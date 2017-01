Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Igokee se veselijo pomembne zmage v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com Mirko Mulalić je prispeval 11 točk, zgrešil pa je met ob pisku sirene. Foto: www.alesfevzer.com James Arthur Robinson je bil mož odločitve v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mulalić zgrešil ob sireni - zmaga Igokee v Stožicah

Crvena zvezda kar za 48 točk razbila Zadar

2. januar 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 2. januar 2017 ob 22:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so v 16. krogu Lige ABA izgubili proti Igokei z 80:81. Srečanje v Stožicah je bilo polno preobratov, odločilni koš je dosegel James Robinson pet sekund pred koncem.

Ko sta se ekipi v 3. krogu srečali pred tremi meseci, je odločila ena žoga, več sreče pa je imela Igokea, ki je zmagala s 73:72. Tudi tokrat je odločala napeta končnica in znova so bili bolj zbrani gostje iz Aleksandrovca.

Sanjski začetek Olimpije

Olimpija je začela odlično in v sedmi minuti vodila že 21:4 po košu Gregorja Hrovata. Razigran je bil Brandon Jefferson, ki je dvakrat zadel izza črte. Po desetih minutah so imeli Ljubljančani 17 točk naskoka (33:16).

Gostje so se zbrali v drugi četrtini

Igokea se je prebudila v drugi četrtini, Gašper Okorn je moral vzeti odmor, a njegovim igralcem ni veliko pomagal, saj je v 18. minuti Danilo Šibalić izenačil na 41:41. V zadnjih dveh minutah prvega polčasa so se gostitelji zbrali in na odmor odšli s petimi točkami prednosti (48:43).

V 22. minuti sta bili moštvi znova poravnani (50:50). Olimpija je vodila do 27. minute in izida 59:58, nato pa je Šibalić s trojko poskrbel za prvo vodstvo ekipe iz Laktašev. Toda Olimpija je zadnji dve minuti spet zaigrala bolje in si pred zadnjo četrtino priigrala točko prednosti (64:63).

Strahinja Mičović je na začetku četrte četrtine dosegel prvih osem točk Igokee in držal svoje moštvo korak pred Olimpijo, ki je po 35. minutah zaostajala za šest točk (71:77). Zmaje je v igri držal Nikola Janković, po trojki Mirka Mulalića pa so znova povedli (78:77).

Robinson zadel, Mulalić zgrešil

Olimpija je z dvema prostima metoma Jeffersona povedla z 80:77, Mičović je s košem približal Igokeo. V zadnji minuti je Janković naredil korake, Devin Oliver pa ni bil natančen. Organizator igre Robinson je pet sekund pred koncem s šestih metrov zadel za vodstvo Igokee (80:81). Po minuti odmora je met za zmago zgrešil Mulalić.

Najboljši strelec tekme je bil Janković, najkoristnejši igralec Lige ABA v decembru, ki je zbral 21 točk in devet skokov.

Okorn: Hitro visoko vodstvo je dvorezen meč

"Žal mi je, da smo prekinili niz zmag v Ligi ABA na takšen način. Praktično smo jim prepustili 6. mesto. Čaka nas trdo delo, da zbežimo iz nevarne cone na lestvici. Tekmo smo odprli solidno, oni pa ekstremno slabo. Hitro visoko vodstvo je dvorezen meč. Prehitro smo izgubili prednost. Padec pride, ko zarotiramo igralce. Padec v igri je bil strahovit. V kolikor rotacija ne zdrži, potem se zadeva začne podirati. Nekateri igralci so mrtvi in jih ni v igri. Za tako dolgo in naporno sezono je šest ali sedem igralcev premalo. Pričakoval sem težko in trdo tekmo, saj se mi zdi, da sta ekipi izenačeni. Žal se je tako izšlo," je pojasnil Okorn.

Mulalić: Zadnji napad je bil točno tako dogovorjen

"Grenak poraz za katerega smo si krivi sami. Največji krivec je bila slabo odigrana druga četrtina, kjer nismo zgledali na nivoju v večini segmentov igre. Ko nasprotniku, ki pride na gostovanje, dovoliš, da se vrne v igro in dovoliš, da igra na zadnjo žogo, se lahko zadeva obrne. Tokrat se je obrnila v njihovo smer, predvsem po naših lastnih napakah. Zadnji napad je bil točno tako dogovorjen, kot smo ga izvedli. Prišli smo do odprtega meta, ki ga nisem zadel," je dodal Mulalić.

Zelo vesel je bil seveda Blaž Mahkovic: "Začeli smo slabo. Izgubljali smo že s sedemnajstimi točkami. Na koncu smo pokazali karakter. Zmaga za točko, vse to nam veliko pomeni in upam, da nam bo dala krila za nadaljevanje sezone."

Zadar prejel lekcijo v Beogradu

Crvena zvezda kar za 48 točk razbila Zadar (113:65), lahko pa bi bilo še huje, če se ne bi v zadnji četrtini "umirila". Po treh četrtinah je bilo 96:40.

Krka bo v torek igrala v gosteh proti FMP Železniku.

16. krog:

UNION OLIMPIJA - IGOKEA

80:81 (33:16, 15:27, 16:20, 16:18)

800; Janković 21 (7/11 za dve) in 9 skokov, Barbarič in Mulalič po 11, Jefferson 10, Oliver 9, Hrovat in Milošević po 8, Bubnić 2; Mičović 17, Albijanić 11, Mahkovic, Radivojević in Pešaković po 9, Pašajlić 7, Šibalić in Robinson po 6, Milošević 3, Fortenberry in Rikić po 2.

Torek ob 18.00:

FMP ŽELEZNIK - KRKA

CRVENA ZVEZDA - ZADAR

113:65 (30:11, 37:16, 29:13, 17:25)

MZT SKOPJE - CEDEVITA

79:100 (21:22, 15:31, 25:25, 18:22)

BUDUĆNOST - MEGA LEKS

88:80 (11:26, 26:11, 27:21, 24:22)

CIBONA - PARTIZAN

77:82 (17:16, 19:22, 16:28, 25:16)

KARPOŠ SOKOLI - MORNAR

75:63 (24:11, 13:18, 23:16, 15:18)

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 16 16 0 +325 32 PARTIZAN 16 13 3 +105 29 CEDEVITA 16 11 5 +151 27 BUDUĆNOST 16 11 5 +83 27 CIBONA 16 10 6 +38 26 IGOKEA 16 9 7 -22 25 UNION OLIMPIJA 16 7 9 -13 23 ZADAR 16 6 10 -163 22 MORNAR 16 5 11 -12 21 MEGA LEKS 16 5 11 -59 21 KARPOŠ SOKOLI 16 5 11 -80 21 KRKA 15 5 10 -130 20 MZT SKOPJE 16 4 12 -142 20 FMP ŽELEZNIK 15 4 11 -81 19

A. G.