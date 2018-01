Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Victor Muffat Jeandet je v Wengnu pred tremi leti (prav tako v kombinaciji) prvič v karierii stal na stopničkah za zmagovalce (2. mesto), tokrat pa je dočakal dan, ko je premagal vso konkurenco. Foto: Reuters VIDEO Wengen: Muffat Jeandet do... VIDEO Ponesrečen slalomski nast... Dodaj v

Muffat Jeandet s 27. mesta na vrh; globus Fillu

Prve točke svetovnega pokala za Miho Hrobata

12. januar 2018 ob 10:24,

zadnji poseg: 12. januar 2018 ob 15:18

Wengen - MMC RTV SLO

Francoski smučar Victor Muffat Jeandet je zmagovalec kombinacije v Wengnu, čeprav je bil po smuku le 27. Malega globusa se veseli Peter Fill.

Fill je na drugi in zadnji kombinacijski tekmi sezone osvojil tretje mesto in unovčil nenastop Alexisa Pinturaulta, zmagovalca prve kombinacije v Bormiu. Kjetil Jansrud je na četrtem mestu za Fillom zaostal le stotinko.

Fill je imel tudi nekaj sreče

"Kar ne morem verjeti. Res je, da sta bili v sezoni le dve tekmi, ampak tudi na teh dveh tekmah je bilo treba smučati dobro. Imel sem srečo, saj je odločila le stotinka. Tvegal sem in se dobro boril," je povedal Južnotirolec. Razplet na vrhu je presenetljiv. Za Muffata Jeandeta so šeste stopničke na tekmah svetovnega pokala v karieri, a prva zmaga: "Noro. V Wengnu sem pred tremi leti tudi prvič stal na stopničkah. Če si bolj slalomist, je treba v cilju dolgo čakati."

Ruska senzacija in spet avstrijski neuspeh

Senzacijo je pripravil drugouvrščeni Rus Pavel Trikhičev. Do zdaj je bila njegova najboljša uvrstitev 16. mesto. Po smuku je bil v vodstvu Vincent Kriechmayr, ki pa slalomske proge ni izpeljal, tako da bodo Avstrijci še naprej čakali na kombinacijsko zmago. Zadnji, ki je bil na vrhu, je bil februarja 2012 Romed Baumann. Tudi svetovni prvak Luca Aerni je v slalomu odstopil.

Prve točke kariere za Miho Hrobata

Slovenci se niso prav izkazali, svetla izjema je le Miha Hrobat, ki je z 28. mestom prvič v karieri osvojil točke svetovnega pokala. Po smuku je bil le Martin Čater med najboljših 30 (13. mesto), a se mu je slalomski nastop na načeti progi povsem ponesrečil. Vseeno je bil s 26. mestom še najboljši Slovenec. Točke je osvojil še Klemen Kosi (27.).

Pen: Nedopustna Čatrova predaja

"Martinov smuk je bil vrhunski. Dobro se je lotil proge in imel v redu čas. V slalomu se je videla želja, po prvi oziroma drugi napaki pa se je predal, kar je zame nedopustno. Vedeli smo, da bo težko. Če bi bilo v spodnjem delu malo več volje, bi lahko vseeno prismučal do 18. ali 20. mesta. Kosi je šel preslabo v smuku in če startaš zadaj moraš biti zadovoljen s to malenkostjo, kar je dobil. Obvezno bi moral biti med trideset s startno številko 6, njegov smuk je bil slab," je komentiral glavni trener slovenskih smukačev Peter Pen.

V soboto smuk za pokal Lauberhorn

Pen je bil vesel smučanja Mihe Hrobata: "Fant je bil 18. decembra v izgubljenem položaju. Vse do predvčerajšnjim praktično ni smučal. Iskali smo rešitve za zdravstvene probleme. Brez treninga, a z veliko voljo in koncentracijo, je prismučal do svojih prvih točk v svetovnem pokalu in mislim, da je s tem dosegel tudi olimpijsko normo." V Wengnu bodo v soboto pripravili specialni smuk na najdaljši progi v svetovnem pokalu, ki se bo začel ob 12.30. Prenos bo na TV SLO 2.

