Murić o stiku z Olimpijo: Ali je kaj lepšega kot igrati doma?

Pred tekmama reprezentance: Naša naloga je, da izkoristimo priložnost

25. november 2018 ob 08:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

V petem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo ima v znova močno oslabljeni slovenski izbrani vrsti daleč največ reprezentančnih izkušenj Edo Murić.

Krilni košarkar, ki bo moral znova zapolniti tudi vrzeli pod obročem, bo v torek dopolnil 27 let, s čimer je drugi najstarejši v trenutni zasedbi, ki jo ima na voljo selektor Rado Trifunović. Z Vlatkom Čančarjem sta edina košarkarja, ki sta imela lani na evropskem prvenstvu konkretni vlogi, zlata iz Carigrada pa sta v tem moštvu le še Žiga Dimec in Matic Rebec. Med vsemi, na katere selektor računa proti Ukrajini in Latviji, pa ima Edo daleč največ reprezentančnih izkušenj, saj je edini, ki je nastopil na več kot enem velikem tekmovanju.

"Ne bo veliko časa za treninge, saj imamo na razpolago le tri dni. Skušali se bomo čim bolje ujeti in upam, da bomo vsi zdravi. Pripravljeni moramo dati vse od sebe in pač poskusiti narediti, kar se da. Proti Latviji smo igrali še, ko so lahko nastopili tudi evroligaši. Ne vemo, kakšni bodo zdaj. Enako velja za Ukrajince. Zato moramo biti osredotočeni nase. Moramo se zbrati in si razdeliti vloge, naša edina naloga pa je, da se borimo in skušamo, čeprav mladi in oslabljeni, doseči kakšno zmago. Verjamem, da nam lahko uspe. Konec koncev tudi te igralci, ki smo na seznamu, nismo slabi. Vesel sem, da mlajši dobijo priložnost, naša naloga pa je, da jo izkoristimo in pokažemo Sloveniji, da lahko tudi v taki postavi zmagujemo," je pred začetkom reprezentančne akcije povedal Murić.

Ljubljančan je nazadnje igral septembra prav v reprezentančnem dresu, saj je po razhodu z Zielono Goro še vedno brez kluba: "Je težko, saj sem se prvič znašel v taki situaciji. Zamotiti se skušam s treningi, vem pa, da takoj, ko bom dobil klub, bom pripravljen. Položaj seveda ni dober, a veliko športnikov se na svoji poti znajde v taki situaciji. Na srečo sem zdrav, zato ostajam pozitiven in verjamem, da bom dobil klub, kjer se bom lahko izkazal in znova začutil ljubezen do košarke. Ni mi pomembno, od kod je klub ali kje igra, glavno je le, da bom imel prostor za razvoj in bom užival."

Za Olimpijo bi bil Murić velika okrepitev

Leta 2014 je zapustil domovino in dve leti preživel pri Partizanu, nato je eno leto nosil dres Banvita, med lanskim evropskim prvenstvom pa je podpisal za evroligaški Anadolu Efes, kjer se ni naigral. Carigrad je zapustil decembra, dva tedna pozneje pa je podpisal s poljskim prvoligašem, kjer pa znova ni dočakal konkretne priložnosti: "Vez s Poljaki imamo le še na sodišču. Kar so naredili, je res neverjetno. Oni so me spravili v ta položaj, saj so vedeli, da jim proračun ne dovoli takšne pogodbe, kot je moja. Lahko bi mi prej povedali, da je tako, ne pa teden pred začetkom sezone, ko imajo klubi že sestavljene ekipe. To je za košarkarja velik udarec. So me prizadeli, a verjamem, da je vse za nekaj dobro in bomo videli, kaj bo to prineslo meni."

"Z vodstvom kluba sploh nisem imel razgovora, le prek elektronske pošte. Kar nekaj so me silili v operacije, ki sploh niso bile potrebne. Potem so na podlagi tega, da nisem upošteval zdravnika, prekinili pogodbo. Imam potrdila, da sem zdrav, to sem tudi pokazal v prejšnji reprezentančni akciji. Tudi nov klub, kamor bom pač šel, bo vedel, da sem zdrav," je dodal Murić in potrdil, da je bil, preden se je dogovoril z Zielono Goro, tik pred podpisom pogodbe s Petrolom Olimpijo. Za zmaje bi bil Edo nedvomno velika okrepitev, saj ga odlikujeta nepopustljivost in velika borbenost, nekaj, kar je Ljubljančanom do zdaj očitno primanjkovalo.

"Pogodba z Olimpijo je bila že sestavljena, a res čez noč je prišel klub, ki mi je ponudil večjo in garantirano dvoletno pogodbo. Mislim, da bi vsak košarkar izkoristil tako priložnost. Po tem sporu s Poljaki pa me Olimpija ni kontaktirala, saj je, kot kaže, tedanji trener Martić zapolnil vse pozicije in me, kaže, ni videl v ekipi," se je navezal na stike s Stožicami. Tedaj je bil zvečer že dogovorjen z zmaji za podpis pogodbe, naslednji dan zjutraj pa je direktorju Romanu Liscu in predsedniku Tomažu Berločniku povedal, da je dobil takšno ponudbo iz Poljske.

Poljska ponudba 50-odstotkov boljša

"Z dekletom sva bila na večerji, kjer sva proslavila pogodbo z Olimpijo. Vmes mi je zazvonil telefon in sprva se sploh nisem želel oglasiti, saj nisem poznal številke. Poklical me je menedžer iz Grčije, ki mi je povedal, da imajo zame pripravljeno dvoletno pogodbo. To se res redko zgodi, da bi se v petih ali šesti urah dogovoril s klubom. Po navadi to traja precej dlje. Tako se je pač zgodilo. Ponudba je bila 50-odstotkov boljša kot Olimpijina in sem jo izkoristil. Nato sem govoril še z Andrejem Urlepom, ki je bil tam trener. Obljubil mi je marsikaj, a na koncu tega ni izpolnil. Zgodilo se je pač, kar se je," je zgodbo opisal Murić.

Če bi zdaj prejel takšno ponudbo iz zmajevega gnezda, bi jo z veseljem sprejel: "Konec koncev, ali je kaj lepšega kot igrati doma? Tako kot vsak Ljubljančan, ki odrašča in igra košarko, sem tudi jaz hodil na tekme Olimpije. Olimpija je velik klub, tudi zelo dobro organiziran, saj jo je novi pokrovitelj dvignil na višjo raven. Ekipa je sicer nova, a bo imela zdaj med reprezentanco čas, da se izvleče iz težkega položaja. So mladi in težko je pričakovati, da bi takoj igrali odlično. Vsi dobri klubi v ABA ligi in Ligi prvakov imajo nekaj nosilcev, ki dalj časa igrajo skupaj. Olimpija je zdaj začela graditi in na tej poti ji želim veliko sreče. Vsako tekmo navijam zanje in upam, da se bodo dvignili."

"Direktor Lisac je bil takrat zelo korekten in še vedno je. Ni mu bilo vseeno, prav tako ne predsedniku. Ne vem, ali so jezni ali ne. Če so, jih razumem. Takrat sem se pač tako odločil. Če je bilo prav, ali ne, ne bom nikoli vedel. Res želim Olimpiji vse najboljše in vedno bom navijal zanjo," je še dodal Murić.

Tilen Jamnik