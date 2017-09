Murić: To je Gogijevo leto. On je igralec tega prvenstva.

Dončiću se je s tekmo proti Španiji izpolnila želja

13. september 2017 ob 16:52

Carigrad - MMC RTV SLO

"Ne vlada evforija. S tem se še nismo zadovoljili, preprosto smo s fanti še bolj lačni," je po prespani noči in preboju v polfinale EuroBasketa povedal slovenski reprezentant Edo Murić.

Vsak košarkar je pristavil pomemben delček v zmagoviti mozaik, ki je Slovenijo popeljal med štiri in do boja za kolajne. Imenitni Goran Dragić je poveljeval ekipi na parketu in polnil latvijski koš, Luka Dončić je bil izredno razigran, izsiljeval osebne napake, prav tako bil zelo učinkovit in mojstrsko odigral v zaključku dvoboja, Anthony Randolph se je dobro boril s Kristapsom Porzingisom in tudi zadeval, v končnici je mirno kri ohranil Klemen Prepelič, ki je bil zanesljiv tudi defenzivno, pod obročem se je čvrsto Latvijcem zoperstavil Gašper Vidmar, ki je navdušil s pošastnim zabijanjem in dvema lepima blokadama, izjemno pomembne pa so bile v dramatični končnici tudi poteze Eda Murića.

Španska prednost pod košem, slovenska z branilci

Ko je prvi center Vidmar dobil peto osebno napako slabe tri minute pred iztekom igralnega časa, je na parket stopil Murić. Edo je v osnovi krilo in ni klasična štirica, a 202 centimetra visoki košarkar vse nadoknadi s požrtvovalnostjo in nepopustljivostjo. Ko je imela Latvija celo napad za vodstvo, je Porzingis minuto in 17 sekund pred koncem vrgel izza črte, a bil nenatančen, odbito žogo pa je ujel Murić. Zatem je zadel oba prosta meta za 95:92 in tudi po naslednjem latvijskem napadu, ko je bil neuspešen Davis Bertans, je pobral skok. Ključna pa je bila ujeta odbita žoga v napadu po zgrešeni trojki Randolpha 43 sekund pred iztekom rednega dela, ko je nato Dragić sijajno prodrl in zaključil za neulovljivih 97:92.

"Noč je bila zabavna, vedra in res smo veseli. Tekma je bila pozno in ko smo se vsi zbrali, je bila res že precej ura. Nismo mogli hitro zaspati, nekateri smo gledali še ponovitev tekme, ki je bila na televiziji. Nismo veliko spali, a počutimo se odlično. Ni pa neke evforije. To nam ni dovolj. Rekel sem, da sem mislil, da bom po preboju v polfinale noro vesel, a preprosto smo s fanti še bolj lačni. Do zadnjega se bomo borili in dokler ne bo konec, ne bomo odnehali. Vemo, da smo zelo blizu. Vsi smo dovolj pametni in izkušeni, da ne bomo odnehali in bomo dali vse od sebe," je v hotelu razmišljal Murić, novopečeni član carigrajskega velikana in evroligaša Andolu Efesa.

Zdaj je na vrsti polfinale z veliko Španijo, najboljšo evropsko reprezentanco zadnjega desetletja: "Ni nas strah. Že zdaj smo daleč, dvoboj s Španijo pa bo kot neka bonus tekma. Španci so absolutni favoriti, a mi smo morda na prvenstvu pokazali še boljšo igro od njih. Od samega začetka verjamemo vase, v ekipo in v naše delo. To se nam obrestuje. Recept je jasen. Še naprej moramo verjeti vase in ne smemo se obremenjevati z nasprotniki, ampak sami s sabo, da pokažemo, kaj zmoremo. Če damo vse od sebe, pa vsi veste, da nas je težko zaustaviti in nam slediti. Latvija je imela enega velikana, Španija pa ves čas igra z dvema. Nista sicer tako nevarna z meti z razdalje, kot je Porzingis, sta tudi nekoliko počasnejša, a sta oba izvrstna košarkarja. Imeli bodo prednost pod košem, mi pa imamo prednost z našimi branilci. To bo tekma živcev in odločale bodo malenkosti."

