V poskusni seriji najboljša Stoch in Freitag, P. Prevc deveti

Smučarski skakalci so se na novoletni turneji preselili iz Nemčije v Avstrijo, kjer jih čaka tretja postaja prvega vrhunca olimpijske zime. Ob 14.00 se bo v Innsbrucku začela tretja tekma turneje.

Na slovitem Bergislu se je vseh sedem slovenskih orlov prebilo na tekmo, ki jo bo odprl Peter Prevc. Zmagovalec turneje pred dvema letoma – tedaj je tudi slavil v Innsbrucku – se bo v paru pomeril s Poljakom Jakubom Wolnyjem. Žigo Jelarja nato čaka dvoboj z Nemcem Piusom Paschkejem, Timija Zajca z njegovim idolom Avstrijcem Gregorjem Schlierenzauerjem, Nejca Dežmana z Norvežanom Andreasom Stjernenom, Jerneja Damjana z Avstrijcem Clemensom Aignerjem, Tilna Bartola pa z njegovim rojakom Clemensom Leitnerjem. Zadnji Slovenec bo nastopil Domen Prevc, ki je bil najskromnejši od sedmerice v kvalifikacijah, njegov nasprotnik pa bo najboljši skakalec lanske zime Stefan Kraft.

V avstrijskem olimpijskem mestu so že opravili s poskusno serijo. S 131,0 m je bil najdaljši Kamil Stoch. Nejgov tekmec v boju za skupno zmago Richard Freitag je s 127,5 m zasedel drugo mesto. Od Slovencev je bil najboljši Peter Prevc, ki je s 119,5 m zasedel deveto mesto. Jernej Damjan (119,5) je bil 18., Timi Zajc (118,0) 21., Tilen Bartol (120,0) 22., Nejc Dežman (116,0) 24., Žiga Jelar (112,5) 33., Domen Prevc (113,0) pa 37..

Sredine kvalifikacije je dobil Japonec Džunširo Kobajaši, ki se s Poljakom Dawidom Kubackim poteguje za tretje mesto na turneji. Blizu je tudi Norvežan Anders Fannemel. Razred zase pa sta v seštevku turneje edina kandidata za zlatega orla Poljak Kamil Stoch, ki brani lansko zmago, in Nemec Richard Freitag. Nosilec rumene majice za zmagovalcem Oberstdorfa in Garmisch-Partenkirchna zaostaja za 11,8 točke. V kvalifikacijah Innsbrucka sta zasedla drugo in tretje mesto.

Neposredni prenos tekme lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.





Po tekmi sledi selitev v Bischofshofen, kjer bodo v petek ob 17.00 kvalifikacije pred zadnjo tekmo prestižnega tekmovanja. V soboto – prav tako ob 17.00 – sledi preizkušnja na skakalnici Paula Ausserleitnerja, kjer bo okronan zmagovalec nemško-avstrijske turneje štirih skakalnic. Svetovni pokal se bo nadaljeval naslednji konec tedna, ko bodo skakalci znova v Avstriji. Generalka za svetovno prvenstvo v poletih, ki bo v Oberstdorfu in kjer bo Peter Prevc branil zlato medaljo, bo na Kulmu, kjer se je pred dvema letoma slovenski as okronal s svetovnim naslovom.

Pari 1. serije:

P. PREVC (SLO/26) - WOLNY (POL/25)

FETTNER (AVT/27) - GRANERUD (NOR/24)

PASCHKE (NEM/28) - JELAR (SLO/23)

ZAJC (SLO/29) - SCHLIERENZAUER (AVT/22)

AMMANN (ŠVI/30) - JOHANSSON (NOR/21)

KASAI (JAP/31) - KOT (POL/20)

COLLOREDO (ITA/32) - FANNEMEL (NOR/19)

ŠTURSA (ČEŠ/33) - SCHMID (NEM/18)

HUBER (AVT/34) - TAKEUČI (JAP/17)

DEŽMAN (SLO/35) - STJERNEN (NOR/16)

WOHLGENANNT (AVT/36) - HAYBÖCK (AVT/15)

R. KOBAJAŠI (JAP/37) - WELLINGER NEM/14

PILCH (POL/38) - LEYHE (NEM/13)

ZYLA (POL/39) - GEIGER (NEM/12)

KORNILOV (RUS/40) - FORFANG (NOR/11)

AIGNER (AVT/41) - DAMJAN (SLO/10)

LEITNER (AVT/42) - BARTOL (SLO/9)

ALTENBURGER (AVT/43) - HULA (POL/8)

LACKNER (AVT/44) - TANDE (NOR/7)

KOŽIŠEK (ČEŠ/45) - EISENBICHLER (NEM/6)

D. PREVC (SLO/46) - KRAFT (AVT/5)

MÄÄTTÄ (FIN/47) - KUBACKI (POL/4)

PEIER (ŠVI/48) - FREITAG (NEM/3)

SCHIFFNER (AVT/49) - STOCH (POL/2)

DESCHWAN. (ŠVI/50) - D. KOBAJAŠI JAP/1

Vrstni red turneje po dveh tekmah: 1. K. STOCH POL 563,1 2. R. FREITAG NEM 551,3 3. D. KUBACKI POL 530,8 4. D. KOBAJAŠI JAP 526,3 5. A. FANNEMEL NOR 525,5 6. J. A. FORFANG NOR 518,7 7. A. WELLINGER NEM 515,2 8. M. EISENBICHLER NEM 513,2 9. T. BARTOL SLO 510,6 10. K. GEIGER NEM 509,3 11. J. DAMJAN SLO 504,3 ... 20. Ž. JELAR SLO 478,7 25. T. ZAJC SLO 462,2 29. P. PREVC SLO 354,5 41. A. SEMENIČ SLO 192,3 49. D. PREVC SLO 99,7

Tilen Jamnik