Murić: Evropi smo pokazali, da z nami ne bo "heca"

Dončić: To je šele začetek, zdaj gre zares

6. september 2017 ob 18:28

Helsinki - MMC RTV SLO

Sedi, pet! Skupinski del v Helsinkih je za oceno odlično. S peto zaporedno zmago je Slovenija izenačila svoj najdaljši zmagoviti niz na evropskih prvenstvih v košarki.

Slovenci so odigrali eno svojih najboljših tekem na velikih tekmovanjih, ko so s kar 95:78 premagali Francijo. V devetem medsebojnem dvoboju na evropskih prvenstvih so Slovenci branilce brona z zadnjega turnirja najboljših reprezentanc stare celine odpravili z do zdaj najvišjo razliko. Slovenija bi bila lahko že po torku prva v skupini ali vsaj druga, vendar ji drugi rezultati v skupini niso šli na roko. Zato je bilo še nekaj možnosti in ob neugodnem razpletu bi lahko celo z le enim porazom padla na tretje mesto, ki ob morebitni zmagi v osmini finala v četrtfinalu prinaša dvoboj s prvim favoritom prvenstva Španijo.

Poraz za točko, dve, tri ali štiri … Kalkulacije slovenskih košarkarjev niso zanimale. Od prve minute so na parketu stali odločno, v obrambi so bili agresivni, v napadu pa preudarni ter dovolj razigrani, da so hitro prevzeli pobudo in z zmago odločili razplet v skupini. Če so v prvi četrtini Francozi še držali stik, ko slovenska obramba še ni bila tako čvrsta, kot je bila pozneje, pa je nato Slovenija zagospodarila na parketu. Tudi ko ni bilo na igrišču znova najboljših Gorana Dragića (22 točk), ki je s 511 točkami najboljši slovenski strelec na evropskih prvenstvih, in Luke Dončića (15 točk), je razlika naraščala.

Aleksej Nikolić in Klemen Prepelič sta v drugi četrtini "potegnila voz". Vsak, ki je stopil na parket, je primaknil svoj delež in res šibkega člena tokrat sploh ni bilo. Proti slovenski obrambi v drugi četrtini Francija ni našla odgovora. Francija, ki – čeprav igra precej oslabljena – ima vseeno v svoji ekipi Evana Fournierja, ki v NBA-ju daje po 17 točk na tekmo, Nanda de Coloja, ki je že bil MVP Evrolige, Borisa Diawa, ki je eden najuspešnejših evropskih košarkarjev zadnjega desetletja, in še nekatere, ki igrajo za evropske velikane. Slovenci so odlično zapolnili prostor pod obročem, Franciji pa hkrati ni stekel met z razdalje. Rezultat je bila visoka slovenska prednost ob polčasu (52:35).

Slovenija se ni panično odzvala na nobeno francosko serijo. Ko so nasprotniki uspešno začeli drugi del in v le treh minutah prišli na -9, je posredoval Igor Kokoškov z minuto odmora. Po njej je sledil silovit odgovor z delnim izidom 10:0, skupno pa kar 22:2 za novo visoko prednost, ki je celo narasla na neulovljivih oziroma odločilnih 29. "Pokazali smo, kaj lahko naredimo. Sploh v obrambi smo začeli zelo agresivno in naredili velik posel. Ta zmaga nam veliko pomeni. Smo prvi in se križamo s slabšim nasprotnikom. Od začetka smo bili osredotočeni na to zmago, da bomo prvi. Ekipa se dviguje in vsak dan smo boljši. Pomembno je, kakšni smo v obrambi, kjer se vse začne. Proti Franciji smo pokazali, kako dobri smo lahko defenzivno," je bil po tekmi zadovoljen Dončić, ki je v statistiko ob 15 točkah vpisal devet skokov, obenem pa je prispeval še tri podaje.

Proti Grčiji je pokazal, da je lahko odločilen in praktično iz tekme v tekmo igra bolje. Ujel je tudi pravi ritem v napadu in ob Dragiću je glavni slovenski nosilec: "Vsa čast ekipi. Francija in Grčija sta odlični ekipi in kandidatki za medaljo. Vseh pet tekem smo dobro odigrali in gremo naprej. Zadovoljen sem tudi s svojo igro. Vsak dan je bolje in vsak dan je stopnička naprej. Upam, da bom še naprej lahko tako pomagal ekipi. Ekipa je zelo samozavestna, se pa vse začne z obrambo. Ko smo dobri v obrambi, steče tudi v napadu. Dokaz tega je teh 95 točk. Zelo pomembna je tudi ta zmagovalna miselnost, ki krepi samozavest. To dokazuje tako število točk, ki smo jih dali ekipi, kot je Francija. Toda to je šele začetek, zdaj gre zares."