Dončiću se je izpolnila želja

Obračun s Španijo bo prava košarkarska poslastica, nekaj posebnega pa predvsem za najmlajšega slovenskega reprezentanta Luko Dončića, ki že od 13. leta živi in igra v Madridu. Zdaj se bo pomeril tudi z nekdanjima soigralcema Sergiom Rodriguezom in Willyjem Hernangomezom. "Luka je odličen fant, s Španci pa je dober prijatelj. Zdaj se mu je izpolnila želja. Od začetka priprav govori, da upa, da bomo igrali s Španci. Ima priložnost in verjamem, da jo bo izkoristil. Vsi vemo, da ima Španija odlične posameznike, na vsakem položaju po dva ali tri, ki lahko naredijo razliko. Morali bomo biti potrpežljivi, igrati timsko košarko in stati skupaj kot ekipa. Kar koli se bo dogajalo na tekmi, ne smemo popustiti in razpasti, ampak ostati skupaj. To je recept za uspeh."

Slovenijo, ki stoji skupaj res kot prava ekipa, krasita zmagovalna mentaliteta in velika samozavest, ki sta s sedmimi zmagami na EuroBasketu močno okrepljeni. Nasploh se zdi, da reprezentanca še nikoli ni izžarevala take samozavesti in tako zaupala vase: "Velik razlog je prihod Luke in Randolpha, ki nam dajeta dodatno zanesljivost. Ko ju potrebujemo, znata vzeti žogo, dati koš in tudi v obrambi narediti prave poteze. Ni samo Goran tisti, ki dela razliko. Zdaj sta tu tudi onadva, ostali pa smo prevzeli svoje naloge. Ve se, kdo kaj dela, in vemo, da je to edini način, da kar koli naredimo. Videli ste, da je tako. V ekipi ni egov, prepirov in hvala bogu, da se nam je enkrat tako poklopilo. To je najboljši recept za kemijo v ekipi in posledično zmage."

Ključna pa je pri vsem skupaj vloga Gorana Dragića, ki je pravi kapetan in vodja na ter izven terena. Takega, ga do zdaj nismo bili vajeni. Blesti na terenu in vodi reprezentanco, ki navdušuje tudi tujo sedmo silo in je z načinom igre ter pristopom požela tu v Carigradu toliko simpatij. "To je Gogijevo leto. Ni le najboljši slovenski košarkar, ampak je igralec tega prvenstva. To nam je vsem jasno. Gorana poznam že dolgo časa in lahko rečem, da je letos res zrel, pravi vodja in oseba, ki je ob tebi in za katero veš, da te ne bo nikoli pustila na cedilu. Takega kapetana, soigralca in prijatelja si vsak lahko le želi v ekipi. Ni zvezda, ampak je oseba na pravem mestu. Je skromen, pameten in dober človek," je dodal Murić.

Čančar se vsega še ne zaveda najbolje

Ko je bil na parketu kapetan Dragić, je bila Slovenija kar za 21 točk boljša od Latvije. +/- Vidmarja je znašal 16, s 14 pa sta bila tretja Randolph in Vlatko Čančar, ki je v dobrih 17 minutah znova zelo dobro svoje delo opravil v obrambi, po prespani noči pa povedal: "Lahko rečem, da je za nami kar pestra noč. Polfinale je nek cilj, ki smo ga izpolnili. Sem še vedno kar v nekakšnem šoku. Morda se vsega še niti ne zavedam najbolje. Vse gre tako hitro. Ostajam miren za 20-letnika. Zahvaljujem se trenerju, da mi je namenil pomembno vlogo v ekipi, čeprav ne v napadu, ampak v obrambi, kar je za ekipo morda še bolj pomembno. Mislim, da sta bila najbolj vesela Dragić in Dončić. Za Gorana je to zanje prvenstvo, Luka pa je mlad, poln energije in veselja."

"Z mislimi smo se že usmerili proti Španiji, a se še vedno obremenjujemo le z našo igro, da igramo tako, kot celo prvenstvo. Hočemo postati trn v peti Špancem. Gremo tekmo za tekmo. Zdaj je na vrsti Španija in o kolajni sploh še ne razmišljajo. Ostajamo na trdnih tleh. Španska igra temelji na bratih Gasol. Niso tako strelska ekipa, kot je bila Latvija. Lahko se jim prilagodimo. Vemo, da so izkušeni in favoriti za medaljo. Toda, če vnesemo našo igro, znajo imeti težave. Mislim, da se jim lažje prilagodimo kot Latviji, saj nam Porzingis s svojo višino in dobrim metom ni ležal. Pokazati želimo, da je tu slovensko mesto in nismo prišli sem samo na izlet. Smo resna ekipa in prepričan sem, da se tudi Španci trdo pripravljajo na nas," je zaključil drugi najmlajši v slovenski vrsti.

Iz Carigrada

Tilen Jamnik