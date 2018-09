Na dvoboju zadnjih svetovnih prvakov mreži obmirovali

Vratar Areola junak Francije

6. september 2018 ob 20:00,

zadnji poseg: 6. september 2018 ob 23:07

München - MMC RTV SLO

Novoustanovljena Liga narodov se je začela z obračunom Nemčije in Francije, zadnjih dveh reprezentanc, ki sta slavili na mundialu. V Münchnu sta se razšli brez zmagovalca (0:0).

V prvem polčasu si na Allianz Areni nobena reprezentanca ni ustvarila veliko priložnosti. Pobuda je bila sicer na nemški strani, gostitelji so tudi imeli večjo posest žoge (57:43), toda Alphonse Areola, ki je ob odsotnosti Huga Llorisa zasedel mesto med francoskima vratnicama, ni imel veliko dela. V 18. minuti je bila žoga po strelu Tima Wernerja, ki je na levi strani prišel do strela ob Benjaminu Pavardu, njegov lahek plen.

V 34. minuti se je po kotu Tonija Kroosa in glavi Antonia Rüddigerja lepa priložnost ponudila Matsu Hummelsu, na katerega je francoska obramba povsem pozabila, vendar je centralni branilec slabo zadel žogo. Na drugi strani je bil najnevarnejši Olivier Giroud, najprej v 36. minuti, ko je streljal z glavo po predložku N'Goloja Kanteja, vendar je bil Manuel Neuer na mestu. V sodnikovem dodatku prvega dela, ko je pred vrata podal Kylian Mbappe, pa je Giroud poskusil s peto, a je slabo zadel žogo, ki je zletela mimo vrat.

Čeprav so v drugem delu prek Antoina Griezmanna prvi zapretili Francozi, pa so bili v nadaljevanju bistveno nevarnejši Nemci. V drugem polčasu so sprožili 12 strelov, od tega šest na gostujoča vrata. Počasi so aktualnim svetovnim prvakom vsilili svoj ritem, so ves čas napadali in si tudi priigrali nekaj priložnosti. Francoski junak je bil nedvomno vratar Areola, ki je nekajkrat odlično posredoval in preprečil nemško veselje. Najprej je izvrstno reagiral v 64. minuti, ko je po hitri kombinaciji Matthias Ginter z desne podal na rob kazenskega prostora, kjer je s prve sprožil Marco Reus, francoski vratar pa je žogo odbil.

Sledili so številni nemški napadi in gostitelji so Francoze za nekaj minut stisnili pred kazenski prostor. V 72. minuti so najprej sicer zapretili po protinapadu, ki ga je po podaji Reusa nadaljeval osrednji branilec Hummels. Podal je proti Thomasu Müllerju, ki je atraktivno poskusil, toda Samuel Umtiti je blokiral strel. Žoga se je odbila nazaj do Hummelsa, ki je bil na levi strani sam, streljal je z voleja, a je bil Areola na mestu. Zatem se je francoski čuvaj mreže izkazal po predložku Müllerja, ko bi žoga končala v mreži, toda odbil jo je prek vrat. V naslednji akciji je po kotu Ginter ob Paulu Pogbaju prišel do strela, znova pa je izjemno posredoval Areola in ohranil mrežo nedotaknjeno.

LIGA NARODOV, četrtkove tekme

LIGA A

SKUPINA 1:

NEMČIJA - FRANCIJA 0:0

Nemčija: Neuer, Ginter, Boateng, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Goretzka (66./Gündogan), Müller, Werner, Reus (83./Sane).

Francija: Areola. Pavard, Varane, Umtiti, Lucas, Kante, Pogba, Matuidi (86./Tolisso), Mbappe, Griezmann (80./Fekir), Giroud (66./Dembele).

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)

LIGA B

SKUPINA 1:

ČEŠKA - UKRAJINA 1:1 (1:1)

Schick 4.; Konopljanka 45.



SKUPINA 4:

WALES - IRSKA 4:1 (3:0)

Lawrence 6., Bale 18., Ramsey 37., Roberts 55.; Williams 66.

LIGA C



SKUPINA 3,:

SLOVENIJA - BOLGARIJA 1:2 (1:1)

Zajc 40.; Krajev 3., 59.

NORVEŠKA - CIPER 2:0 (2:0)

Johansen 21., 42.



LIGA D

SKUPINA 1:

KAZAHSTAN - GRUZIJA 0:2 (0:0)

LATVIJA - ANDORA 0:0



SKUPINA 4:

ARMENIJA - LIECHTENSTEIN 2:1 (1:1)

GIBRALTAR - MAKEDONIJA 0:2 (0:2)

T. J.