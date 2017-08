Murić: Vsi se želimo že enkrat zapisati v zgodovino

Četrtfinale cilj in obveza reprezentance

27. avgust 2017 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

V slovenski reprezentanci je izjemno koristen košarkar Edo Murić, ki je znan po nepopustljivosti in borbenosti, selektor Igor Kokoškov pa ga izkorišča na dva položajih.

Odštevajo se dnevi do začetka evropskega prvenstva. Na zadnjih tekmah se je izoblikovala prva peterka slovenske izbrane vrste. Mesto prvega organizatorja igre seveda pripada Goranu Dragiću, brez dvoma je tudi prvi center Gašper Vidmar. Jasno ima mesto rezervirano Luka Dončić, izboril pa si ga je tudi Klemen Prepelič. Čeprav je Slovenijo letos "okrepil" Anthony Randolph, pa je na položaju krilnega centra tekme začenjal Edo Murić.

25-letni Ljubljančan je lani v kvalifikacijah dobro opravil svoje delo, ko je zapolnil veliko vrzel, ki se je pojavila na položaju štirice. Čeprav je njegov "naravni" položaj krilo, pa Murić pravi, da mu je povsem vseeno, kje igra, njegova naloga je le, da čim bolj pomaga reprezentanci: "Ni mi pomembno, na kateri poziciji igram. Vem, kaj je moja naloga. Moram pomagati v obrambi in moram biti na pravem mestu v napadu. Potem me bosta naši vodji Dragić in Dončić že našla. Ta met pa potem moram zadeti. Pripravljen sem, dal bom vse od sebe in pomagal po najboljših močeh."

Privilegij, da lahko pokriva igralce, kot je Šarić

Zadnji dvoboj proti Hrvaški je bil tudi za 202 centimetrov visokega košarkarja, saj se je na položaju štiri boril z Dariom Šarićem, trenutno morda celo najboljši evropskim krilni centrom: "Šarić je bil praktično novinec leta v NBA-ju. Je veliko ime. V igri ima veliko svobode in lahko dela, kar hoče. Ker ima tako svobodo, ga je težko ustaviti, saj gre lahko levo ali desno, lahko dela napake, tudi zaporedne, pa ostaja v igri. Hitro se razigra. Pri nas ima na primer toliko svobode tudi Dragić in vidite, kako dober je. Težko je igrati proti takim igralcem, a zame je privilegij, da jih lahko krijem in pokažem, da znam tudi jaz igrati."

"Premagali smo eno najboljših reprezentanc na tem evropskem prvenstvu. Smo optimisti. Pri sebi vemo, da lahko vsakogar premagamo, lahko pa nas tudi vsak premaga. Vsi igrajo košarko in vsi se dobro pripravljajo, tako kot se tudi mi. Treba bo biti maksimalno pripravljen na vse. Pokazali smo veliko željo in veliko mero borbenosti. Delali smo še nekaj napak, a do prvenstva je še nekaj dni, tako da bomo to skušali popraviti," se je še ozrl k četrtkovi zmagi nad Hrvaško (74:73), ko je bil tako kot vsi navdušen nad odličnim vzdušjem in podporo, ki jim jo je dala publika pred odhodom na EuroBasket: "Bilo je užitek igrati. Kapo dol navijačem. Če bi se dalo, bi v Stožicah odigral še pet tekem. Pred tako publiko se težko utrudiš, saj ti da krila in bi lahko igral tudi dve tekmi naenkrat, če bi bilo treba. Ko smo prišli v garderobo, smo bili vsi pod vtisom vzdušja. Upam, da bo čim več navijačev prišlo na Finsko in tudi kasneje v Carigrad."

"Poljskih glavnih šest igralcev je odličnih"

Na dvoboju proti Hrvaški so Slovenci v drugem polčasu navdušili s čvrsto igro v obrambi. Murić poudarja, da bodo morali tako defenzivno predstavo pokazati tudi na tekmah evropskega prvenstva: "Če bomo tako igrali, nam bo težko parirati. Čaka nas pet tekem v sedmih dneh in tako bo veliko vzponov in padcev. Iz vsake situacije se moramo pobrati. Vidimo, da znamo hitro pasti v krizo, ko dobimo dve ali tri trojke. Poskrbeti moramo, da se nam to ne dogaja. Sem optimist. Pokazali smo, da znamo igrati košarko. Na Finsko gremo z vsemi močmi in dobro pripravljeni, kar je najbolj pomembno."

V četrtek bo v Helsinkih prvi slovenski tekmec Poljska, reprezentanca, ki je lahko zelo nevarna, a hkrati tudi primeren tekmec, da se, kot se večkrat pravi, "prebije led", kar je na velikih tekmovanjih zelo pomembno: "Poljska je odlično ekipa. Njihovih glavnih šest igralcev je izvrstnih. Zagotovo imajo krajšo klop kot mi, a to bo prva tekma in bodo vsi igralci spočiti. Morali bomo biti pozorni. Ko ima ekipa tako dominantno prvo peterko, in ta ve, da nima prave menjave, jo je težko ustaviti. To bo zelo pomembna tekma, da prebijemo led in z morebitno zmago nam bo bistveno lažje. Osredotočeni smo le na to tekmo, ki jo je treba dobiti, potem pa naprej."

Slovenci se na EuroBasket podajajo z visokimi ambicijami, ki jih je potrdil tudi Murić: "Uvrščamo se med osem najboljših na prvenstvu. To je cilj in obveza. Za naprej pa vemo, da gremo lahko, da smo sposobni, dokazali smo si, da zmoremo in imamo tudi posameznike, ki sodijo še višje kot med osem. Toda na izpadanje bo vsaka tekma na nož in z enim porazom že izpadeš. Dali bomo zadnji atom moči in se borili do zadnjega. To lahko obljubim. Je pa na prvenstvu kar nekaj zelo dobrih reprezentanci. Srbi, Španci, Litovci in Francozi, ki so vedno v tem krogu, mislim, da so najmočnejši. Smo pa sami recimo videli, da znajo tudi Izraelci poleteti. Tudi Hrvaška spada med favorite. Res je veliko kandidatov. Veliko bo igralcev iz NBA-ja in Evrolige ter ekip, ki igrajo dalj časa skupaj kot mi. Naš cilj je, da pokažemo pravo mero borbenosti in veliko željo."

Zadnje evropsko prvenstvo je moral zaradi poškodbe, ki jo je staknil v dresu Partizana, izpustiti. Zato še toliko bolj nestrpno pričakuje četrto veliko tekmovanje v slovenskem dresu. "Res komaj čakam EuroBasket. S temi fanti sem preživel mesec in pol. Imamo se zelo dobro in vsem je velika čast igrati za Slovenijo. Vsi imamo cilj, da nekaj naredimo in se že enkrat zapišem v to zgodovino. Težimo k temu. Smo zelo pozitivno in ne čutimo pritiska. Igrali bomo nasmejani, a z veliko borbenosti," je zaključil mlajši izmed bratov Murić, ki trenutno še nima kluba, potem ko je zadnjo sezono preživel v Bandirmi pri Banvitu.

Tilen Jamnik