MZT se je poigral z Olimpijo; prvi poraz Crvene zvezde

5. februar 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 5. februar 2017 ob 22:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so v enem tednu v Stožicah doživeli dva poraza proti makedonskim tekmecem. Po Karpoš Sokolih so veseli Ljubljano zapuščali tudi igralci MZT-ja.

Skopjanci, ki so bili pred obračunom z zmaji na zadnjem mestu Lige ABA, so slavili zmago kar z 91:72. Olimpija je povedla z 1:0 in s 5:3, kar je bila tudi njena zadnja prednost na tekmi. Gosti so prvo četrtino dobili za štiri in na odmor odšli z devetimi točkami naskoka.

Zeleno-beli so se na začetku drugega dela približali na pet točk zaostanka, nato pa so Makedonci naredili delni izid 18:3, pobegnili na +20 in ob koncu tretje četrtine je bil obračun praktično odločen. Na koncu je bila razlika 19 točk, kar je najvišji poraz Ljubljančanov na domačem parketu v sezoni in drugi najvišji nasploh.

Prvi strelec Olimpije je bil Brandon Jefferson s 16 točkami, pri gostih pa je bil z 21 točkami najučinkovitejši Xavier Thames.

MZT se je s sedmimi zmagami izenačil s Krko, Mornarjem in Mega Leksom, ki jih čaka še krčevit boj za obstanek. Olimpija ima pet krogov pred koncem dve zmagi več.

V beograjskem obračunu je Partizan s 86:81 premagal Crveno zvezdo in ji prizadejal prvi poraz v Ligi ABA po uvodnih rekordnih 20 zmagah. Zadnjo četrtino je Partizan dobil z 19:9.

21. krog:

UNION OLIMPIJA - MZT SKOPJE

72:91 (12:16, 21:26, 15:23, 24:26)

Jefferson 16, Janković 13, Mulalić 12, Barbarič 10, Hrovat 9; Thames 21, Drenovac 17.

KRKA - MEGA LEKS

73:82 (16:26, 19:20, 20:19, 18:17)

Luković 17, Rebec in Elliott po 12; Spasojević 14, Mushidi in Kaba po 13.

MORNAR - CEDEVITA

74:79 (15:22, 18:23, 19:17, 22:17)

KARPOŠ SOKOLI - FMP ŽELEZNIK

* 88:81 (26:16, 14:16, 22:17, 13:26)

* - po podaljšku

IGOKEA - ZADAR

78:77 (24:19, 18:15, 17:22, 19:21)

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA

86:81 (21:17, 25:29, 21:26, 19:9)



Ponedeljek ob 18.00:

CIBONA - BUDUĆNOST

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 21 20 1 +369 41 PARTIZAN 21 16 5 +129 37 CEDEVITA 21 15 6 +181 36 BUDUĆNOST 20 14 6 +105 34 CIBONA 20 11 9 +20 31 IGOKEA 21 10 11 -66 31 KARPOŠ SOKOLI 21 9 12 -63 30 UNION OLIMPIJA 20 9 11 -24 29 FMP ŽELEZNIK 21 8 13 -71 29 MORNAR 21 7 14 -5 28 MEGA LEKS 21 7 14 -50 28 KRKA 21 7 14 -172 28 ZADAR 21 6 15 -228 27 MZT SKOPJE 20 6 14 -125 26

R. K.