Najtežje delo Slovenijo še čaka

"Vedeli smo, kako dobra je Francija in da bomo morali dati vse od sebe. Tako smo vsi odigrali od prve do zadnje minute. Zagotovili smo si prvo mesto, zdaj pa prihaja najtežji del. Verjeli smo vase, da smo dobra ekipa in da lahko zmagamo. Samo morali smo umiriti igro in jim vsiliti svojo. Veliko je bilo v igri. Bil je obračun za prvo mesto in ves čas smo se borili. To je velika motivacija za osmino finala," je povedal Gašper Vidmar, ki je bil s 13 točkami četrti slovenski strelec. Iz igre je zadel vseh šest poskusov.

"Letos imamo res pravo kemijo v garderobi. Vloge so porazdeljene in vidi se, da igramo drug za drugega. Nasprotniki so vse težji, mi pa smo res tudi v obrambi vse boljši in bolj uigrani. Veliko si pomagamo. Delamo še napake, imamo še padce, a upamo, da bo že na naslednji tekmi bolje. Gremo korak za korakom. Ne razmišljamo o potencialnih nasprotnikih, zdaj smo osredotočeni le na osmino finala. Prvi del se ne bi mogel bolje izteči, dosegli smo pet velikih zmag, a najtežje delo nas še čaka," je dodal ključni slovenski mož pod obročema, ki se je znova izvrstno boril z visokimi in močnimi Francozi.

Blažič: Dokazali, da smo ena boljših ekip v Evropi

"To je velika zmaga in res smo je veseli. Kot smo morali v torek pozabiti Islandijo, moramo zdaj Francijo. Gremo v Carigrad, kjer se moramo čim prej navaditi na novo dvorano, razmere, hotel in v soboto odigrati čim boljši tekmo. Dokazali smo, da smo ena boljših reprezentanc v Evropi, to moramo potrditi še v Turčiji. Zdaj imamo dva dni časa, da pridemo v ritem treninga," je pogled proti Carigradu, kjer Slovenijo v soboto čaka dvoboj osmine finala, usmeril Jaka Blažič, ki je znova igral zelo dobro. Blejec je prispeval sedem točk, glavno delo pa opravil v obrambi, kjer je pomagal omejiti Fournierja.

"Pričakovali smo težko tekmo, saj je Francija zelo kakovostna. Vsi igralci igrajo na visoki ravni, smo pa dokazali, da smo trenutno boljši od njih. Ko je bilo najbolj potrebno, smo pokazali pravo obrambo. Miselnost mora biti enaka kot na tej tekmi. Ko je najbolj potrebno, moramo vzdrževati to zmagovalno miselnost. Samo tako naprej, nimamo kaj odkrivati tople vode. Zmaga je najboljša za samozavest," je še pristavil slovenski branilec.

Kot je Blažič skupaj s Prepeličem, Vlatkom Čančarjem in Dončićem uspešno ustavljal Fournierja ter de Coloja, se je z izkušenim in robustnim Diawom boril Edo Murić: "Nismo se ničesar bali. Po mojem mnenju smo bili favoriti, saj smo čez celotni turnir do zdaj pokazali boljšo igro kot Francija. Resnično se ne bojimo nikogar. Vsakega spoštujemo, a nikogar se ne bojimo. Igrali smo svojo igro. Bila je prava moška tekma, kar mi je bilo všeč. Še enkrat smo pokazali, da smo prava ekipa in da lahko gremo daleč."

"Težko je bilo prebiti prvo četrtino, tako za nas kot njih. Ko začneš prvo tekmo dneva v dvorani, kjer je 10 stopinj Celzija, se morajo motorji najprej ogreti. Ko so se 'mašine' prižgale, ste videli, kaj se je dogajalo. Moramo ostati na tleh, ostati skromni, delati za vsako zmago, kot smo do zdaj, in se nikakor ne sprostiti. Imamo tri dni do sobotne tekme, kar bo povsem dovolj, da se pripravimo na novega tekmeca. Rastemo in si dvigujemo samozavest. Vesel sem, da smo osvojili prvo mesto v skupini in celotni Evropi pokazali, da z nami ne bo 'heca'. Vsak se bo moral pošteno potruditi, če se bo hotel kosati z nami," je sklenil Murić.

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik