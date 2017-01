Na drugem delu poljskega praznovanja se vrača Peter Prevc

Malysz: Zakopane bodo naše

19. januar 2017 ob 11:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poljska bo znova rajala na tekmah svetovnega pokala smučarskih skakalcev. Po Wisli so na vrsti še Zakopane, kjer se bo tedenski odsotnosti v karavano vrača Peter Prevc.

Najboljši skakalec lanske zime je zaradi slabe forme izpustil tekmi v Wisli. Po nekaj dnevnem popolnem odklopu od športa pa je z ekipo že vadil v Kranju, kjer so Slovenci skakali pred vrnitvijo na Poljsko. Najstarejši izmed bratov Prevc bo v ekipi zamenjal Anžeta Semeniča, ki je bil v ekipi od novoletne turneje, a se na šestih tekmah ni uspel prebiti med dobitnike točk.

Ostala šesterica ostaja ista. Domen Prevc ima za sabo uspešen vikend v Wisli, kjer je zasedel peto in tretje mesto. Jurij Tepeš, Jernej Damjan in Cene Prevc še iščejo konstantno formo, a so s skoki konkurenčni za finale. Bor Pavlovčič je v Wisli prvič letos skakal med elito in je na drugi tekmi tudi prišel do točk, Aljaž Osterc pa je debitiral v svetovnem pokalu in bil na drugi tekmi tudi že blizu finala.

V Wisli dve zmagi Stocha

Poljaki so veliki skakalni navdušenci. Prava norišnica je bila že v Wisli, a stadion pod skakalnico Adama Malysza je zaradi lokacije tik ob cesti s kapaciteto precej omejen, v Zakopanah, kjer je tradicionalno pravo poljsko rajanje, pa se lahko zbere tudi 40.000 gledalcev. Kamil Stoch je za popoln konec tedna v Wisli poskrbel z dvema zmagama, s sobotno je tudi oblekel rumeno majico, z nedeljsko pa povečal naskok v skupni razvrstitvi. Na domačo skakalnico, saj 29-letni Stoch prihaja prav iz Zakopan, prihaja v sijajni formi. Spominja na nepozabno sezono 2013/2014, ko ni imel prave konkurence. Tedaj je osvojil veliki kristalni globus, zimo pa je oplemenitil z dvema olimpijskima zlatima kolajnama v Sočiju.

Letos je že dobil novoletno turnejo in v vitrino pospravil zlatega orla, lovoriko, ki mu je v bogati zbirki manjkala. Zdaj se že približuje uspehom legendarnega Malysza, ki je poskrbel za poljsko skakalno evforijo. Malysz je štirikrat postal zmagovalec svetovnega pokala, štirikrat je bil tudi svetovni prvak, ob tem ima štiri olimpijske medalje, a manjka mu zlata. Tudi on je osvojil novoletno turnejo, na najvišji stopnički pa je stal 39-krat. Stochu sicer še nekaj manjka, a je vendarle dostojen naslednik Batmana iz Wisle.

Malysz: Zakopane bodo naše

"Vesel sem, da je Kamil dobil dve tekmi na skakalnici, ki nosi moje ime. Zadovoljen sem, da sem poleg in da fantom lahko pomagam. Ne bi si mogel želeti boljše debitantske sezone v tej vlogi," je povedal Malysz, ki je zdaj koordinator za smučarske skoke pri poljski zvezi. Legendarni skakalec je prepričan, da bodo v Zakopanah znova odlični domači skakalci, ko bo Stoch naskakoval šesto zmago na domačih tleh, Malysz pa jih je dosegel štiri: "Še posebej se veselim ekipne tekme. Vodimo v pokalu narodov, zato ne smemo razočarati sebe in navijačev. Trdo smo delali zato. Zadovoljni smo z izidi. Če bomo še naprej, bodo navijači še bolj. Prepričan sem, da bodo Zakopane naše."

Je pa po velikem uspehu v Wisli Stoch opravil magnetno resonanco. Namreč poljski junak je v Lillehammerju, ko je poletel v dno skakalnice, začutil bolečino v kolenu. Sprva ni imel težav, a se je bolečina pojavila na novoletni turneji, čutil pa jo je tudi med tekmama na skakalnici Adama Malysza. Po besedah zdravnika poljske reprezentance je pregled pokazal, da je s Stochovim kolenom vse v redu. Kot je dodal zdravnik, so verjetno malce tudi pretiravali, vendar je trenutno vodilni skakalec svetovnega pokala čutil kar močno bolečino.

