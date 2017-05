Muršak: Led ni bil najboljši, a bolj me motijo temni sedeži za steklom

Za uvod v soboto ob 12.15 proti Švici

4. maj 2017 ob 20:26

Köln, Pariz - MMC RTV SLO/STA

V petek se začenja svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu, ki ga gostita Francija in Nemčija. Naslov brani Kanada, cilj Slovenije pa je obstanek med elito, čeprav so tihe želje višje.

"Cilj je jasen in realen. Lahko se kosamo z vsako ekipo, če smo stoodstotni, ampak moramo biti fizično in psihično stoodstotni vseh 60 minut. Začeli bomo s prvo tekmo, potem pa bomo videli," je pred začetkom prvenstva povedal slovenski selektor Nik Zupančič, ki bo prvič vodil reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Rise prvi dvoboj čaka v soboto ob 12.15, ko se bodo pomerili s Švico, ki se je pred štirimi leti celo okitila s srebrno medaljo. Tedaj je v finalu na Švedskem klonila pred gostitelji. IIHF je tik pred prvenstvom objavil svetovno jakostno lestvico, kjer je na vrhu Kanada. Švica zaseda osmo mesto, Slovenija pa je 15.

Švicarji in Kanadčani so prvi slovenski tekmeci na prvenstvu, pred dnevi pa so se pomerili na prijateljski tekmi. Aktualni svetovni prvaki so bili boljši s 4:1. Omenjenega leta 2013 sta se Slovenija in Švica tudi srečali na prvenstvu. Risi so tedaj klonili s kar 7:1. Tudi tokrat so Švicarji v nesporni vlogi favorita. Na stavnicah so namreč na sedmem mestu, tik za veliko šesterico Kanada, Rusija, Švedska, ZDA, Finska in Češka, ki je tradicionalno korak pred konkurenco. Risi se bodo v Parizu pomerili še z Norvežani, Finci, Čehi, Belorusi in za konec s Francozi. Osnovni cilj – obstanek med elito – bo verjetno izpolnjen z dvema zmagama.

Medtem so risi že preizkusili led v Parizu. "Vizualno je dvorana lepa, ampak meni osebno ni všeč. Led ni bil najboljši, bolj pa me motijo temni sedeži, ki so za steklom. Upam, da se navadim in da jih še malce bolj osvetlijo. Mogoče je bilo samo za trening tako. Upam, da me to ne bo preveč motilo. Sicer pa se pri nekaterih že pojavlja malce več treme. Pri meni še ne, mislim pa, da pred prvo tekmo bom malce nervozen, a za zdaj je še vse v najlepšem redu," je ob tem za TV Slovenija povedal slovenski kapetan Jan Muršak.

Zupančič: Imamo dovolj širine

Zadnji del priprav so hokejisti opravili v Sankt Peterburgu. Z delom, ko so bili odmaknjeni od domače javnosti, je bil Zupančič zadovoljen, in kot je dejal, je bila odločitev za pot v Rusijo prava: "Zelo zadovoljen sem z vsemi peterkami, tudi s strelskim učinkom. Morda prva peterka še ni bila strelsko razpoložena, upam pa, da bo Tičarju, Jegliču in Saboliču steklo tudi v napadu na SP-ju. Kot celoto gledano vidim ekipo na visoki ravni, a šli bomo iz tekme v tekmo. Upam, da ne bo nobenih nevšečnosti s poškodbami. Prilagajali se bomo turnirju, temu, kako bo vse potekalo. Imamo dovolj širine."

Risi so med pripravami odigrali šest tekem, dvakrat so premagali Madžarsko, po enkrat Italijo in Norveško, premoč pa so morali priznati Rusiji in po kazenskih strelih še Kazahstanu: "Vse cilje v pripravah smo izpolnili. Morda bi bilo bolje izpustiti kakšen trening zaradi potovanj. A mislim, da je bilo optimalno. Fantje so navajeni tudi teh ur, treninge smo imeli večinoma v dopoldanskih urah, tudi telesno smo se že navadili na ta ritem, mislim, da bo vse v redu. V Rusiji je bil dobra organizacija, dober obisk, tudi glede treningov smo imeli na razpolago vse, kar smo potrebovali. Maksimalno smo izkoristili vse."

Kanada naskakuje tretji zaporedni naslov

Predtekmovanje bo Slovenija igrala v pariški dvorani Bercy oziroma, kot se uradno imenuje, AccorHotels Areni. Kapaciteta dvorane, ki je bila za slovenski šport že srečen kraj, saj so januarja tu rokometaši na svetovnem prvenstvu osvojili bron, je za hokejske tekme 14.500. Sicer bodo risi devetič zaigrali med elito, kjer pa so do zdaj obstali le dvakrat, nazadnje leta 2005. Nastop v Franciji so si lani zagotovili v Katovicah, kjer so bili prvi na prvenstvu divizije I. Pred dvema letoma so na Češkem izpadli iz elite.

Poleg Pariza je gostitelj še Köln, kjer bo igrala ena skupina, obenem pa bodo v Nemčiji odigrane tudi ključne tekme, oba polfinala in dvoboja za naslov prvaka in tretje mesto. Naslov brani Kanada. Hokejisti z javorjevimi listi na prsih, ki so tudi aktualni olimpijski prvaki, lovijo trojček zaporednih zlatih medalj s svetovnih prvenstev. Lani so bili najboljši v Rusiji, kjer so tudi osvojili zadnje olimpijsko zlato. V finalu so lani ugnali Finsko, tretje mesto pa so osvojili gostitelji Rusi, kar pa je bila slaba tolažba za organizatorje. Kanada ima sicer 26 naslovov, skupno pa kar 48 medalj. Sovjetska zveza je bila najboljša 22-krat, skupaj z Rusijo kot njeno naslednico pa imata v zbirki 27 zlatih, skupaj pa 45 odličij.

PARIZ, skupina B, 1. krog, petek ob 16.15:

FINSKA - BELORUSIJA

Ob 20.15:

ČEŠKA - KANADA

Sobota ob 12.15:

ŠVICA - SLOVENIJA

Ob 20.15:

NORVEŠKA - FRANCIJA

KÖLN, skupina A, 1. krog, petek ob 16.15:

ŠVEDSKA - RUSIJA

Ob 20.15:

ZDA - NEMČIJA

Sobota ob 12.15:

LATVIJA - DANSKA

Ob 16.15:

SLOVAŠKA - ITALIJA

Tilen Jamnik