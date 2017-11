Na el clasicu dvojni dvojček Dončića, a zmaga je odšla v Katalonijo

Pregled iger slovenskih košarkarjev

13. november 2017 ob 09:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

V košarkarski poslastici je dvoboj velikih tekmecev pripadel Barceloni, ki je v 8. krogu španske lige prizadejala prvi poraz Realu Madrid (80:84), pri katerem je bil znova najboljši Luka Dončić.

Barca je po treh zaporednih porazih le slavila v WiZink Centru. V zelo izenačenem dvoboju so gostje na košarkarskem el clasicu jeziček na tehtnici na svojo stran prevesili v končnici, ki so jo odigrali bistveno bolje od gostiteljev. Fantastično je tekmo začel Dončić, ki je v dobrih šestih minutah z osmimi točkami - od tega dve trojki - poskrbel za domače vodstvo s 17:12. Zatem se je na drugi strani razigral Ante Tomić, ki je debitantu v belem dresu Walterju Tavaresu povzročal veliko težav. Hrvaški center je bil najzaslužnejši za serijo Barce, s katero je izenačila na 31. Moštvi sta bili poravnani tudi ob odhodu v garderobi.

Čeprav je v tretji četrtini Barca prevzela pobudo, si višje prednosti od šestih točk ni priigrala, Real pa je ob koncu poskrbel, da sta velikana v zadnjih deset minut stopila izenačena pri 61. Tudi pet minut kasneje je bilo na semaforju izenačeno. Thomas Heurtel je deset sekund pred koncem prek Felipeja Reyesa od table zadel za 78:81, po minuti odmora je slabo iz avta žogo izvajal Rudy Fernandez, na črti prostih metov pa je mirno kri ohranil Heurtel in Barca je vknjižila veliko zmago, šesto v tej sezoni španskega prvenstva.

Prvi strelec in skakalec derbija

Dončić je bil izvrsten v prvem delu, saj je v dobrih 12 minutah dal kar 16 točk, temu pa je dodal še štiri skoke. V drugem polčasu se mu je ustavilo. Dodal je še štiri točke, ko je zgrešil kar nekaj metov in izgubil nekaj žog, vendar pa je skupaj dodal deset ujetih odbitih žog na tekmi in s tem dopolnil drugi dvojni dvojček v tej sezoni. Trenutno najboljši igralec Evrolige je bil prvi strelec tekme, pri Realu pa je dvomestno število točk dosegel le še Fernandez, ki jih je dal deset. Anthony Randolph tokrat ni imel svojega dne in je ob slabem metu iz igre (1/11) vpisal štiri točke. Pri Barci je bil z 19 točkami najboljši Francoz Adrien Moerman, njegov rojak Kevin Seraphin jih je pristavil 15, Rakim Sanders pa 13.

Real s prvim porazom ostaja v vodstvu državnega prvenstva. Enkrat je klonila tudi druga Valencia, ki brani naslov. Barcelona je zdaj z dvema porazoma tretja. Na petem mestu je Fuenlabrada, za katero igra Luka Rupnik, ki ima prav tako dva neuspeha. Slabša je Andorra Jake Blažiča, ki je s tremi zmagami trenutno 13., a slovenski reprezentant igra odlično. V zadnjem krogu je za visoko zmago nad Betisom (96:68) prispeval kar 27 točk in je še vedno četrti strelec španskega prvenstva.

Vrhunci Luke Dončića na tekmi proti Barceloni

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 6. krog DP: Gaziantep - Trabzonspor 84:95

5. krog Košarkarska LP: Gaziantep - Ventspils 74:99

18

25 2 (1/3 za dve, 0/1 za tri)

5 (1/5 za dve, 1/2 za tri) 1

3 1

2 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 8. krog DP: Andorra - Betis 96:68



5. krog Evropski pokal: Darušafaka - Andorra 85:77 22

26 27 (6/7 za dve, 3/6 za tri)

7 (3/8 za dve, 0/1 za tri) 4

6 2

1 Tomaž Bolčina, Šentjur (SLO) 6. krog DP: Šentjur - Krka 104:101

17 6 (2/4 za dve) 3 0 Vlatko Čančar, Mega Bemax (SRB) 8. krog ABA: Mega - Partizan 89:102 25 5 (1/5 za dve, 1/3 za tri) 5 3 Žiga Dimec, Krka (SLO) 6. krog DP: Šentjur - Krka 104:101

5. krog ABA 2: Krka- Dynamic 75:76 23

30 15 (6/7 za dve)

17 (8/11 za dve) 5

8 3

2 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA) / / / / / Zoran Dragić, Olimpia Milano (ITA) ni bil v postavi / / / / Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 8. krog DP: Real - Barcelona 80:84

6. krog Evroliga: Maccabi - Real Madrid 90:83 28

32 20 (4/10 za dve, 2/7 za tri)

