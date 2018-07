Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Navijači so klubu v Murski Soboti pridelali 900 evrov kazni. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Mura ob vrnitvi na veliko sceno takoj ob 1.200 evrov

900 evrov zazni zaradi navijačev, 300 zaradi nogometašev

25. julij 2018 ob 14:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Mure so ob vrnitvi na prvoligaško sceno v 1. krogu Prve lige Telekom Slovenije igrali neodločeno 1:1 s Triglavom, danes pa so v klubu dobili še račun disciplinskega sodnika.

Ta ga je izstavil zaradi nešportnega vedenja igralcev in nogometašev. Ob vrnitvi med najboljše bodo v Murski Soboti v blagajno NZS-ja odšteli 1.200 evrov. Kot je utemeljil disciplinski sodnik Roman Rogelj, je Mura 300 evrov kazni dobila zaradi nešportnega obnašanja igralcev, ki so prejeli pet rumenih kartonov, preostalih 900 pa zaradi navijačev, ki so žaljivo vzklikali sodnikom med tekmo.

Med drugim so aktivirali še pirotehnična sredstva, po tekmi pa so se tudi znesli nad sodniki ter jih žalili, udarjali po vetrobranskem steklu avtomobila in vozilo polivali s pivom.

Sodnik je kot olajševalno okoliščino upošteval pisno izjavo kluba, so v obrazložitvi kazni zapisali pri NZS-ju.

M. L.