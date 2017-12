Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vitalij Mutko se bo v naslednje pol leta posvetil vodenju organizacijskega odbora svetovnega prvenstva. Foto: EPA Dodaj v

Mutko začasno odstopil z mesta predsednika ruske nogometne zveze

Začasno ga bo zamenjal Aleksander Alajev

25. december 2017 ob 19:32

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Vitalij Mutko je začasno odstopil z mesta predsednika ruske nogometne zveze. Na zasedanju izvršnega odbora zveze se je odločil za šestmesečno zamrznitev statusa, bo pa ostal vodja organizacijskega odbora svetovnega prvenstva v Rusiji 2018.

Njegove predsedniške obveznosti bo začasno opravljal direktor zveze Aleksander Alajev. Mutko je bil predsednik zveze dvakrat, prvič med letoma 2005 in 2009, leta 2015 so ga izvolili drugič. Ruski mediji so že pred dnevi napovedali takšen razplet, ko je bila za danes sklicana seja izvršnega odbora. Mutko naj bi se za ta korak odločil zaradi pritiska Mednarodne nogometne zveze.

Mutko je bil kot nekdanji športni minister Rusije eden ključnih ljudi, ki jih McLarnovo poročilo krivi za sistemski državni doping in prikrivanje pozitivnih vzorcev v času pred in med igrami v Sočiju 2014, v zadnjih mesecih in tednih pa MOK kot posledico tega poročila izreka številne prepovedi nastopov na igrah ruskim športnikom.

"Vložil bom pritožbo na CAS. Zaradi tega bi lahko trpelo moje delo v zvezi, zato sem se zaprosil, da za šest mesecev moj status zamrznejo," je po zasedanju izvršnega odbora dejal Mutko. Napovedana pritožba na razsodišče CAS se nanaša na odločitev MOK-a, da ne sme sodelovati na igrah v Pjongčangu oziroma biti član delegacije funkcionarjev iz Rusije. "Dokler mi bo predsednik zaupal in dokler se organizacijski komite ne odloči drugače, bom še vodil odbor za SP 2018," je še dejal Mutko in še enkrat poudaril: "Nisem odstopil, še vedno imam aktiven mandat."

Fifa v nasprotju z MOK-om za zdaj še ni sprejela ukrepov proti ruski zvezi in njenim funkcionarjem, številni ocenjujejo, da predvsem zato, ker bo Rusija prihodnje leto gostila SP.

A. G.