19 (3/7 za dve, 2/7 za tri) 10

6 1

6 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 6. krog DP: Primorska - Rogaška 80:66 5. krog ABA 2: Split - Primorska 75:82 27

27 5 (0/2 za dve, 1/6 za tri)

17 (1/1 za dve, 5/5 za tri) 0

1 6

4 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 8. krog ABA: Olimpija - MZT Skopje 94:85

6. krog DP: Šenčur - Olimpija 76:74

5. krog Košarkarske LP: Olimpija - Reyer 66:76 35

35

27 16 (4/6 za dve, 1/2 za tri)

18 (3/7 za dve, 3/5 za tri)

17 (4/9 za dve, 3/7 za tri) 2

8

3 4

5

1 Jaka Klobučar, Istanbul BB (TUR) 6. krog DP: Istanbul - Ušak 77:73 38 13 (4/8 za dve, 0/5 za tri) 8 5 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 6. krog DP: Primorska - Rogaška 80:66

5. krog ABA 2: Split - Primorska 75:82 19

5 8 (4/5 za dve)

4 (2/4 za dve) 8

2 1

1 Luka Lapornik, Steaua (ROM) 6. krog DP: Steaua - Phoenix Galati 92:66 26 11 (1/2 za dve, 3/4 za tri) 2 1 Miha Lapornik, Zlatorog Laško (SLO) 6. krog DP: Zlatorog - Helios 68:86 38 25 (4/9 za dve, 4/10 za tri) 6 2 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 8. krog ABA: Olimpija - MZT Skopje 94:85

6. krog DP: Šenčur - Olimpija 76:74

5. krog Košarkarske LP: Olimpija - Reyer 66:76 32

21

21 15 (1/1 za dve, 3/5 za tri)

2 (1/4 za dve, 0/2 za tri)

1 (0/4 za dve, 0/2 za tri) 2

2

1 3

2

3 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 6. krog DP: Zlatorog - Helios 68:86 39 26 (5/6 za dve, 3/4 za tri) 4 2 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 8. krog DP: Pesaro - Brindisi 80:75 26 7 (1/5 za dve, 1/1 za tri) 4 1 Edo Murić, Anadolu Efes (TUR) 6. krog Evroliga: Barcelona - Efes 85:89 10 0 1 0 Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 9. krog DP: Brose - Fraport 75:67

6. krog Evroliga: Brose - Fenerbahče 57:80 17

17 5 (0/2 za dve, 1/2 za tri)

3 (0/1 za dve, 1/3 za tri) 3

0 2

1 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 6. krog DP: Primorska - Rogaška 80:66

5. krog ABA 2: Ohrid - Rogaška 56:78 26

31 10 (3/4 za dve, 1/6 za tri)

16 (1/4 za dve, 4/9 za tri) 5

11 1

2 Alen Omić, Hapoel Jeruzalem (IZR) 6. krog DP: Hapoel Jeruzalem - Nes Ziona 74:59

5. krog Evropski pokal: Hapoel - Galatasaray 81:91 15

16 10 (5/5 za dve)

14 (5/6 za dve) 3

5 2

1 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 9. krog DP: Bourg - Levallois 82:85

5. krog Evropski pokal: Levallois - Cedevita 91:81 32

33 23 (2/4 za dve, 3/8 za tri)

21 (1/4 za dve, 5/8 za tri) 4

3 3

3 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) 8. krog DP: Real - Barcelona 80:84

6. krog Evroliga: Maccabi - Real Madrid 90:83 24

34 4 (1/7 za dve, 0/4 za tri)

13 (4/9 za dve, 1/4 za tri) 4

9 0

1 Matic Rebec, Jenisej Krasnojarsk (RUS) 5. krog Košarkarska LP: Hapoel Holon - Jenisej 81:75 32 8 (1/3 za dve, 2/7 za tri) 1 6 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 8. krog DP: Estudiantes - Fuenlabrada 69:71 12 1 (0/3 za tri) 2 2 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO) 6. krog DP: Hopsi - Ilirija 95:76 28 21 (4/7 za dve, 3/6 za tri) 3 5 Beno Udrih / / / / / Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 6. krog DP: Banvit - Tofaš 64:70

5. krog Košarkarska LP: Rosa - Banvit 49:48 19

19 9 (4/4 za dve)

8 (4/5 za dve) 2

3 1

2 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 8. krog DP: Torino - Cremona 88:80

5. krog Evropski pokal: Unics - Torino 101:93 33

30 17 (0/6 za dve, 5/10 za tri)

15 (4/5 za dve, 1/4 za tri) 4

1 2

3 Saša Zagorac, Sopron (MAD) 8. krog DP: Atomeromu - Sopron 95:74

36 25 (4/9 za dve, 3/8 za tri) 5 1

t

Tilen Jamnik