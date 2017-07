MVP zaključnega turnirja Evrolige se vrača v NBA

13. julij 2017 ob 16:23

Carigrad, Salt Lake City - MMC RTV SLO

Ameriški center Ekpe Udoh, ki je v minuli sezoni blestel v dresu Fenerbahčeja, bo kariero nadaljeval v Ligi NBA, kjer bo okrepil ekipo Utah Jazz.

30-letni in 208 centimetrov visoki orjak je bil ključni mož carigrajskega velikana, ki se je prvič povzpel na evropski vrh. Udoh je bil izbran za najkoristnejšega posameznika Final Foura. Po Bogdanu Bogdanoviću zdaj še drugi nosilec igre vrste Željka Obradovića zapušča Carigrad. Udoh, ki je bil letos prvi skakalec in bloker Evrolige, bo s franšizo iz Salt Lake Cityja, kjer deluje tudi slovenski selektor Igor Kokoškov, podpisal dvoletno pogodbo, vredno 6,5 milijona dolarjev. V pogodbi s Fenerjem je imel klavzulo za odhod v NBA.

Udoh je v Ligi NBA že igral. Leta 2010 so ga na naboru kot šestega izbrali Golden State Warriorsi, zatem pa je igral še za Milwaukee in Los Angeles Clipperse. Skupaj je odigral 274 tekem, v povprečju pa je dosegal po štiri točke in dobre tri skoke.

V Utah tudi Jerebko

Kot poroča Eurohoops, naj bi se Utahu pridružil tudi 30-letni Jonas Jerebko. 208 centimetrov visoki Šved, ki je prost igralec, bo z Jazzi podpisal dvoletno pogodbo v višini 8,2 milijona dolarjev. V zadnji sezoni je v dresu Bostona dosegal nekaj manj kot štiri točke na tekmo. Pred tem je igral še za Detroit.

Medtem pa naj bi se Fenerbahče dogovarjal za prestop Marka Gudurića, ki je bil za Luko Dončićem in Antejem Žižićem izbran za tretjega najboljšega mladega igralca v Evroligi. 22-letni srbski branilec se je izkazal pri Crveni zvezdi, ki so jo zapustili že vsi ključni možje. Gudurić naj bi z evropskimi prvaki podpisal štiriletno pogodbo.

Liga NBA je uvedla nekaj manjših sprememb, da bi pospešila ritem tekem oziroma naredila dogajanje na parketu bolj zanimivo za gledalce, piše STA. Zmanjšala je število minut odmora ter ukinila tako imenovane 20-sekundne "timeoute". "Ugotovili smo, da tekme trajajo predolgo, predvsem pa se vlečejo zadnje minute," je sporočilo vodstvo lige. Zato bo imela vsaka ekipa odslej na voljo sedem minut odmora namesto devet, v zadnjih treh minutah tekme pa zgolj dve. Prej so bile na voljo tri.

Doslej so lahko trenerji izbirali med 90-sekundnim "timeoutom" in 20-sekundnim, po novem pa bodo vse minute odmora dolge 75 sekund. Če bo ekipa vstopila v zadnjo četrtino z več kot štirimi minutami odmora, se ji bodo preostale izbrisale, bolj podrobno pa se bo zdaj začel tudi drugi polčas. Petnajst minut odmora bo začelo teči takoj po koncu druge četrtine. Sodniki bodo po novem kaznovali igralca za zavlačevanje igre, če se bo ta med izvajanjem prostih metov oddaljil od koša preko črte, ki označuje met za tri točke.

Tilen Jamnik