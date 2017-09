Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Z Goranom Dragićem in Luko Dončićem ima Slovenija verjetno najboljši branilski par na prvenstvu. Foto: EPA Sorodne novice Med štiri vodi prva zmaga nad Latvijo na velikih tekmovanjih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na EP-ju v ospredju privlačna košarka brez "davljenja" igre

Slovenci so začeli prvenstvo, radi bi ga tudi končali

11. september 2017 ob 16:30

Carigrad - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ta konec tedna je matilda dobro kosila med košarkarskimi reprezentancami, tudi največjimi: domov sta odšli veliki Litva in Francija, ki sta na zadnjih treh prvenstvih skupaj pobrali več kot polovico vseh možnih kolajn, kar pet.

Veseli nas, da je na tekmovanju spet v ospredje stopila hitrejša košarka, tudi atraktivna, s številnimi koši, brez neskončno dolgih napadov in davljenja igre. Še najbolj šahovsko so igrali Italijani in Grki. Slovenski košarkarji so navdušili s serijo zmag, ob branilcih naslova Špancih so edini neporaženi, žanjejo pohvale za hitro, sodobno košarko, dobro organizirano in taktično pripravljeno – z verjetno najboljšim branilskim parom na prvenstvu Dragić – Dončić.

Šteje pa le rezultat: z uvrstitvijo v četrtfinale so se slovenski košarkarji že izognili slabi oceni, prislužili so si prav dobro, za odlično pa bo treba priti v polfinale. V dosedanjih sedmih četrtfinalih na evropskih in svetovnih prvenstvih jim je le enkrat uspelo zmagati – z Zdovcem na srečanju proti Hrvatom leta 2009.

Četrtfinalni dvoboj z Latvijo bo poleg uvrstitve v polfinale tudi neposredno odločal o tem, katera reprezentanca je največje presenečenje prvenstva. Vseh preostalih šest četrtfinalistov že ima osvojeno kolajno v zadnjih dveh desetletjih. No, tudi Latvija že ima dve – priigrani pred drugo svetovno vojno, ko Slovenija še ni imela niti države niti košarkarske zveze.

Slovenski košarkarji so odigrali otvoritveno tekmo prvenstva, želijo si tudi zaključno. Veste, kaj to pomeni ...

Franci Pavšer (Radio Slovenija)