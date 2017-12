Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Mure bodo zimski premor preživeli na vrhu lestvice druge slovenske nogometne lige. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Mura bo prezimila na vrhu druge lige

Nadaljevanje tekmovanja marca

3. december 2017 ob 16:23,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 17:06

Radomlje - MMC RTV SLO, STA

S preloženo tekmo Kalcer Radomelj in Mure se je v 2. SNL zaključil jesenski del tekmovanja.

Četrta in vodilna ekipa prvenstva bi se morali udariti že minulo nedeljo, ko pa je bolezen v domačih vrstah poskrbela za prestavitev termina. Teden dni pozneje so se zanesljive zmage s 3:0 veselili v taboru črno-belih.

Prvi polčas nedeljskega obračuna v Radomljah ni ponudil zadetkov, vsi so padli v drugem, strelci so bili Dejan Kurbus, Rok Sirk in Hrvat Luka Bobičanec, ki je z 12 goli najboljši strelec jesenskega dela prvenstva.

Mura bo na vrhu lestvice prezimila z zajetno prednostjo sedmih točk pred drugouvrščenimi Ptujčani, ki so v 17 tekmah zbrali 37 točk. Tretja je s 35 točkami lendavska Nafta, četrte pa so z 31 točkami Kalcer Radomlje.

Drugoligaše zdaj čaka daljši tekmovalni premor, tekmovalni ples za prvoligaško vozovnico pa se bo nadaljeval marca.

2. SNL, 17. krog:

KALCER RADOMLJE - MURA 0:3 (0:0)

Kurbus 63., Sirk 65., Bobičanec 73.

BREŽICE TERME ČATEŽ - JADRAN DEKANI 0:2 (0:1)

Vekić 1., Krivičić 78.

FARMTECH VERŽEJ - ROLTEK DOB 0:2 (0:0)

Nemanič 57., Anđelić 64.

NAFTA 1903 - BRAVO 2:1 (1:0)

Malešević 30./11-m, Novinič 58.; Đajić 65.

ROGAŠKA - KRKA 4:1 (2:1)

Romih 21., Neskič 37., Čuček 55., Biruš 69.; Cvrtila 4./11-m

ILIRIJA 1911 - CHERRYBOX TABOR SEŽANA 0:3 (0:1)

Črgan 17., Gulič 80., Stančič 92.

FUŽINAR RAVNE - ZARICA 1:2 (0:1)

Pečnik 64.; Kopač 6., Burkeljca 90.

BRDA - DRAVA PTUJ 0:1 (0:1)

Čeh 40.

Lestvica: MURA 17 14 2 1 48:10 44 DRAVA PTUJ 17 12 1 4 37:23 37 NAFTA 1903 17 11 2 4 29:15 35 RADOMLJE 17 9 4 4 34:24 31 JADRAN DEKANI 17 8 6 3 30:21 30 CHERRYBOX 24 TAB 17 7 5 5 22:21 26 KRKA 17 8 2 7 27:31 26 BRAVO 17 7 3 7 23:19 24 ROLTEK DOB 17 7 2 8 26:27 23 BREŽICE TERME ČA 17 5 4 8 19:26 19 ZARICA KRANJ 17 4 5 8 23:28 17 ROGAŠKA 17 5 2 10 23:29 17 ILIRIJA 1911 17 4 3 10 23:33 15 BRDA 17 3 5 9 13:26 14 FUŽINAR RAVNE 17 4 2 11 20:40 14 FARMTECH VERŽEJ 17 2 4 11 9:33 10

M. L.