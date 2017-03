Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Sašo Filipovski uspešno vodi tuški Banvit. Foto: Borut Živulović/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Murić, Vidmar in Filipovski v zadnji sekundi na Final four

Zaključni turnir bo od 28. do 30. aprila

30. marec 2017 ob 12:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Znani so udeleženci zaključnega turnirja košarkarske Lige prvakov pod okriljem Fibe. Med štiri se je po dramatičnem obračunu prebil turški Banvit, kjer si kruh služijo Murić, Vidmar in trener Filipovski.

Banvit je doma proti Ludwigsburgu izgubil s 87:92, na povratni tekmi v Nemčiji pa je zmagal z 59:53. V napeti končnici je 31 sekund pred koncem trojko za 57:53 zadel Furkan Korkmaz, Nemci so nato napad zapravili, v zadnji sekundi pa je za zaključni turnir zadel organizator igre Jordan Theodore, ki je bil s 13 točkami. 7 skoki in 5 podajami tudi najboljši igralec tekme. Vidmar je v 16 minutah prispeval 7 točk in 4 skoke, Murić pa v 21 minutah 2 točki in 2 skoka.

Na zaključni turnir se je uvrstila še ena ekipa, ki je v predtekomovanju igrala v skupini s Heliosom. To je Monaco, ki je bil na dveh tekmah boljši od italijanskega Sassarija. Španski Tenerife je bil boljši od Asvela iz Francije, Venezia pa je preskočila turško Pinar Karsiyako.

Zaključni turnir bo od 28. do 30. aprila. Polfinalna para bodo izžrebali, zaključni turnir pa bo gostil eden izmed udeležencev.

R. K.