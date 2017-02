Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jamal Murray, najkoristnejši igralec tekme vzhajajočih zvezd. Foto: Reuters Branilec San Antonia Jonathon Simmons v eni izmed akcij na tekmi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Murray junak tekme vzhajajočih zvezd

Ekipa Sveta premagala ekipo ZDA

18. februar 2017 ob 08:21

New Orleans - MMC RTV SLO/STA

V prvi tekmi vikenda zvezd košarkarske Lige NBA v New Orleansu je v obračunu ekip vzhajajočih zvezd zasedba Sveta premagala Združene države Amerike s 150:141.

Junak tekme je bil Kanadčan Jamal Murray s tremi trojkami v zadnjih treh minutah, sicer pa je igralec Denverja dosegel 36 točk.

"Igral sem enostavno, nisem izsiljeval metov. Na takšni tekmi nikoli ne veš, kdaj boš moral zapustiti parket. Soigralci so mi govorili naj mečem na koš, to so vpili tudi s tribun. Soigralci so storili vse, da bi prišel do odprtega meta in vse to sem želel izkoristiti," je povedal Murray, ki je zadel 9 od 14 poskusov za tri točke in je bil tudi imenovan za najkoristnejšega igralca tekme.

Pri ekipi Sveta je 28 točk dal igralec New Orleansa Buddy Hield, latvijski center New Yorka Kristaps Porzingis jih je dodal 24.

Pri selekciji ZDA je bil strelsko najbolj razpoložen Frank Kaminsky, sicer član Charlotta, ki je dal 33 točk, igralec Minnesote Karl-Anthony Towns jih je prispeval 24.

Vikend zvezd Lige NBA, tekma vzhajajočih zvezd:

ZDA - SVET

141:150 (66:77, 75:73)

Kaminsky 33, Towns 24; Murray 36, Hield 28, Porzingis 24.

