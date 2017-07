Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tina Mrak in Veronika Macarol imata velike načrte na olimpijskih igrah čez tri leta v Tokiu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mrakova in Macarolova do prve kolajne na SP-jih

Zlato na Poljsko, srebro v Veliko Britanijo

15. julij 2017 ob 15:16

Solun - MMC RTV SLO/STA

Jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na svetovnem prvenstvu olimpijskega razreda 470 v Solunu osvojili bronasto medaljo, saj sta z osmim mestom v zadnji regati za kolajne zadržali skupno tretje mesto.

Za članici Pirata iz Portoroža je to prvo odličje na SP-jih. Pred tem sta že bili evropski prvakinji predlani v Aarhusu in bronasti na lanskem prvenstvu stare celine na Majorki. Lani sta na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru osvojili šesto mesto.

Na SP-ju 2015 v Hajfi sta bili razočarani po 13. mestu, še bolj pa lani, ko sta v San Isidru v Argentini zasedli 32. mesto.

Naslov svetovnih prvakinj sta v Grčiji osvojili Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Irmina Mrozek Gliszczynska (42 točk), ki sta z 28 točkami prepričljivo vodili že pred finalno regato. Srebro sta si prijadrali Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre (48). Millsova je s Saskio Clark lani osvojila zlato olimpijsko medaljo, leta 2012 pa srebrno. Slovenki sta na koncu osvojili 66 točk. Po predzadnjem dnevu prvenstva sta imeli 50 točk.

V finalnem plovu najboljše deseterice so delili dvojne točke. Mrakova in Macarolova sta bili po dolgem čakanju na ugoden veter, preden so floto spustili na regatno polje, na prvem obratu četrti, na drugem pa sta padli na osmo mesto, kjer sta končali tudi v cilju. Letošnji evropski prvakinji in vodilni na svetovni lestvici v razredu 470, Nizozemki Afrodite Zegers in Anneloes van Venn, sta zasedli zadnje mesto in ostali na četrtem mestu - devet točk za Slovenkama.



Mrakova in Macarolova maja v Monaku na evropskem prvenstvu nista mogli nastopiti, ker je bila Macarolova poškodovana.