V Badu najprej superveleslalom, v nedeljo smuk

Ženske so ta konec tedna na avstrijskem Koroškem, v Bad Kleinkircheimu, a brez Slovenk. Petkov šprinterski trening, dolg vsega 38 sekund, je dobila Avstrijka Christina Ager. Devet stotink je zaostala Sofia Goggia, trinajst pa Tina Weirather. Zaradi toplega vremena in premehke proge so prireditelji progo močno skrajšali. Program je spremenjen. V soboto bo na sporedu superveleslalom (ob 10.45) in nato trening smuka. V nedeljo se bo smukaška tekma začela ob 11.15.

Končni vrstni red (smuk + slalom): 1. V. MUFFAT JEANDET FRA 2:35,29 2. P. TRIKHIČEV RUS +0,96 3. P. FILL ITA 1,15 4. K. JANSRUD NOR 1,16 5. D. PARIS ITA 1,18 6. M. CAVIEZEL ŠVI 1,23 7. J. MURISIER ŠVI 1,30 8. M. MAYER AVT 1,37 9. B. BENNETT ZDA 1,45 10. A. A. KILDE NOR 1,50 ... 26. M. ČATER SLO 4,36 27. K. KOSI SLO 4,81 28. M. HROBAT SLO 5,21 41. T. DEBELAK SLO 7,40

Izidi po smuku: 1. V. KRIECHMAYR AVT 1:43,66 2. H. REICHELT AVT +0,59 3. D. PARIS ITA 0,74 4. P. FILL ITA 0,76 5. C. INNERHOFER ITA 0,84 6. A.-A. KILDE NOR 1,00 7. K. JANSRUD NOR 1,07 8. M. MAYER AVT 1,12 9. M. GISIN ŠVI 1,14 10. R. COCHRAN SIEGLE ZDA 1,38 ... 13. M. ČATER SLO 1,52 34. M. HROBAT SLO 2,85 . K. KOSI SLO 2,85 36. B. KLINE SLO 2,88 48. T. DEBELAK SLO 4,00 62. R. PERKO SLO 6,01

Svetovni pokal, kombinacija (2/2): 1. P. FILL ITA 140 točk 2. K. JANSRUD NOR 110 3. V. MUFFAT JEANDET FRA 105 4. A. PINTURAULT FRA 100 5. M. CAVIEZEL ŠVI 90 6. P. TRIKHIČEV RUS 80 7. M. MAYER AVT 72 8. T. DRESSEN NEM 63 9. J. MURISIER ŠVI 48 10. B. THOMPSON KAN 46 ... 13. M. ČATER SLO 41 20. K. KOSI SLO 26 28. B. KLINE SLO 14 38. M. HROBAT SLO 3 Skupni vrstni red (20/37): 1. M. HIRSCHER AVT 874 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 720 3. A. PINTURAULT FRA 547 4. K. JANSRUD NOR 480 5. A. L. SVINDAL NOR 454 6. M. MAYER AVT 350 7. A. MYHRER ŠVE 325 8. A. A. KILDE NOR 323 9. D. PARIS ITA 317 10. B. FEUZ ŠVI 316 ... 30. Ž. KRANJEC SLO 169 52. M. ČATER SLO 72 61. B. KLINE SLO 56 76. Š. HADALIN SLO 34 83. K. KOSI SLO 26

Smuk (Ž), petkov trening: 1. C. AGER AVT 38,21 2. S. GOGGIA ITA +0,09 3. T. WEIRATHER LIE 0,13 4. S. COOK ZDA 0,27 5. E. LEDECKA ČEŠ 0,32 6. L. GUT ŠVI 0,42 7. M. WENIG NEM 0,49 8. M. GISIN ŠVI 0,52 9. A. McKENNIS ZDA 0,54 10. J. WILES ZDA 0,63 ... 22. L. VONN ZDA 0,86

T. O.