Slovenija v Zakopanah dobila dve ekipni tekmi

Zakopane so tradicionalno prizorišče svetovnega pokala. Tako, kot je v navadi, bosta na skakalnici Wielka Krokiew, ki ima rekord pri 140,5 m, kar je uspelo Simonu Ammannu, Stoch na poljskem prvenstvu in Juha-Matti Ruuskanen v celinskem pokalu pa sta bila še meter daljša, ena moštvena in ena ekipna preizkušnja. Program se bo v petek ob 16.00 začel s serijama za trening, ob 18.00 pa bodo kvalifikacije za nedeljsko tekmo. V soboto bo ob 14.45 poskusna serija, ob 16.00 pa ekipna tekma. Tudi v nedeljo bo tekma ob 16.00, uro in pol prej pa bo poskusna serija.

Lani Sloveniji na ekipni tekmi, kjer sta ob Petru in Domnu skakala še Robert Kranjec in Anže Lanišek, ni šlo. Zasedla je peto mesto. Slavili so Norvežani pred Avstrijci in Poljaki. Četrti so bili Nemci. Pred tremi leti je Slovenija v postavi Peter Prevc, Kranjec, Tepeš in Damjan, dobila ekipno preizkušnjo. Na ekipni tekmi so bili najboljši tudi leto poprej, ko je namesto Damjana skakal Jaka Hvala.

Lani zmaga Krafta, Peter Prevc tretji

Na posamični tekmi je bil lani Peter Prevc, ki je v Zakopane prišel z izvrstno popotnico štirih zaporednih zmag, slavja na novoletni turneji in naslovom svetovnega prvaka v poletih, tretji. Pred njim sta bila Avstrijca Stefan Kraft in Michael Hayböck. Domen je bil lani deveti, Lanišek je bil 24. Kranjec pa 25. To je Petrova druga najboljša uvrstitev na skakalnici Wielka Krokiew. Leta 2014 je bil drugi za Andersom Bardalom. Slovenija ima tudi tri posamične zmage v Zakopanah, dve je dosegel Primož Peterka, leta 2007 pa je v vetrni loteriji senzacionalno zmagal Rok Urbanc.

V Wisli je veliko pozornosti požel Gregor Schlierenzauer. Avstrijski šampion, ki je s 53 zmagami rekorder svetovnega pokala, je bil na nedeljski tekmi že blizu vrha, ko je zasedel osmo mesto. Tudi v Zakopanah se vrača slovito skakalno ime. Znova se je svetovnemu pokalu pridružil "kraljevi orel" s Finske Janne Ahonen, a njegova odsotnost ni bila tako dolga kot Schlierijeva, saj je v tej sezoni že skakal na treh postajah svetovnega pokala. 39-letnik, ki je kar petkrat dobil novoletno turnejo, osvojil pa je tudi dva velika kristalna globusa, je v svetovnem pokalu nanizal 36 zmag, 108-krat pa je stopil na oder za zmagovalce, kar je rekord.

Skupni vrstni red po 13. tekmi (od 27): 1. K. STOCH POL 833 točk 2. D. A. TANDE NOR 767 3. D. PREVC SLO 751 4. S. KRAFT AVT 640 5. M. KOT POL 502 6. M. HAYBÖCK AVT 457 7. M. FETTNER AVT 444 8. M. EISENBICH. NEM 414 9. P. ZYLA POL 337 10. S. FREUND NEM 309 ... 17. P. PREVC SLO 210 22. J. TEPEŠ SLO 146 32. C. PREVC SLO 47 35. J. DAMJAN SLO 42 54. B. PAVLOVČIČ SLO 3

Pokal narodov, po 14 tekmah: 1. POLJSKA 2.397 točk 2. AVSTRIJA 2.229 3. NEMČIJA 2.029 4. NORVEŠKA 1.618 5. SLOVENIJA 1.399 6. JAPONSKA 420 7. ČEŠKA 399 8. FRANCIJA 250 9. RUSIJA 217 10. ŠVICA 85

Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik