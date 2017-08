Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dušan Kosič je s Celjem podpisal triletno pogodbo. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na celjsko klop bo sedel Kosič

Petrovič se poslavlja po sedmih tekmah PLTS-ja

29. avgust 2017 ob 12:29

Celje - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo nogometnega kluba iz Celja se je po sedmih krogih Prve lige Telekom Slovenije odločilo za trenersko menjavo. Mesto glavnega trenerja bo s 1. septembrom prevzel 46-letni Dušan Kosič.

To pomeni, da se strenerskega položaja pa poslavlja 38-letni Tomaž Petrovič, ki je moštvo prevzel pred začetkom letošnje sezone, so potrdili na uradni spletni strani kluba.

Vodstvo celjskega prvoligaša si želi, da bi Petrovič, ki je sezono v Celju začel z domala povsem na novo sestavljeno ekipo, ostal vpet v delo kluba, so še sporočili iz kluba.

Zmagovito slovo od Celja

Kosič je s Celjem sklenil triletno pogodbo. Večji del nogometne kariere je igral v slovenski ligi, za klube Svoboda, Beltinci, Vevče, Olimpija, Korotan Prevalje in Rudar Velenje. Skupno je v prvi slovenski ligi odigral 421 prvenstvenih tekem in dosegel 80 golov. Ob tem je igral še v srbski in avstrijski ligi. Za slovensko reprezentanco je med letoma 1992 in 1994 odigral pet uradnih tekem. Leta 2010 je postal trener Krškega, v letih 2010 in 2011 je vodil Olimpijo, zatem še Triglav. Petrovič se je na drugi strani s celjske klopi poslovil zmagovito. Celje je na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom zabeležilo drugo prvenstveno zmago v letošnji sezoni, ko je s 4:1 je premagalo Ankaran. Državno prvenstvo se bo s tekmami 8. kroga nadaljevalo v petek, 8. septembra, ko Celjane čaka gostovanje v Mariboru. Upravni odbor je ob trenerski menjavi soglasno potrdil prihod novega člana odbora Tomaža Subotiča.

Celje je po sedmih krogih Prve lige Telekom Slovenije na osmem mestu prvenstvene lestvice, z le dvema zmagama. Za vodilnima Olimpijo in Mariborom, ki si delita 17 točk, zaostaja devet točk.

M. L.