGTON WIZARDS 35 19 16 54,3 INDIANA PACERS 35 19 16 54,3 MILWAUKEE BUCKS 32 17 15 53,1 MIAMI HEAT 34 18 16 52,9 ------------------------------------- NEW YORK KNICKS 34 17 17 50,0 PHILADELPHIA 76ERS 33 15 18 45,5 CHICAGO BULLS 34 12 22 35,3 CHARLOTTE HORNETS 34 12 22 35,3 BROOKLYN NETS 34 12 22 35,3 ORLANDO MAGIC 35 11 24 31,4 ATLANTA HAWKS 34 9 25 26,5 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 35 28 7 80,0 HOUSTON ROCKETS 32 25 7 78,1 SAN ANTONIO SPURS 35 24 11 68,6 MINNESOTA TIMBERWOLVE 35 22 13 62,9 OKLAHOMA CITY THUNDER 35 20 15 57,1 DENVER NUGGETS 35 19 16 54,3 NEW ORLEANS PELICANS 34 18 16 52,9 PORTLAND TRAIL BLAZER 33 17 16 51,5 ------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 33 14 19 42,4 UTAH JAZZ 36 15 21 41,7 PHOENIX SUNS 36 13 23 36,1 SACRAMENTO KINGS 34 12 22 35,3 LOS ANGELES LAKERS 33 11 22 33,3 MEMPHIS GRIZZLIES 35 11 24 31,4 DALLAS MAVERICKS 36 11 25 30,6

R. K.