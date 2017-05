Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Žiga Jeglič je že uradno član Torpeda, kmalu pa naj bi dobil tudi slovensko družbo. Foto: BoBo Torpedo bo tretji klub iz Lige KHL v karieri slovenskega kapetana Jana Muršaka. Foto: www.alesfevzer.com Slovenija se bo na SP-ju pomerila s Švico, Kanado, Norveško, Finsko, Češko, Belorusijo in Francijo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Muršak in Jeglič bosta združila moči pri Torpedu

Zupančič kot zadnjega prečrtal Štebiha

1. maj 2017 ob 14:08

Nižni Novgorod - MMC RTV SLO

Torpedo Nižni Novgorod je na klubski spletni strani objavil, da je nova okrepitev kluba iz Lige KHL Žiga Jeglič. Pred podpisom pogodbe z njim pa je tudi kapetan slovenske reprezentance Jan Muršak.

Ključna moža risov tako ostajata v KHL-u, a bosta oba zamenjala sredini. Jeglič je zadnje tri sezone igral za slovaškega predstavnika v drugi najmočnejši ligi na svetu, Slovan iz Bratislave. Letos se klubu ni uspelo prebiti v končnico, 29-letni Gorenjec pa je sezono sklenil z 11 goli in 16 podajami. Lani je zbral 25 točk, leto pred tem pa 23. Pred tem je igral še za Bled, Jesenice, za švedski Södertälje, finski Ässät in nemški Ingolstadt. Zadnja leta je nosilec igre izbrane vrste, kjer tvori udarni napadalni trojec z Rokom Tičarjem in Robertom Saboličem.

Dres Torpeda bo, kot kaže, oblekel tudi Muršak, poročajo zanesljivi ruski viri. Kapetan risov, ki je letos prav tako dopolnil 29 let, je bil nazadnje član CSKA-ja, ki povsem prenavlja ekipo. Za sloviti klub iz Moskve je letos prispeval sedem golov in 13 podaj, drsal pa je s črko A na dresu, saj je bil eden izmed pomočnikov kapetana. CSKA je bil najboljši po rednem delu KHL-a, nato pa je klonil v konferenčnem polfinalu, kjer je bil močnejši Lokomotiv. Lani je v statistiko vpisal 36 točk, leto pred tem 43, v sezoni 2013/14 pa je najprej igral za Amur iz Habarovska, nato pa je prestopil v CSKA, za katerega je odigral 17 tekem.

Iz rodnega Maribora je Muršak najprej odšel k Češkim Budejovicam, potem se je preselil v Severno Ameriko, kjer je zaigral tudi v Ligi NHL. Nastopil je za Detroit Red Wingsov, za katere je odigral 27 tekem in dal gol in dve podaji. Vmes je bil med lockoutom član Olimpije. Torpedo je v letošnji sezoni zasedel šesto mesto v Zahodni konferenci, v končnici pa se je poslovil po četrtfinalu, kjer je moral s 4:1 priznati premoč moskovskemu Dinamu.

Zupančič kot zadnjega prečrtal Štebiha

Oba sta s Slovenijo nastopila na olimpijskih igrah v Sočiju, igrala pa sta tudi lani v Minsku, ko so si risi drugič zapored priigrali olimpijsko vozovnico. Letos ju čaka svetovno prvenstvo elitne divizije, ki se bo v Franciji začel v petek, Slovenija pa se bo v soboto pomerila s Švico.

Medtem je selektor Nik Zupančič po predzadnjem treningu v sklopu priprav na svetovno prvenstvo določil končni seznam potnikov v Pariz, kamor risi potujejo v četrtek. “Končna odločitev ni bila lahka, saj so fantje pokazali maksimalno zavzetost ves čas priprav. Vendar na koncu se je potrebno odločiti in trenerski štab je sprejel odločitev, ki bo, po naši oceni, najboljša glede na naloge, ki nas čakajo na svetovnem prvenstvu,” je povedal Zupančič, ki je kot zadnjega prečrtal branilca Miho Štebiha.

Reprezentanca Slovenije

Vratarji: Gašper Krošelj, Luka Gračnar, Matija Pintarič.

Branilci: Klemen Pretnar, Sabahudin Kovačević, Aleš Kranjc, Andrej Tavželj, Matic Podlipnik, Jurij Repe, Mitja Robar, Luka Vidmar, Blaž Gregorc.

Napadalci: Rok Tičar, Jan Muršak, Robert Sabolič, Žiga Jeglič, Žiga Pance, Aleš Mušič, David Rodman, Boštjan Goličič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Jan Urbas, Miha Verlič, Nik Pem.

T. J.