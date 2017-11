Murić bo izbiral sam, kaj pa Dončić in Randolph?

Danes začetek prodaje vstopnic za Stožice

7. november 2017 ob 10:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Do začetka košarkarskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo sta še dobra dva tedna, še vedno pa se ne ve, v kakšnih postavah bodo nastopile reprezentance.

Tako rekoč vse zveze, izjema je Litva, so vpoklicale najboljše košarkarje, seveda brez igralcev iz Lige NBA. Na seznamu so torej tudi igralci iz Evrolige, ki kljub pogajanjem ni privolila v dogovor s Fibo glede kvalifikacijskih terminov. Nekateri klubi, kot so Fenerbahče, Anadolu Efes, CSKA, Himki, Maccabi in Panathinaikos razmišljajo, da bi svojim igralcem dovolili nastop v kvalifikacijah. Košarkarji so razumljivo v precepu. Na eni strani so njihovi delodajalci, na drugi nacionalne zveze, navijači ...

Peterice iz Fenerbahčeja ne bo v reprezentanco

V kaosu novice kapljajo iz dneva v dan. Pet turških reprezentantov iz Fenerbahčeja, med drugim tudi turški kapetan Sinan Güller, so v skupni izjavi odpovedali nastop. "Tisti, ki so prišli do zamisli, da se kvalifikacije igrajo brez igralcev iz Evrolige in Lige NBA, se morajo pred odločitvijo posvetovati tudi s samimi košarkarji," so zapisali Güller, Melih Mahmotoglu, Bobby Dixon (Ali Muhammed), Egehan Arna in Baris Hersek.

Edo Murić se lahko odloči sam

Odločitev so v roke igralcev potisnili tudi pri Anadolu Efesu, kjer igra Edo Murić. "Prepuščamo jim odločitev. Če hočejo, lahko igrajo za reprezentanco. Vem, da jim ni lahko. Konec koncev jim klub daje denar," je povedal direktor turškega evroligaša Alper Yilmaz, ki ne skriva ogorčenja nad Fibinimi kvalifikacijskimi okni. "Mi igramo ravno takrat z Žalgirisom in bomo v podrejenem položaju, saj litovska zveza ni vpoklicala košarkarjev iz Evrolige," še pravi Yilmaz in dodaja, da bi se klubi v prihodnje lahko obrnili na ameriško tržišče in tako reševali nastale zagate s Fibo.

Na španskem seznamu 11 igralcev Evrolige

Medtem so širši seznam 24 košarkarjev sporočili tudi Španci, ki bodo nasprotniki Slovenije na drugi tekmi v skupini 26. novembra. Na seznamu Sergia Scariola je kar 11 igralcev iz Evrolige - Rudy Fernandez (Real Madrid), Alberto Abalde, Fernando San Emeterio, Joan Sastre, Guillem Vives (Valencia), Victor Claver, Pierre Oriola, Pau Ribas (Barcelona), Sergio Rodriguez (CSKA), Ilmane Diop (Baskonija) in Alberto Diaz (Unicaja Malaga).

Od danes vstopnice za Stožice

Če bodo španski klubi spustili svoje igralce, bosta za Slovenijo skoraj zagotovo nastopila tudi košarkarja Reala Madrid Luka Dončić in Anthony Randolph. Časa za dogovore je bore malo. Prvo tekmo bodo Slovenci igrali v petek, 24. novembra, v Stožicah proti Belorusiji. Vstopnice za tekmo so v prodaji od danes.

KVALIFIKACIJE, prvi del, skupina A

Tekme Slovenije



Petek, 24. novembra, ob 19.00:

SLOVENIJA - BELORUSIJA (Stožice)

Nedelja, 26. novembra, ob 21.00:

ŠPANIJA - SLOVENIJA (Burgos)



Petek, 23. februarja 2018:

ČRNA GORA - SLOVENIJA

Ponedeljek, 26. februarja 2018:

BELORUSIJA - SLOVENIJA



Četrtek, 28. junija 2018:

SLOVENIJA - ŠPANIJA

Nedelja, 1. julija 2018:

SLOVENIJA - ČRNA GORA

V drugem delu se bodo v skupini I najboljšim trem iz skupine A pridružile najboljše tri reprezentance iz skupine B (Švedska, Turčija, Latvija, Ukrajina). Na SP bodo vodila prva tri mesta.

R. K.