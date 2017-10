Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bled bo avgusta 2020 gostil svetovno prvenstvo za članske neolimpijske discipline in svetovno prvenstvo za mlajše člane (do 23 let) in mladince. Foto: BoBo Dodaj v

Na Bledu leta 2020 SP za neolimpijske discipline in za mlajše člane

Prišlo naj bi okrog 3000 tekmovalcev in spremljevalcev

2. oktober 2017 ob 18:11

Sarasota - MMC RTV SLO

Na letnem kongresu Mednarodne veslaške zveze so določili, da bo Bled leta 2020 gostil svetovno prvenstvo za članske neolimpijske discipline, za mlajše člane (do 23 let) in mladince.

Blejska kandidatura je tako v Sarasoti na Floridi premagala Poljsko s Poznanom.

Kot so sporočili z Veslaške zveze Slovenije, je kandidatura za SP 2020, ki bo v takšnem obsegu organizirano šele drugič (po lanski krstni izvedbi v Rotterdamu), doživela široko podporo, saj je za slovensko izvedbo glasovalo kar 95 delegatov nacionalnih zvez od 142 prisotnih. Poljski Poznan je tako zbral le polovico glasov, medtem ko je bolgarski Plovdiv že pred glasovanjem odstopil od kandidature.

Na SP leta 2020, ki je olimpijsko leto, bodo na Bledu nastopili članski veslači le v neolimpijskih disciplinah, medtem ko bodo najbolj številčni mlajši člani do 23 let in mladinci do 18 let, predvidena je udeležba okrog 3000 tekmovalcev in spremljevalcev. Prvenstvo bo trajalo od 16. do 23. avgusta.

"Fisa je že v izbirnih kriterijih postavila visoka merila, ki jih Bled z naravno progo in zadostnimi kapacitetami na kopnem ter izkušeno organizacijsko ekipo v popolnosti izpolnjuje, kar smo dokazali na nedavnem veteranskem svetovnem prvenstvu. Izjemna podpora nacionalnih zvez pa le še potrjuje dejstvo, da je Bled najbolj priljubljeno veslaško prizorišče, ki ob naravnih lepotah in lahki logistiki nudi tudi enakovredne pogoje na vodi. Vesel sem, da bomo ponovno gostili veliko tekmovanje, ki je lahko tudi odličen cilj za naše nove mlade generacije," je dejal predsednik Veslaške zveze Slovenije Jošt Dolničar.

Kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu leta 2020 bodo potekale podobno kot doslej - glavna kvalifikacijska tekma bo prejšnje svetovno prvenstvo, ki bo leta 2019 v Linzu. Novost je le v tem, da na zadnji svetovni kvalifikacijski tekmi maja 2020, ki jo ponavadi gosti Luzern, ne bodo nastopale močne reprezentance ZDA, Kanade, Nove Zelandije in Avstralije, kar bo nekoliko olajšalo preboj na olimpijske igre evropskim ekipam.

Tomaž Okorn