Muršak: Bil sem že kar malo utrujen, noge so bile trde

Savolainen: Zdaj se bomo malo spočili

17. februar 2018 ob 17:42

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

"Včasih so bile kakšne boljše rešitve od teh v podaljšku, je pa po kazenskih strelih vedno lepo zmagati," je po zmagi slovenskih hokejistov nad slovaškimi v Kwandongu dejal Jan Muršak.

Slovenski hokejisti so na olimpijskih igrah dosegli še drugo zmago. Potem ko so ugnali Američane, so tokrat po kazenskih strelih premagali še Slovake (3:2), ki so varovancem Karija Savolainena sicer znatno otežili delo, potem ko so se vrnili po zaostanku z 2:0 in izsilili podaljšek.

V podaljšku sta mreži obmirovali, zmagovalca so v Kwandongu odločili kazenski streli. V prvi seriji je bil uspešen Rok Tičar, v peti seriji je odločilni zadetek dosegel Žiga Jeglič.

"Seveda je malo tvegano, če igraš s tremi napadalci v podaljšku, toda če gre za zrele in izkušene hokejiste, je lažje. Mi smo takšne igralce imeli, morda je bilo tvegano le to, da so bili toliko časa na ledu. Vesel sem, da se je tako izteklo, za vse naše igralce, ki so dali vse od sebe," je po tekmi dejal slovenski selektor Savolainen in nadaljeval: "Po tekmi z Rusijo smo se pogovorili, sicer pa je bilo dobro, da so imeli igralci pravo energijo in so se lahko danes vrnili. Nimam kakšnih posebnih adutov v rokavu, a smo našli pravo smer. Zdaj se bomo malo spočili, o tekmecih za naprej pa v tem trenutku še nočem razmišljati."

Utrujeni Muršak: noge so bile trde

Slovenski kapetan Jan Muršak, ki je na uvodni tekmi risov na letošnjih olimpijskih igrah pokopal Američane, se je zavedal, da bo obračun proti Slovaški zelo pomemben. "Vedeli smo, da smo bolj enakovredni tekmeci Slovakom, kot smo bili Rusom. Ko smo povedli z 2:0, smo se mogoče malo ustavili in dovolili, da so izenačili. Sem pa vesel, da smo se na koncu pobrali in zmagali," je bil po tekmi vesel Muršak. "V podaljšku smo spet igrali s tremi napadalci, a sem bil že kar malo utrujen, noge so bile trde. Včasih so bile kakšne boljše rešitve od teh v podaljšku, je pa po kazenskih strelih vedno lepo zmagati. Je malo več treme in nervoze, a so nekateri igralci pokazali tehnično znanje in nas popeljali do zmage."

Po izenačenju spet 'stopili na plin'

Žiga Pance je bil vesel, da so risi pokazali popolnoma drugačno igro kot proti Rusom. "Začeli smo zelo napadalno, povedli z 2:0, potem malo popustili v drugi tretjini. A smo se spravili skupaj, delali do konca in zasluženo smo zmagali. Po 2:0 smo se preveč pomaknili v obrambo, po njihovem drugem zadetku pa smo spet stopili na plin, igrali borbeno, blokirali strele. Nismo se obremenjevali z naslednjimi tekmeci, pripravljali smo se samo na današnjo tekmo. Kogar koli bomo dobili, moramo ga premagati in pokazati najboljšo igro," je povedal Pance.

Kuralt: Danes smo razmišljali samo o Slovakih

Strelec drugega zadetka na tekmi Anže Kuralt je poudaril, da je Slovenija v drugi tretjini izkoristila svoje priložnosti in zasluženo povedla s +2, potem pa nasprotniku dovolila priključek. "Dali smo jim priložnost, ki so jo tudi izkoristili. Na koncu smo težko ujeli 'momentum', a smo ga in zasluženo zmagali. Podaljški in predvsem kazenski streli so, kot pravimo, loterija, a moraš imeti tudi igralce, ki jih zadenejo, vratar pa jih mora ubraniti. Bili smo bolj zbrani. Nismo razmišljali o tekmecih naprej, danes smo razmišljali samo o Slovakih. Zdaj se moramo spočiti in se pripraviti na naslednjo tekmo," je dejal Kuralt.

Gregorc: Nismo se obremenjevali s porazom

Tudi Blaž Gregorc, ki je Slovenijo povedel v vodstvo, je zadovoljen s predstavo slovenske ekipe. "Odigrali smo dobro tekmo. Zadaj smo lepo podržali, sicer dobili dva nesrečna gola, a na srečo smo se tudi mi dvignili. Skušali smo takoj pozabiti na tekmo z Rusijo. To smo tudi naredili, nismo se obremenjevali s tem porazom. Pobrali smo se in naredili regeneracijo, na srečo je bila danes pozna tekma, imeli smo dovolj časa za počitek in pripravo na tekmo. Za naprej še ne gledamo, danes so nas zanimali samo Slovaki," je še povedal Gregorc.

M. L.