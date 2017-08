Murić: Goran je pokazal, zakaj ga bomo tako pogrešali

Dončić odigral prvo uradno tekmo za Slovenijo

31. avgust 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 17:49

Helsinki - MMC RTV SLO

"Žal mi je le, da nismo bolje odigrali v zaključku, preostali del tekme smo igrali s pravo energijo in videl sem veliko dobrih stvari," je po uspešnem uvodu EP-ja povedal slovenski selektor Igor Kokoškov.

Sloveniji je pripadla prav otvoritvena tekma 40. evropskega prvenstva, nasproti pa je stala Poljska, ki je na 12 medsebojnih tekmah le enkrat slavila, to pa ji je uspelo na EuroBasketu v Celju. Slovenci so s sijajnim Goranom Dragićem na čelu zanesljivo vknjižili prvo zmago, vmes so sicer povedli že za 21 točk, po nekoliko slabšem zaključku (tudi z nekaj nenavadnimi sodniškimi odločitvami) pa so nasprotniki le omilili poraz, a dejansko slovenske zmage z 91:80 niso ogrozili. Čeprav je Slovenija dobila kar veliko število točk (v prvem delu 46, na koncu torej 81), pa je poljski selektor Mike Taylor na novinarski konferenci izpostavil defenzivno igro in slovenski pritisk na žogo, ko so nasprotnike varovanci Kokoškova prisilili v 16 izgubljenih žog, po katerih so dali 22 točk, deset več od Poljakov.

"Psihološko je zelo pomemben začetek prvenstva. Vse poletje smo govorili o Poljakih, ki imajo za sabo dobre priprave in so kakovostna ekipa. Imajo globino, lahko igrajo pod obročem, nevarne strelce in dolgo klop. Osredotočeni smo bili nanje. To ekipo zelo spoštujemo. Prva tekma je zelo čustvena in treba je prebiti led, da se privadiš na dvorano in vse okoli. Vsaka zmaga šteje. Vemo, da lahko igramo in moramo igrati bolje, a nas veseli, da smo uspešno odprli turnir. Tekma ni bila popolna, a sem zadovoljen. Moramo igrati pametneje in čvrsteje v končnicah," je prve vtise po zmagi strnil Kokoškov, ki je prvič Slovenijo vodil na velikem tekmovanju.

Ekipna igra lahko velik slovenski adut

Omenil je slabši zaključek tekme, ko je že sedem minut pred koncem zaradi petih osebnih napak izbrana vrsta ostala brez obeh klasičnih centrov Gašperja Vidmarja in Žige Dimca, a je Slovenija vseeno ustavila poljski nalet na krilih Mateusza Ponitke (22 točk) še pri dovolj visoki razliki, da je bila končnica vseeno dokaj mirna: "Ostali smo brez visokih igralcev, kar je vplivalo na zadnjo četrtino, ko nismo najbolje zaključili dvoboja. Če bi tedaj odigrali z več energije, ne bi delali takih napak. Preostali deli tekme smo igrali s pravo energijo in videl sem veliko dobrih stvari. Delali smo, kar smo se dogovorili na pripravljalnih tekmah. Žal mi je, da nismo zmagali z večjo razliko. Končni rezultat ni odraz realnega stanja na terenu. Poljaki so se borili do zadnjega in iskali svojo priložnost. V končnici bi morali odigrati pametneje, nekaj metov nismo zadeli, naredili nekaj nespametnih osebnih napak, nasprotnik pa je metal veliko prostih metov. Le to mi je žal."

Odličen je bil začetek druge četrtine, ko je Slovenija dokončno prevzela pobudo. Klemen Prepelič in Vlatko Čančar sta zadela trojki, po Taylorjevi minuti odmora pa je razigrani Dragić z dvema zaporednima košema povišal na +12. Kapetan je igral izvrstno, a tudi drugi so dodali svoj delež. Že v prvi četrtini je Kokoškov zamenjal vso peterko, v prvem polčasu pa se je tudi vseh deset igralcev, ki so tokrat dobili priložnost, vpisalo med strelce. "Če igraš pravo ekipno igro, je tako. Trener ne kliče akcije za posameznika, ampak mi samo začnemo, potem pa žoga potuje, kroži in išče se prost igralec. Če nekoga pokrijejo, je drugi sam in ga žoga najde. To je pravi pristop h košarkarski igri. Igramo ekipno in veliko košarkarjev je vključenih. Da igramo na pravi način in z dobrimi odločitvami, je lahko naša velika kakovost. Nasprotnik ne ve, kdo bo metal na koš oziroma koga morajo še posebej pokrivati. Ekipna igra je naša filozofija."

Pod obročem trd boj z orjakom Karnowskim

Še boljši kot uvod v drugih deset minut je bil tretji del igre, ko so po prihodu iz garderobe Slovenci zagospodarili na igrišču in vse do tistih črnih minut proti koncu dvoboja imeli vse vajeti v svojih rokah. V 28. minuti, ko je Anthony Randolph samega na trojki našel Jako Blažiča, ta pa je bil natančen, je prednost narasla na najvišjih 21 (72:51). Slovenci so bili razigrani v napadu, hkrati pa so bili boljši v obrambi in tudi prevzeli nadzor nad skokom. V prvem polčasu so Poljaki ujeli sedem odbitih žog več (23:16), razmerje po tretji četrtini pa je bilo le še 31:30. "Zadovoljen sem s čvrsto igro v obrambi, ki smo jo prikazali. Lahko smo še boljši. Delamo napake, a smo jih z energijo popravljali. Poljska ima v napadu širino in dobre strelce. Ko si utrujen, te lahko tudi prebijajo. Splošno gledano sem zadovoljen s predstavo. V tretji četrtini smo bili boljši tudi v skoku. To moramo nadzirati vso tekmo, saj le tako lahko pridemo do svoje igre, mi pa smo ekipa, ki rada teče."

