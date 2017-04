Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Andy Murray še ni ujel prave forme na pesku. Foto: Reuters Albert Ramos Vinolas se je veselil največje zmage v karieri. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Murray in Wawrinka izpadla v osmini finala Monte Carla

Čilić ugnal Berdycha

20. april 2017 ob 15:48

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Andy Murray je izpadel v osmini finala mastersa v Monte Carlu. 24. igralec z lestvice ATP Albert Ramos Vinolas je bil boljši z 2:6, 6:2 in 7:5.

Prvi igralec sveta je vse od zmage na turnirju v Dubaju dobil le dva dvoboja, zaradi težav s komolcem je moral počivati dlje časa in nastop v Monte Carlu je bil njegov prvi po enomesečnem počitku. Poškodba je tudi razlog, da je 29-letnik odpovedal nastop v Miamiju.

Dvoboj je trajal dve uri in 33 minut. Murray je v odločilnem nizu povedel s 4:0, Španec pa je v teh štirih igrah osvojil le tri točke. Ramos je nato s sijajnimi forhendi prevladoval z osnovne črte. Nanizal je štiri igre zapored in imel v deveti igri na servis Murray prednost 0/40. Škot je nanizal pet točk zapored in povedel s 5:4. V enajsti igri je Španec prišel do ključnega brejka, nato pa je v 12. igri unovčil drugo zaključno žogo, ko je Murray skušal skrajšati žogo, a jo je poslal v mrežo.

Cuevas izločil Wawrinko

Ramos Vinolas se bo v petkovem četrtfinalu pomeril z Marinom Čilićem. Hrvat je s 6:2 in 7:6 izločil Tomaša Berdycha. Izpadel je tudi Stan Wawrinka, Pablo Cuevas je Švicarja odpravil s 6:4 in 6:4. Urugvajec je odlično serviral, niti enkrat ni oddal začetnega udarca.

Francozi še oklevajo s povabilom Šarapove

Marija Šarapova je v zadnjih dneh v središču pozornosti. Razlogi za to se skrivajo v povabilih na turnirje po njeni dopinški kazni, s katerimi se njene konkurentke ne strinjajo, organizatorji turnirjev pa kažejo, da je Rusinja pri njih še vedno dobrodošla, čeprav si je načrtno ali nenačrtno pomagala z nedovoljenimi poživili.

Šarapova je dobila povabila za turnirje v Stuttgartu, Madridu in Rimu, odprto pa je vprašanje, ali jo bodo povabili tudi organizatorji grand slam turnirja v Parizu.

"Zaenkrat se o tem še odločamo, odločitev bomo sporočili 15. maja. Za nas obstajajo moralni zadržki, morali bomo preučiti vse argumente za ali proti," je dejal Bernard Giudicelli, predsednik Francoske teniške zveze, ki ima v rokah odločitev, ali bo Rusinja dobila povabilo ali ne.

Dejstvo, da bo zaradi nosečnosti manjkala tudi Serena Williams, pri odločitvi o Šerapovi ne bo igralo nobene vloge: "To sta dva drugačna primera, prirejamo turnir za grand slam in ne kakšne avdicije ali modne revije. Na imena ne smemo gledati."

Šarapova ima še možnost, da si pariški turnir, ki se bo začel 28. maja, zagotovi tudi prek kvalifikacij, a mora naslednji teden na turnirju v Stuttgartu zbrati dovolj točk. Po izračunih bi morala turnir dobiti, ali se vsaj uvrstiti v finale.

MONTE CARLO, osmina finala, tabela

(4.301.125 evrov, pesek)



RAMOS VINOLAS (ŠPA/15) - MURRAY (VB/1)

2:6, 6:2, 7:5

ČILIĆ (HRV/5) - BERDYCH (ČEŠ/9)

6:2, 7:6

CUEVAS (URU/16) - WAWRINKA (ŠVI/3)

6:4, 6:4

POUILLE (FRA/11) - MANNARINO (FRA)

3:0, b.b.

STRUFF (NEM) - SCHWARTZMAN (ARG)



NADAL (ŠPA/4) - A. ZVEREV (NEM/14)



THIEM (AVT/6) - GOFFIN (BEL/10)



ĐOKOVIĆ (SRB/2) - CARRENO BUSTA (ŠPA/13)



A. G.