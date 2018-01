Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Andy Murray je kar petkrat igral v finalu Odprtega prvenstva Avstralije, zmagal pa ni niti enkrat. Leta 2012 je slavil v New Yorku, največja uspeha pa sta zmagi v Wimbledonu (2013 in 2016). Foto: EPA Sorodne novice Đoković: Pripravljen sem na Melbourne Murray zaradi poškodbe kolka odpovedal Melbourne Dodaj v

Murray po operaciji kolka načrtuje vrnitev poleti

Načrtuje precej manj turnirjev

8. januar 2018 ob 21:09

Melbourne - MMC RTV SLO

Andy Murray je v Melbournu prestal operacijo kolka in načrtuje vrnitev za sezono na travi. Glavni cilj je seveda Wimbledon, ki se začenja 2. julija.

30-letni Škot ni odigral nobenega dvoboja od izpada v Wimbledonu proti Američanu Samu Querreyju 12. julija v četrtfinalu. Izpustil je Odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, vse turnirje do konca lanske sezone in tudi prvi grand slam v letošnji sezoni, ki se naslednji ponedeljek začenja v Melbournu.

"Niti slučajno še nisem nehal igrati tenisa. Vrnil sem bom na najvišjo raven. Zdravnik mi je pojasnil, da je operacija potekala brez zapletov. Kolk bo v boljšem stanju kot pred letom dni, ko sem bil prvi igralec sveta. Zelo sem optimističen in mislim, da bom lahko čez dva meseca že treniral," je pojasnil trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Leto 2016 je končal na prvem mestu lestvice ATP, zdaj pa je padel že na 19. mesto. "Nimam natančno določenega urnika za vrnitev. Ne bom prehiteval. Zelo rad bi igral na pripravljalnih turnirjih za Wimbledon, ki so na sporedu junija," je povedal Murray, ki je bil operiran v bolnišnici St. Vincent v Melbournu. Zdravnik John O'Donnell je bil zelo zadovoljen po koncu operacije. Prve bolečine v desnem kolku je začutil že v polfinalu Roland Garrosa, ko je izgubil proti Stanu Wawrinki.

Sestavil bo nov urnik turnirjev, igral bo precej manj. Zanimajo ga predvsem grand slami. Njegov veliki cilj je, da bi ga hčerka Sophia videla igrati, ko bo malce starejša. Februarja bo dopolnila dve leti.

