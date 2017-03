Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Šved Andre Myhrer je zmagovalec zadnjega slaloma alpskih smučarjev, s katerim se je v ameriškem Aspnu končala sezona 2016/17 svetovnega pokala. Foto: Reuters Zmagovalna trojica zadnje smučarske preizkušnje v sezoni: Felix Neureuther, Andre Myhrer in Michael Matt. Foto: Reuters Hirscher je sicer že pred Aspnom osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Osvojil je tako veliki kristalni globus, rekordnega šestega zaporednega, kot tudi veleslalomski in slalomski seštevek. Foto: Reuters VIDEO Nastopa Myhrerja in Hirsc... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Myhrer zadnji zmagovalec smučarske sezone

Hirscher na koncu četrti

19. marec 2017 ob 16:58,

zadnji poseg: 19. marec 2017 ob 20:35

Aspen - MMC RTV SLO

Alpski smučarji so sezono svetovnega pokala tradicionalno končali s slalomom. Zmagovalec zadnje preizkušnje je Šved Andre Myhrer.

Šved, drugouvrščeni po prvi vožnji, je za konec odlično odpeljal in si priboril laskavo lovoriko ob koncu smučarske sezone. Drugo mesto je zasedel Nemec Felix Neureuther (+0,14), tretji je Avstrijec Michael Matt (+0,15).

Slalomski finale v Aspnu se je razpletel povsem nepričakovano. Vodilni po prvi vožnji, Avstrijec Marcel Hirscher, je končal na četrtem mestu (+0,32). Tretji na prvi progi Italijan Stefano Gross je v finalu padel na deveto mesto. Največji osmoljenec pa je Norvežan Henrik Kristoffersen, drugi slalomist sezone, ki je celo po napaki pristal na zadnjem, 24. mestu, ter zunaj prve petnajsterice in dobitnikov točk.

Na štartu ni bilo slovenskega predstavnika.

Zadnjič so slalomisti v Aspnu nastopili leta 2001. Prvo mesto je takrat osvojil Avstrijec Mario Matt.

Svetovni pokal (M), slalom

Končni vrstni red: 1. A. MYHRER ŠVE 1:27,97 2. F. NEUREUTHER NEM +0,14 3. M. MATT AVT 0,15 4. M. HIRSCHER AVT 0,32 5. M. MOELGG ITA 0,43 6. M. HARGIN ŠVE 0,57 7. A. HOROŠILOV RUS 0,65 8. D. RYDING VB 0,82 9. S. GROSS ITA 0,84 10. L. AERNI ŠVI 0,88 11. G. RAZZOLI ITA 0,94 . J. LIZEROUX FRA 0,94 13. S. FOSS-SOLEVAAG NOR 0,96

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 43,12 2. A. MYHRER ŠVE +0,08 3. S. GROSS ITA 0,35 4. M. MATT AVT 0,37 5. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,48 6. F. NEUREUTHER NEM 0,53 7. M. MOELGG ITA 0,54 8. A. HOROŠILOV RUS 0,61 9. L. STRASSER NEM 0,80 10. L. AERNI ŠVI 0,87 11. M. HARGIN ŠVE 0,93 12. J. LIZEROUX FRA 0,98 13. G. RAZZOLI ITA 1,05

SLALOM (11/11) 1. M. HIRSCHER AVT 735 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 575 3. M. MOELGG ITA 476 4. F. NEUREUTHER NEM 420 5. M. MATT AVT 322 6. A. HOROŠILOV RUS 372 7. S. GROSS ITA 345 8. D. RYDING VB 338 9. A. MYHRER ŠVE 284 10. M. HARGIN ŠVE 270 ... 35. Š. HADALIN SLO 46 61. Ž. KRANJEC SLO 3

SKUPNI VRSTNI RED (36/36) 1. M. HIRSCHER AVT 1.599 2. K. JANSRUD NOR 924 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 903 4. A. PINTURAULT FRA 875 5. F. NEUREUTHER NEM 790 6. P. FILL ITA 693 7. A. A. KILDE NOR 668 8. D. PARIS ITA 653 9. M. MOELGG ITA 580 10. H. REICHELT AVT 556 ... 20. B. KLINE SLO 352 49. Ž. KRANJEC SLO 155 67. M. ČATER SLO 104 93. Š. HADALIN SLO 56 100. K. KOSI SLO 40 153. T. DEBELAK SLO 5

D. S.