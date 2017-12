Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 13 glasov Ocenite to novico! Pri odločilnem zadetku sta kombinirala Drew Doughty in Dustin Brown, ki je zadel za zmago. Foto: Reuters Dodaj v

Na 1000. tekmi v NHL-u Brown odločil v podaljšku

Kopitar vpisal 23. podajo v sezoni

22. december 2017 ob 07:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v podaljšku premagali Colorado in petič zapored zmagali na domačem ledu. Za 2:1 je zadel Dustin Brown, podajo pa je pri odločilnem golu vpisal tudi Anže Kopitar.

Odločitev je padla hitro po začetku dodatka. Kralji so potrebovali vsega 44 sekund, da so si priigrali poln izkupiček. Kopitar in Drew Doughty sta v nevtralni tretjini priborila plošček ob Gabrielu Landeskogu in Nathanu MacKinnonu, nato pa je kanadski branilec podal na levo stran, kjer je v napad silovito zadrsal Brown, ki je izkoristil menjavo Colorada. MacKinnon je zamudil in napadalec Los Angelesa je premagal Semjona Varlamova. Brown je odigral 1000. tekmo v Ligi NHL in 33. dosegel zmagoviti gol na tekmi.

Landeskog in MacKinnon sta dobro minut po polovici igralnega časa rednega dela poskrbela, da so gostje povedli. Mikko Rantanen je najprej krožil za domačimi vrati in podal MacKinnonu, ki pa ni bil natančen. Odbito ploščico si je priboril Landeskog, ki je zakrožil skoraj okoli cele napadalne tretjine, potem pa z desne strani presenetil Jonathana Quicka, ki je sicer zbral 31 obramb. Slabih deset minut pred koncem je Los Angeles izenačil. Torrey Mitchell si je ob ogradi izboril plošček, ki ga je spravil do Aleca Martineza, ta pa ga je z modre črte iz zapestja poslal pod prečko Varlamova.

"Zanimivo, kako različne so poti do 1000. tekme. Gaborik je na primer odigral s štirimi različnimi ekipami in imel ogromno poškodb. Jaz sem le za eno ekipo in, moram potrkati na les, sem bile relativno zdrav. Velikokrat smo se letos znašli v zaostanku. Naše prve tretjine niso bile najboljše, zadnje tretjine pa so bile boljše. Lepo bi bilo, če bi končno igrali z vodstvom," je dejal Brown.

Tekme 21. decembra:

LOS ANGELES - COLORADO 2:1 - v podaljšku

Martinez 51., Brown 61. (podaja Kopitar ); Landeskog 32.



BOSTON - WINNIPEG 2:1 - kazenski streli

NEW JERSEY - NY RANGERS 4:3 - kazenski streli

NY ISLANDERS - ANAHEIM 4:5 - v podaljšku



PITTSBURGH - COLUMBUS 3:2 - kazenski streli

TAMPA BAY - OTTAWA 4:3 - kazenski streli

NASHVILLE - CAROLINA 1:4



DALLAS - CHICAGO 4:0

EDMONTON - ST. LOUIS 3:2

SAN JOSE - VANCOUVER 5:4 - v podaljšku

Tekme 22. decembra:

BUFFALO - PHILADELPHIA

FLORIDA - MINNESOTA

CALGARY - MONTREAL

ARIZONA - WASHINGTON

LIGA NHL, VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 34 25 7 2 52 TORONTO MAPLE LEAFS 36 21 14 1 43 BOSTON BRUINS 33 18 10 5 41 MONTREAL CANADIENS 34 15 15 4 34 DETROIT RED WINGS 34 13 14 7 33 FLORIDA PANTHERS 34 13 16 5 31 OTTAWA SENATORS 33 11 14 8 30 BUFFALO SABRES 34 8 19 7 23 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 34 20 9 5 45 WASHINGTON CAPITALS 35 22 12 1 45 COLUMBUS BLUE JACK. 36 21 13 2 44 NEW YORK RANGERS 35 19 12 4 42 NEW YORK ISLANDERS 35 18 13 4 40 PITTSBURGH PENGUINS 36 18 15 3 39 PHILADELPHIA FLYERS 34 15 12 7 37 CAROLINA HURICANES 34 15 12 7 37 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 34 21 9 4 46 WINNIPEG JETS 36 20 10 6 46 ST. LOUIS BLUES 37 22 13 2 46 DALLAS STARS 36 19 14 3 41 CHICAGO BLACKHAWKS 34 17 12 5 39 MINNESOTA WILD 34 18 13 3 39 COLORADO AVALANCHE 34 16 15 3 35 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 36 22 10 4 48 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 33 22 9 2 46 SAN JOSE SHARKS 33 18 11 4 40 CALGARY FLAMES 35 18 14 3 39 ANAHEIM DUCKS 36 15 13 8 38 VANCOUVER CANUCKS 36 15 16 5 35 EDMONTON OILERS 35 16 17 2 34 ARIZONA COYOTES 36 7 24 5 19

T. J.