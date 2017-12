Mutko odstopil tudi kot vodja organizacijskega odbora SP-ja

Zamenjava Aleksander Sorokin

27. december 2017 ob 16:09

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji ruski minister za šport Vitalij Mutko je odstopil tudi z mesta vodje organizacijskega odbora za pripravo nogometnega svetovnega prvenstva v Rusiji.

Na čelu OK-ja ga bo zamenjal dozdajšnji generalni direktor Aleksander Sorokin. "Povsem se bom osredotočil na delo v vladi," je v Moskvi dejal Mutko, ki opravlja tudi funkcijo namestnika ruskega premierja, o svetovnem prvenstvu, ki bo na sporedu med 14. junijem in 15. julijem 2018, pa dodal: "Veliko mora biti še postorjenega, a prepričan sem, da bo vse pravočasno pripravljeno."

Mutko je že dolgo tudi osrednja tarča Mednarodnega olimpijskega komiteja zaradi afere v povezavi z državno organiziranim sistemom dopinga in prikrivanja dopinških vzorcev v Rusiji. V središču pozornosti je obdobje olimpijskih iger v Sočiju 2014, ko je bil Mutko tudi ruski minister za šport. MOK mu je zato na začetku decembra izrekel dosmrtni suspenz. Že v ponedeljek je Mutko na zasedanju izvršnega odbora ruske nogometne zveze vsaj začasno odstopil tudi s predsedniškega mesta. Tam se je odločil za šestmesečno zamrznitev statusa, njegove naloge pa je prevzel Aleksander Alajev.

Mnenja o razlogih za odstop z mesta predsednika OK-ja so bila različna. Vrsta medijev je poudarjala, da bo s položaja odstopil zaradi postopkov na CAS-u, drugi, da gre za pritisk Mednarodne nogometne zveze, ki se doslej ni odzvala na obtožbe o sistemskem dopingu v Rusiji. Še več, v povezavi z ruskim dopingom so znane tudi obtožbe, da naj bi bili v dopinški sistem vključeni tudi nogometaši, ki so branili ruske barve na SP-ju 2014 v Braziliji, a se Fifa doslej v to ni vtaknila.

A že v ponedeljek je Mutko nakazal tudi, da je njegov položaj v organizacijskem komiteju povezan z odločitvami ruskega predsednika, predsednika ruske vlade in nadzornega sveta. Že takrat so ruski mediji poročali tudi, da se je Fifa Mutku zahvalila za potezo, napovedala pa je tudi takojšnje pogovore z vsemi deležniki pri organizaciji prvenstva. Istočasno so v Fifi poudarili, da "se nič ne spreminja pri plodnem sodelovanju med Fifo, rusko vlado in organizacijskim komitejem".

Prav Mutko je eden tistih, ki še vedno ne priznavajo sistemskega dopinga v Rusiji. "V zadnjem času smo priča številnim napadom na ruski šport, ampak vsi mislimo, da gre za politizacijo na način, da se bi diskreditirali naši uspehi in ugled naših športnikov," vztraja Mutko in priznava, da Rusija ima težavo s posamezniki, ki si pomagajo z dopingom, ni pa dokazov o sistemskem dopingu.

T. J.