Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 11 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Mure so se uvrstili v četrtfinale Pokala Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Mura iz pokala izločila Domžale

Celjani gladko prek Drave v četrtfinale

20. september 2017 ob 15:00,

zadnji poseg: 20. september 2017 ob 16:50

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Nogometaši Mure so si na svojem igrišču priborili četrtfinale letošnjega Pokala Slovenije, potem ko so s 3:1 premagali Domžale. Celjani so na Ptuju ugnali Dravo (0:3).

Gostitelji so v Fazaneriji še enkrat dokazali, da so zreli za elitno slovensko nogometno ligo, odlično so igrali, na vrata nasprotnika so sprožili 14 strelov, od katerih jih je kar deset zletelo v okvir vrat. Junak tekme, ki jo je v končnici prvega in ves drugi polčas gostujoča ekipa odigrala brez izključenega Žana Žužka, pa je bil z dvema zadetkoma Luka Bobičanec.

več sledi ...

Celje prek Ptuja v četrtfinale

Celjani so brez večjih težav zmagali na Ptuju (0:3). Povedli so v 36. minuti, ko je Nikola Gatarić v kazenski prostor poslal natančen predložek, Mitja Križan pa je z glavo neubranljivo žogo poslal v mrežo. Isti igralec se je do odmora še drugič vpisal med strelce, potem ko je po izbiti žogi izkoristil neodločnost v domači obrambi in iz protinapada hladnokrvno zaključil za 0:2. Celjani so bili boljši nasprotnik, v nadaljevanju so zadeli še enkrat in tako potrdili napredovanje v četrtfinale. V 78. minuti je Jucie Lupeta stekel za žogo, izigral zanko prepovedanega položaja in iz mrtvega kota z desne strani matiral domačega vratarja za končnih 0:3.

Pokal Slovenije, osmina finala, sredine tekme:

Drava Ptuj - CELJE 0:3 (0:2)

Križan 36., 42., Lupeta 78.

MURA - Domžale 3:1 (3:1)

Bobičanec 32., 42., Kous 38.,; Hebaj 15.

RK: Žužek 40./Domžale

Danes ob 16.00:

ŠAMPION - GORICA

Jadran Dekani - ALUMINIJ 0:7 (0:2)

Krajnc 3., Bartulović 31., 68., Muminović 34., Škoflek 76., 90., Podgoršek 87./ag



Kalcer Radomlje - OLIMPIJA 1:6 (0:3)

Hajrić 86.; Boateng 24., Benko 26., 33., 61., Miškić 75., Savić 90.

KRKA - Krško * 3:2 (2:2, 1:0)

Slunjski 31., Kambič 49., 120.; Mujan 60., Škrbić 83.

* - po podaljšku



Koper - TRIGLAV 1:4 (1:1)

Tomić 7.; Križaj 17., Poplatnik 73., Udovič 84., Majcen 87.



Cherrybox 24 Tabor - MARIBOR 0:3 (0:1)

Rajčević 34., Mešanović 77., 89.

M. L.