Ko je Slovenija ostala brez Vidmarja in Dimca, je na petici zaigral Randolph, pod obročem pa je trd boj bil še Edo Murić, ki je izpostavil težko delo v obrambi s 136-kilogramskim orjakom Przemyslawom Karnowskim: "Vesel sem, da smo zmagali. Poljaki so pokazali, da so čvrsti nasprotniki. Niso se predali, čeprav smo vodili že za 20. Najpomembnejša je zmaga. Nadzorovali smo tekmo, dokler smo imeli močna centra. Ko sta dobila peti osebni napaki, je bilo težje, saj ima Poljska pod obročem tega hrusta, ki ga je težko pokrivati, ostale pa smo same štirice, a smo se borili. Zelo pomembno je, da smo dobro začeli. Čakajo nas še štiri tekme in vsak poraz te lahko drago stane."

"Morda smo res dobili preveč točk, a smo jih na drugi strani tudi dali 91. Velikokrat sem že rekel, da napad ni težava, je pa lahko obramba. Tudi kriterij je bil tokrat zelo strog in vsi naši najmočnejši so imeli težave z osebnimi napakami. Na koncu so nas napadali prek centra, mi pa smo se potrudili, da smo ga čim bolj omejili. Po tej tekmi ne bomo slavili, smo veseli, a jo bomo hitro pozabili in se osredotočili na Finsko. Ne bomo popuščali, zavedamo se, da bo zelo težko, saj ima Finska še boljše strelce kot Poljska, za sabo pa še vso dvorano," je dodal Murić, ki je začel tekmo na položaju krilnega centa. Po tekmi je dejal, da bi raje videl, da bi se prvenstvo nadaljevalo že v petek, a je zdaj na vrsti dan premora, naslednji nasprotnik pa bodo gostitelji v soboto ob 19.00.

Dragić pokazal, da je pravi vodja in kapetan

Fantastično je odigral Dragić, ki je tekmo končal s kar 30 točkami. To je njegov strelski rekord na velikih tekmovanjih. Prej je ta znašal 28 točk, ki jih je dal ob zmagi nad Grčijo na domačem prvenstvu v Stožicah. Od slovenskih košarkarjev je bil do zdaj uspešnejši le Teoman Alibegović, ki jih je na EP-ju v Grčiji leta 1995 Turčiji nasul 33. "Goran je pravi kapetan in vodja te ekipe. To ni nič novega ne za vas ne zame. Veseli smo, da je z nami, tudi on pa z veseljem nosi slovenski dres. Vsi, ki imajo radi košarko v Sloveniji, so zagotovo ponosni nanj," je o imenitni igri prvega slovenskega zvezdnika povedal Kokoškov.

Tudi soigralci so bili nad kapetanom navdušeni. "Pokazal je, da je naš lider. Vsa čast za to predstavo, res nam je v veliko pomoč, a ne moremo se zanašati le nanj. Tudi drugi se moramo prebuditi. Tokrat je res potegnil voz v napadu za sabo, drugi smo mu skušali slediti. Pokazal je, zakaj je vodja in zakaj ga bomo potem tako pogrešali," je z izbranimi besedami o Dragiću dejal Murić. Luka Dončić, ki je med polčasom zamenjal športno obutev, pa dodal: "Goran je vodja te ekipe in tudi obrambe se nanj najbolj pripravljajo, saj je eden najboljših posameznikov na prvenstvu. Odigral je izvrstno, 30 točk, kaj sploh reči …"

Dončić odigral prvo uradno tekmo za Slovenijo

18-letni slovenski up za svetlo košarkarsko prihodnost je bil skupaj z Vidmarjem z 11 točkami drugi slovenski strelec. Mladi zvezdnik Real Madrida je zadel tri trojke, po treh neuspešnih metih soigralcev prvo slovensko na tem EuroBasketu, z natančnim metom izza črte tri minute do konca, ko je sicer bilo videti, da Slovenija tedaj nima rešitve v napadu, pa je dokončno razblinil dvome o zmagovalcu. "Led je prebit, kar je najpomembneje. Na prvi tekmi smo bili vsi še malce nervozni, sploh jaz, ker je to moje prvo prvenstvo. Zdaj sem mirnejši. Z zmago smo uspešno začeli turnir. Poljska je dobra ekipa in opravili smo svoje delo. Zdaj nam je vsem veliko lažje. Prva tekma je na neki način vedno čudna in po mojem mnenju tudi najtežja tekma. V napadu nam je šlo, dali smo 91 točk. Resda smo jih prejeli 81, ampak mislim, da smo bili kar solidni v obrambi. 81 točk je morda preveč, a vedno je glavno, da daš eno več od nasprotnika," je ob debiju še razmišljal Dončić, ki je znova lepo zapolnil statistiko, saj je bil z osmimi ujetimi odbitimi žogami za Randolphom (10) drugi slovenski skakalec, podelil pa je še šest podaj.

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik