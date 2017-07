Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Ta konec tedna je bil v Kranju pravi kolesarski praznik. Foto: BoBo Matej Mugerli je končal slovensko sušo na VN Kranja. V zadnjih šestih letih so zmagovali tuji kolesarji. Foto: Damir Kovačič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mugerli v šprintu dobil VN Kranja

Srbu Rajoviću sobotni kriterij

30. julij 2017 ob 19:17

Kranj - MMC RTV SLO

Zmagovalec kolesarske dirke za 49. Veliko nagrado Kranja - memorial Filipa Majcna je Matej Mugerli (Amplatz-BMC). Drugi je bil Žiga Jerman (Rog), tretji pa Avstrijec Markus Eibegger (Feblmayr Simplon).

Letošnja dirka članov je bila vrhunec kolesarskega konca tedna v tem mestu, kolesarje je po tradiciji popeljala tudi na Jelenov klanec, ki so ga morali premagati trinajstkrat.

Zmagovalca 157 km dolge preizkušnje je odločil šprint manjše skupine. Sprva se je na čelu znašlo 15 kolesarjev, pridružilo se jih je še nekaj. V tesnem ciljnem šprintu je bil izkušeni Mugerli močnejši od mladega Jermana. V deseterici sta od Slovencev končala še Primož Obal na osmem in Luka Čotar na desetem mestu.

Srbu Rajoviću sobotni nočni kriterij

V Kranju je bil v soboto še nočni kriterij po ulicah Kranja, zmage se je veselil Srb Dušan Rajović, kolesar Adrie Mobila. Drugi je bil njegov moštveni sotekmovalec Gašper Katrašnik, tretji pa Luka Čotar (KK Kranj).

Letošnja dvodnevna kolesarska prireditev v Kranju je bila še posebej slovesna, saj so prireditelji zaznamovali 60 let delovanja kolesarskega kluba. Poleg tekmovalnega dogajanja so na svoj račun prišli še najmlajši in ljubiteljski kolesarji. Kolesarski navdušenci pa si lahko v teh dneh, odprta bo še do 4. avgusta, ogledajo tudi razstavo S požrtvovalnostjo in predanostjo do prvega kolesarskega kluba na Gorenjskem - 60 let KK Kranj, ki je na ogled v avli Mestne občine Kranj. V obeh dneh je na vseh dirkah v Kranju nastopilo več kot 500 kolesarjev.

Končni vrstni red, 157,3 km: 1. M. MUGERLI SLO 3:30:21 2. Ž. JERMAN SLO 3. M. EIBEGGER AVT vsi 4. M. BAIS ITA 5. B. PEAK MAD 6. M. KOPFAUF AVT isti 8. P. OBAL SLO ... 10. L. ČOTAR SLO 14. T. POGAČAR SLO čas

