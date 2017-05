Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Andy Murray je povišal prednost pred Novakom Đokovićem. Foto: Reuters Blaž Kavčič je 123. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Murray povišal prednost pred Đokovićem; Kavčič 123.

Blaž Rola pridobil kar 73 mest

1. maj 2017 ob 16:07

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Vrh svetovne teniške lestvice ATP ostaja nespremenjen, najvišje uvrščeni slovenski tenisač Blaž Kavčič pa je na 123. mestu.

Številka ena moškega tenisa, Andy Murray, je po nastopu na turnirju v Barceloni (izpadel je v polfinalu) še povišal prednost pred najbližjim zasledovalcem Novakom Đokovićem. Škot ima 11.870 točk, Srb pa 8.085 točk.

Tretje mesto zaseda Švicar Stan Wawrinka, četrti je Švicar Roger Federer, peti pa je Španec Rafael Nadal, ki je v Barceloni slavil deseto turnirsko zmago.

Rola pridobil kar 73 mest

Kavčič je pridobil pet mest in je 123., Grega Žemlja kot drugi je ta teden izgubil štiri mesta in padel na 186., kar 73 mest pa je pridobil Blaž Rola in je na 198. mestu.

Lestvica ATP: 1. (1) A. MURRAY VB 11.870 2. (2) N. ĐOKOVIĆ SRB 8.085 3. (3) S. WAWRINKA ŠVI 5.695 4. (4) R. FEDERER ŠVI 5.125 5. (5) R. NADAL ŠPA 4.735 6. (6) M. RAONIĆ KAN 4.165 7. (7) K. NIŠIKORI JAP 4.010 8. (8) M. ČILIĆ HRV 3.565 9. (9) D. THIEM AVT 3.535 10. (10) D. GOFFIN BEL 2.975 11. (11) J. TSONGA FRA 2.915 12. (13) T. BERDYCH ČEŠ 2.870 13. (12) G. DIMITROV BLG 2.820 14. (14) L. POULLIE FRA 2.746 15. (15) J. SOCK ZDA 2.450 ... 123. (128) B. KAVČIČ SLO 462 186. (182) G. ŽEMLJA SLO 288

198. (271) B. ROLA SLO 271

D. S.